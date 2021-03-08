Coinbase kripto borsasının patronu milyarder haline geldi

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Toplam pazar değeri 1.5 trilyon doları geride bırakan kripto para piyasası haliyle kendi dolar milyarderlerini çıkarmaya başladı. Merkeziyetsiz ve bankaların tahakkümünden kurtulmuş bir finans dünyası hayal eden Satoshi Nakamoto ne yazık ki yeni bir sömürü düzeni kurulmasına neden oldu.

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Coinbase borsaya açılıyor

Kripto dünyasının önde gelen borsalarından Coinbase, geçtiğimiz haftalarda New York borsasına açılma iznini almıştı ve ilk kez halka açık bir kripto para borsası olacak. Pazar değerinin 100 milyar dolara ulaşması beklenen Coinbase kurucusunu da dolar milyarderi yaptı.

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Önümüzdeki aylarda borsaya açılış hamlesini tamamlayacak olan Coinbase kapalı satışlarda hissesini 303 dolara çıkarmayı başardı ve yüzde 1200 artış elde edildi. Yılın patronu seçilen Brian Armstrong da elindeki hisselerle 15 milyar dolarlık bir servetinde sahibi oldu. Listeleme sonrası Armstrong’un cebine 3 milyar dolar daha girecek.

Kripto para piyasasında en büyük kazanç haliyle borsa sahiplerinin cebine giriyor. Ülkelerde borsalar için düzenlemelere pek rastlanmadığı için irili ufaklı binlerce kripto para borsası mevcut ve her biri yatırımcıdan ne koparsak kar düşüncesinde. Genelde alım-satım komisyonları ve kaldıraçlı işlem komisyonlarından kazanan borsalar önemli gelirler elde ediyor. Borsalar arasında Binance özellikle kendi ağı açısından en büyüğü diyebiliriz ve muhtemelen sahibi CZ de diğer bir dolar milyarderi.

https://www.businessinsider.com/coinbase-ceo-3-billion-payday-direct-public-listing-bitcoin-cryptocurrency-2021-3

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