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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülen Reno 8 ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket bugün, Endonezya’da serinin sekizinci modeli Reno 8 4G’yi tanıttı. İşte yeni telefonun özellikleri ve fiyatı

Oppo Reno 8 4G neler sunuyor?

Orta sınıf özellikler, uygun fiyat ve 4G desteği ile dikkat çeken Oppo Reno 8 4G, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. Bununla birlikte FHD+ çözünürlüğe sahip 6.43 inç AMOLED bir panele ev sahipliği yapan yeni telefona, 90Hz yenileme hızı ve delikli bir tasarım eşlik ediyor.

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Modelin ön kısmında 32 MP selfie sensörü ve arka kısmında üçlü bir kamera tasarımına yer verilmiş durumda. Bunlar ise 64 megapiksel ana, 2 megapiksel makro ve derinlik için 2 megapiksel mono lens olarak konumlandırılmış. Ayrıca kutudan Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile çıkacak Oppo Reno 8 4G, 33W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli pil tarafından desteklenecek.

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Dawnlight Gold ve Starlight Black dahil olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Reno 8 4G’nin, 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneği 339 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulacak. 26 Ağustos tarihinde Endonezya pazarında satışa çıkacak yeni telefonun küresel pazara da gelmesi bekleniyor.

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Oppo Reno 8 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri