Çin yapay zekâ mühendislerine servet ödüyor

Yapay zekâ en çok kazanan meslek
Yapılan bir araştırmaya göre Çin’de yapay zekâ odaklı iş pozisyonlarının ortalama aylık geliri 2600$’a ulaştı ve 3 yılda yüzde 40 artış gösterdi. Özellikle ChatGPT gibi üretken yapay zekâ endüstrisinin büyük talep gördüğü ifade ediliyor.
Yapay zekâdan sonra blok zinciri teknolojileri ikinci popüler meslek grubu. Bu meslek grubunun da 2000$-2300$ arasında aylık ortalama geliri var. Xian ve Hefei gibi şehirlerde teknoloji sektörüne yatırımlar artıyor ve üniversite mezunlarını buraya çekmeye çalışıyorlar.
Diğer taraftan bilgi teknolojileri, video oyunları, Telekom, yonga gibi sektörler de gençler arasında popüler. Bu meslek gruplarında Pekin ortalama 1800$ maaş ile başı çekiyor. Şangay, Şenzen gibi şehirlerde yine yüksek maaş veren yerler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.