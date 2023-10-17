Bitcoin fiyatı sahte haberle uçtu, bir yayın platformu kaldıraçtan servet kazandı

Cointelegraph vurgun mu yaptı?
Dün gündüz saatlerinde SEC kurumunun Bitcoin ETF başvurularını onayladığına dair bir haber yayıldı ve Bitcoin fiyatı bir anda yüzde 15 artarak 30 bin dolar üzerine çıktı. İlginç bir şekilde dakikalar sonra haberin asılsız olduğu ortaya çıktı ve Bitcoin fiyatı 28 bin dolar bandına geri çekildi.
Kısa veya uzun pozlarda likidite olanlar büyük mağduriyet yaşarken süreci dikkatli takip edenlerin gözüne bir ayrıntı takıldı. Haber yayınlanmadan önce Bitcoin fiyatına iki ayrı zaman diliminde toplamda 570 milyon dolarlık uzun poz açılmıştı.
Piyasa tarama platformları bu pump ve dump sürecinde bir platformun 2.2 milyon dolarlık kâr elde ettiğini tespit etti. Evet, bu platform haberi yayınlayan Cointelegraph sitesiydi. Yaklaşık 2 milyon takipçisi olan Cointelegraph, ilginç bir şekilde piyasayı manipüle etmeyi başarmıştı.
Cointelegraph kurucuları arasında Türklerin de olduğu bir yayın. Düzenleyici kurumların bu konu üzerine gidip gitmeyecekleri merak konusu ancak piyasada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı da aşikâr.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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