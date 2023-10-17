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    Bitcoin fiyatı sahte haberle uçtu, bir yayın platformu kaldıraçtan servet kazandı

    Dün Bitcoin fiyatında yaşanan aşırı dalgalanma ve ilişkili olduğu asılsız haber furyasının önemli bir yayıncılık platformunun başının altından çıktığı iddia ediliyor.
    Bitcoin
    Kripto para dünyasının manipülasyon yuvası haline geldiğine dair ağır eleştiriler maalesef sürekli haklı çıkıyor. İş o hale geldi ki piyasanın nabzını tutan yayıncılık platformları da manipülasyon ile servet kazanmaya başladı.

    Cointelegraph vurgun mu yaptı?

    Dün gündüz saatlerinde SEC kurumunun Bitcoin ETF başvurularını onayladığına dair bir haber yayıldı ve Bitcoin fiyatı bir anda yüzde 15 artarak 30 bin dolar üzerine çıktı. İlginç bir şekilde dakikalar sonra haberin asılsız olduğu ortaya çıktı ve Bitcoin fiyatı 28 bin dolar bandına geri çekildi.

    Kısa veya uzun pozlarda likidite olanlar büyük mağduriyet yaşarken süreci dikkatli takip edenlerin gözüne bir ayrıntı takıldı. Haber yayınlanmadan önce Bitcoin fiyatına iki ayrı zaman diliminde toplamda 570 milyon dolarlık uzun poz açılmıştı.

    Piyasa tarama platformları bu pump ve dump sürecinde bir platformun 2.2 milyon dolarlık kâr elde ettiğini tespit etti. Evet, bu platform haberi yayınlayan Cointelegraph sitesiydi. Yaklaşık 2 milyon takipçisi olan Cointelegraph, ilginç bir şekilde piyasayı manipüle etmeyi başarmıştı.

    Cointelegraph kurucuları arasında Türklerin de olduğu bir yayın. Düzenleyici kurumların bu konu üzerine gidip gitmeyecekleri merak konusu ancak piyasada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı da aşikâr.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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