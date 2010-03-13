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Coloud, Marvel ve Star Wars temalı kulaklıklarını duyurdu

Coloud, Marvel ve Star Wars temalı, görünüm odaklı ve uygun fiyatlı kulaklıklarını kullanıcıların beğenisine sundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Coloud, Marvel ve Star Wars temalı kulaklıklarını duyurdu
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Coloud'un Punisher ve Wolverine temalı iki kulaklığı

İsveçli Coloud firması, Marvel ve Star Wars'un karakterlerini tema edinen yeni kafa üstü kulaklıklarını duyurdu.

Sevdiği film ve animasyon karakterlerini kulaklığına yansıtmak isteyenler için güzel görünümlü, uygun fiyatlı alternatifler sunan Coloud, kulaklıklarında 40 mm çapında, 32 Ohm'luk empedansa sahip sürücüler kullanmış. Bu sürücülerin frekans tepki aralığı 20 Hz - 20 kHz, hassasiyeti 120 dB olarak göze çarpıyor. Firma ayrıca kulaklıkların bas ve tiz ağırlıklı, midlerin biraz daha geride olduğu bir ses karakterine sahip olduğunu belirtiyor. Beklentileri doğru yönlendirmek açısından kulaklıkların ses başarımından ziyade görünüm odaklı olduklarını söylememizde fayda var. 1.2 metrelik tek sürücü çıkışlı kablosunun ucunda ise 3,5 mm standart jack bulunuyor.

Kulaklığın Marvel logolu modellerinde Hulk, Iron Man, Punisher, Wolverine, X-Men (retro); Star Wars temalı modellerinde ise Darth Vader, Lightspeed, Rebel Alliance grafik ve renkleri bulunuyor. Tüm modellerine buradan ulaşabileceğiniz Coloud'un bu yeni kulaklıkları yaklaşık 35 Dolar'lık fiyat etiketi ile piyasada. Firmanın ayrıca 'Fame' ve 'Hello Kitty' temalı kulaklıkları da bulunuyor.

 

Coloud, Marvel ve Star Wars temalı kulaklıklarını duyurdu
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Darth Vader ve Rebel Alliance temalı modeller


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SKIDROW 9 yıl
punisher iyiymiş
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maximof 9 yıl
Star Wars temalı olanları beğendim de, X-Wing daha iyi gibi. Eh Rebel
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IgorStravinsky 9 yıl
Allah'ım sırf bu renklerinden alanlar olur ha

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sahafiec 9 yıl
...
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anadolulu1 9 yıl
isveç malı ve üreticilerini protesto ediyorum kötü bir ürün
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alito 9 yıl
isveç malı değilmi işte çocukça olması gayet doğal
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saintroyo 9 yıl
çok basit ve çocukça...
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Star Wars, darth vader ve
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