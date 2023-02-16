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    Bitcoin fiyatı 25 bin dolar seviyesine çıktı

    Uzun dönemli bir düşüş fırtınasının ardından toparlanmaya başlayan Bitcoin fiyatı özellikle enflasyon verisi sonrasında hızlı bir yükseliş yaşamaya başladı.     
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    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Geçen yılın büyük skandalları ve dolandırıcılıklarıyla darbe alan kripto para piyasası yeni yıl ile birlikte yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Özellikle FED faiz artışlarında yavaşlama ve global ekonomide toparlanma emareleri tüm dünya borsaları gibi kripto para piyasasını da etkiliyor.

    Bitcoin fiyatı neden yükseldi?

    Bitcoin geçtiğimiz hafta 2300$ seviyesine kadar çıkmasına rağmen artık gelenek haline gelen ABD enflasyon artış haberine odaklandığı için 21600$ seviyesine kadar satışlarla geriledi. Çekirdek enflasyon beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesine rağmen yatırımcı tercihini kripto paradan yana kullandı.

    14 Şubat ile birlikte hızlı bir yükselişe geçen Bitcoin fiyatı borsalarda 24930$ seviyelerine kadar çıktı. Piyasanın toplam değeri 1.1 trilyon dolar olurken günlük hacim de 75 milyar dolar oldu. Ethereum fiyatı 1683$ seviyesinde iken XRP de 40 cent oldu. Bu ay özellikle ABD Ticaret Komisyonu’nun borsalar üzerinde baskı kurması Bitcoin fiyatının yükselmesini de engelliyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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