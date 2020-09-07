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    Çok yönlü kablosuz şarj istasyonu rekor sürede bağış topladı

    Lauco adlı istasyon üzerinde kablosuz şarj, hızlı şarj çıkışı, HDMI, kart okuyucu, Ethernet portu gibi pek çok özellik yer alıyor. Lauco sadece 10 dakikada fon toplamayı başardı.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bugün bilgisayar veya mobil cihaz kullanıcıları için bir veya birkaç aksesuar bulundurmak zorunlu hale geldi. Kablosuz şarj cihazı, USB çoklayıcı, kart okuyucu, Ethernet girişi bunlar arasında. Lauco ise tüm bunları bir araya getiriyor.

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    Lauco özellikleri ve fiyatı

    Lauco pek çok fonksiyonu bir arada bulunduran çok yönlü bir bağlantı merkezi. Bağlantı sayısına göre iki farklı boyut mevcut. Küçük boyutta 8 farklı bağlantı standardı mevcut. Büyük boyutta ise bu sayı 12 oluyor.

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    İlk olarak cihazın 10W kablosuz şarj sunduğunu belirtelim. Sonrasında 100W USB Tip-C PD hızlı şarj desteği mevcut. UHS-I standardında microSD ve SD kart yuvası mevcut. Yine iki adet USB 3.1 Tip-C ve 1 adet USB Tip-A bağlantısı yer alıyor. Son olarak 4K 60Hz çıkış verebilen HDMI portu mevcut.

    Çok yönlü kablosuz şarj istasyonu rekor sürede bağış topladı

    Küçük boyutta yer alan yukarıda sayılan bağlantıların yanına ek olarak büyük boyutta ise iki ekstra USB 3.1 Tip-A girişi, HDMI 4K çıkışı ve RJ45 girişi bulunuyor. Cihaz bir USB Tip-C bağlantısını kendisine ayırmış.

    Lauco pek çok ihtiyacınızı giderecek şekilde hazırlanmış ve sadece 10 dakika içerisinde fonlanmış. Halen 1 aylık bir kampanya süresi olan Lauco’nun rekor kıracağı tahmin ediliyor. Lauco’nun küçük boyutu 69$, büyük boyutu ise 89$ fiyat etiketine sahip. Dağıtım ise Ekim ayında başlayacak.



    https://www.kickstarter.com/projects/laucocable/lauco-the-smallestandpowerful-100w-usb-c-wireless-charging-hub Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    abdullahazad (Abdullah Azad) 3 gün en beğenilen
    olurda TR'ye gelirse minimum 1500 TL. :D
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    general4242 (Salim Baş) 3 gün
    Hdmi ne işe yarıyor bu cihazda anlamadim
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    özgürbarıs 3 gün
    her cihaza uygun mu acaba ?
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    smart1978 (X Y) 3 gün
    Iyiymis...
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 gün
    Her cihaza uyumlu mu almak gerek aslında
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    abdullahazad (Abdullah Azad) 3 gün en beğenilen
    olurda TR'ye gelirse minimum 1500 TL. :D
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    VaporWave (Emre ) 3 gün abdullahazad
    O zaman bekleme fonlama süresi içerisinde satın al?
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