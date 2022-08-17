Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Reno 8 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden Oppo, uygun fiyatlı yeni telefonu Oppo Reno 8 4G modelini tanıttı. İşte Reno 8 serisine eklenecek yeni cihazın özellikleri ve fiyatı.   
    Oy Ver

    Oppo Reno 8 4G
    Tam Boyutta Gör

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülen Reno 8 ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket bugün, Endonezya’da serinin sekizinci modeli Reno 8 4G’yi tanıttı. İşte yeni telefonun özellikleri ve fiyatı

    Oppo Reno 8 4G neler sunuyor?

    Orta sınıf özellikler, uygun fiyat ve 4G desteği ile dikkat çeken Oppo Reno 8 4G, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. Bununla birlikte FHD+ çözünürlüğe sahip 6.43 inç AMOLED bir panele ev sahipliği yapan yeni telefona, 90Hz yenileme hızı ve delikli bir tasarım eşlik ediyor.

    Oppo Reno 8 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Modelin ön kısmında 32 MP selfie sensörü ve arka kısmında üçlü bir kamera tasarımına yer verilmiş durumda. Bunlar ise 64 megapiksel ana, 2 megapiksel makro ve derinlik için 2 megapiksel mono lens olarak konumlandırılmış. Ayrıca kutudan Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile çıkacak Oppo Reno 8 4G, 33W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli pil tarafından desteklenecek.

    Dawnlight Gold ve Starlight Black dahil olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Reno 8 4G’nin, 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneği 339 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulacak. 26 Ağustos tarihinde Endonezya pazarında satışa çıkacak yeni telefonun küresel pazara da gelmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız