Çok yönlü kablosuz şarj istasyonu rekor sürede bağış topladı

Bugün bilgisayar veya mobil cihaz kullanıcıları için bir veya birkaç aksesuar bulundurmak zorunlu hale geldi. Kablosuz şarj cihazı, USB çoklayıcı, kart okuyucu, Ethernet girişi bunlar arasında. Lauco ise tüm bunları bir araya getiriyor.

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Lauco özellikleri ve fiyatı

Lauco pek çok fonksiyonu bir arada bulunduran çok yönlü bir bağlantı merkezi. Bağlantı sayısına göre iki farklı boyut mevcut. Küçük boyutta 8 farklı bağlantı standardı mevcut. Büyük boyutta ise bu sayı 12 oluyor.

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İlk olarak cihazın 10W kablosuz şarj sunduğunu belirtelim. Sonrasında 100W USB Tip-C PD hızlı şarj desteği mevcut. UHS-I standardında microSD ve SD kart yuvası mevcut. Yine iki adet USB 3.1 Tip-C ve 1 adet USB Tip-A bağlantısı yer alıyor. Son olarak 4K 60Hz çıkış verebilen HDMI portu mevcut.

Küçük boyutta yer alan yukarıda sayılan bağlantıların yanına ek olarak büyük boyutta ise iki ekstra USB 3.1 Tip-A girişi, HDMI 4K çıkışı ve RJ45 girişi bulunuyor. Cihaz bir USB Tip-C bağlantısını kendisine ayırmış.

Lauco pek çok ihtiyacınızı giderecek şekilde hazırlanmış ve sadece 10 dakika içerisinde fonlanmış. Halen 1 aylık bir kampanya süresi olan Lauco’nun rekor kıracağı tahmin ediliyor. Lauco’nun küçük boyutu 69$, büyük boyutu ise 89$ fiyat etiketine sahip. Dağıtım ise Ekim ayında başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/laucocable/lauco-the-smallestandpowerful-100w-usb-c-wireless-charging-hub

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