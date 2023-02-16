Bitcoin fiyatı 25 bin dolar seviyesine çıktı

Tam Boyutta Gör Geçen yılın büyük skandalları ve dolandırıcılıklarıyla darbe alan kripto para piyasası yeni yıl ile birlikte yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Özellikle FED faiz artışlarında yavaşlama ve global ekonomide toparlanma emareleri tüm dünya borsaları gibi kripto para piyasasını da etkiliyor.

Bitcoin fiyatı neden yükseldi?

Bitcoin geçtiğimiz hafta 2300$ seviyesine kadar çıkmasına rağmen artık gelenek haline gelen ABD enflasyon artış haberine odaklandığı için 21600$ seviyesine kadar satışlarla geriledi. Çekirdek enflasyon beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesine rağmen yatırımcı tercihini kripto paradan yana kullandı.

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14 Şubat ile birlikte hızlı bir yükselişe geçen Bitcoin fiyatı borsalarda 24930$ seviyelerine kadar çıktı. Piyasanın toplam değeri 1.1 trilyon dolar olurken günlük hacim de 75 milyar dolar oldu. Ethereum fiyatı 1683$ seviyesinde iken XRP de 40 cent oldu. Bu ay özellikle ABD Ticaret Komisyonu’nun borsalar üzerinde baskı kurması Bitcoin fiyatının yükselmesini de engelliyor.

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