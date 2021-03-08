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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Coinbase kripto borsasının patronu milyarder haline geldi

    Coinbase patronu Brian Armstrong, kapalı hisse satışlarının rekor kırmasının ardından yeni dolar milyarderi haline geldi. Listelemenin ardından 3 milyar dolar daha alacak.
    08 Mart 2021, 19:00 (21 sa.)
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Coinbase kripto borsasının patronu milyarder haline geldi
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    Toplam pazar değeri 1.5 trilyon doları geride bırakan kripto para piyasası haliyle kendi dolar milyarderlerini çıkarmaya başladı. Merkeziyetsiz ve bankaların tahakkümünden kurtulmuş bir finans dünyası hayal eden Satoshi Nakamoto ne yazık ki yeni bir sömürü düzeni kurulmasına neden oldu.

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    Coinbase borsaya açılıyor

    Kripto dünyasının önde gelen borsalarından Coinbase, geçtiğimiz haftalarda New York borsasına açılma iznini almıştı ve ilk kez halka açık bir kripto para borsası olacak. Pazar değerinin 100 milyar dolara ulaşması beklenen Coinbase kurucusunu da dolar milyarderi yaptı.

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    Önümüzdeki aylarda borsaya açılış hamlesini tamamlayacak olan Coinbase kapalı satışlarda hissesini 303 dolara çıkarmayı başardı ve yüzde 1200 artış elde edildi. Yılın patronu seçilen Brian Armstrong da elindeki hisselerle 15 milyar dolarlık bir servetinde sahibi oldu. Listeleme sonrası Armstrong’un cebine 3 milyar dolar daha girecek.

    Kripto para piyasasında en büyük kazanç haliyle borsa sahiplerinin cebine giriyor. Ülkelerde borsalar için düzenlemelere pek rastlanmadığı için irili ufaklı binlerce kripto para borsası mevcut ve her biri yatırımcıdan ne koparsak kar düşüncesinde. Genelde alım-satım komisyonları ve kaldıraçlı işlem komisyonlarından kazanan borsalar önemli gelirler elde ediyor. Borsalar arasında Binance özellikle kendi ağı açısından en büyüğü diyebiliriz ve muhtemelen sahibi CZ de diğer bir dolar milyarderi.



    https://www.businessinsider.com/coinbase-ceo-3-billion-payday-direct-public-listing-bitcoin-cryptocurrency-2021-3
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    T Tendürek (---- ----) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen monacomen
    Dünyada yüzde yüz güvenli bir yatırım yoktur. Önce bunu bir öğrenelim. Risk algısı kişiden kişiye değişir. Sonra da bunu öğrenelim. Ayrıca kripto paralar, blockchain, smart contract gibi teknolojiler sadece para kazanma veya kaybetme yeri değildir. Kimseye laf anlatmak gibi bir derdim yok yalnız yukarıda yaptığın yorumlara bakınca vizyonsuz biri olduğun belli oluyor. Senin mantığınla gidersek sabahtan akşama kadar tarlada çalışan birinin bilgisayar başında iki tıkla kod yazan birine göre daha çok kazanması lazım ya da bir kamyon domates üreten birinin bir çanta cep telefonu üretenden daha fazla kazanması lazım. Neyse senin gibiler matbaaya da karşı çıkıyordu vakti zamanında.
    Dünyada yüzde yüz güvenli bir yatırım yoktur. Önce bunu bir öğrenelim. Risk algısı kişiden kişiye değişir. Sonra da bunu öğrenelim. Ayrıca kripto paralar, block...
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Yo hayır haksızlık yok.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış :D
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    T Tendürek (---- ----) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine kendini zeki sanan cahiller gelmiş. Her kripto para haberinin altında olmazsa olmaz bunlar. 1.5 trilyon dolar değere sahip, geleceğin teknolojisi olan bir değere neyinize güvenerek laf atıyorsunuz merak ediyorum. Milyarlarca dolarlık yatırım şirketleri aptal, bankalar aptal, parası olanların zaten hepsi aptal o yüzden buraya yatırım yapıyorlar, bir siz akıllısınız.
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    monacomen 19 sa. ( Mesaj Silindi ) Tendürek
    Bahsettiğin şirketlerin yaptığı yatırım sana göre yüzde yüz güvenilir ise o zaman evini, arabanı, malını, mülkünü sat bitcoine yatır. Çünkü sana göre bunca şirket aptal değil ve hepiniz ultra zengin olacaksınız yakın bir gelecekte. O zaman niye burada millete laf anlatmaya uğraşıyorsun. Milyarder olmaya bu kadar yakınken git bavulunu topla Miami'den alacağın ev için emlakçı filan bak yani sayın herkes aptal bir kendisi akıllı çok bilmiş broker.

    https://www.donanimhaber.com/mcafee-nin-kurucusu-dolandiricilik-ve-kara-para-aklama-ile-suclaniyor--130887
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    monacomen 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Düşünün Anadolu'da veya Amazonda veya Tibet dağlarında yerli bir çiftçi, alnının teri ile sabahtan akşama kadar çalışıp sadece çocuklarını doyuracak para kazanıyor ve ömrünü bitirdiğinden belki de elinde doğru dürüst hiç bir şeyi olmuyor. Ama şehirli ve elinde uyduruk bir telefonu olan bir ergen yattığı yerden elindeki üç beş parayı bitcoine yatırıp elliye yüze bine katlayıp onun bir ömürde kazanamadığını kazanıp hayatı boyu binlerce köylünün emeğini bedavaya yiyip içme hakkına sahip oluyor. Sizce bu işte bir haksızlık yok mu?
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Yo hayır haksızlık yok.
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    Rindaman ( -) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    hayatta adalet olacak diye bir şey yok zaten, eski kültürleri okuduğunda şok olabilirsin. Fakir fukaranın çiftleşme şansı bile loto gibiydi.
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    DH Specialist (Emre ) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Enayi parasıyla
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    C catlion (Zafer G) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    kasa kazanır :)
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    java (Kaya Kaya) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayali değerler işte...
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) java
    Sonuçta adam zengin...
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