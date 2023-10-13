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    Çin yapay zekâ mühendislerine servet ödüyor

    Üniversite mezunlarının yapay zekâ sektörüne yönelmesi için Çin kesenin ağzını açtı. Bazı şehirlerde yapay zekâ mühendislerinin maaşları 2600$ seviyesine kadar çıkıyor. 
    Çin Tam Boyutta Gör
    Ağır ABD ambargolarına rağmen Çin’de yapay zekâ teknolojilerine büyük bir yöneliş var ve hükümet milyarlarca dolarlık teşvikler ile teknoloji yarışında öne geçmenin hesaplarını yapıyor. Bu teşvikler haliyle çalışma şartlarını da değiştirmiş durumda.

    Yapay zekâ en çok kazanan meslek

    Yapılan bir araştırmaya göre Çin’de yapay zekâ odaklı iş pozisyonlarının ortalama aylık geliri 2600$’a ulaştı ve 3 yılda yüzde 40 artış gösterdi. Özellikle ChatGPT gibi üretken yapay zekâ endüstrisinin büyük talep gördüğü ifade ediliyor.

    Yapay zekâdan sonra blok zinciri teknolojileri ikinci popüler meslek grubu. Bu meslek grubunun da 2000$-2300$ arasında aylık ortalama geliri var. Xian ve Hefei gibi şehirlerde teknoloji sektörüne yatırımlar artıyor ve üniversite mezunlarını buraya çekmeye çalışıyorlar.

    Diğer taraftan bilgi teknolojileri, video oyunları, Telekom, yonga gibi sektörler de gençler arasında popüler. Bu meslek gruplarında Pekin ortalama 1800$ maaş ile başı çekiyor. Şangay, Şenzen gibi şehirlerde yine yüksek maaş veren yerler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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