Coloud, Marvel ve Star Wars temalı kulaklıklarını duyurdu

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Coloud'un Punisher ve Wolverine temalı iki kulaklığı

İsveçli Coloud firması, Marvel ve Star Wars'un karakterlerini tema edinen yeni kafa üstü kulaklıklarını duyurdu.

Sevdiği film ve animasyon karakterlerini kulaklığına yansıtmak isteyenler için güzel görünümlü, uygun fiyatlı alternatifler sunan Coloud, kulaklıklarında 40 mm çapında, 32 Ohm'luk empedansa sahip sürücüler kullanmış. Bu sürücülerin frekans tepki aralığı 20 Hz - 20 kHz, hassasiyeti 120 dB olarak göze çarpıyor. Firma ayrıca kulaklıkların bas ve tiz ağırlıklı, midlerin biraz daha geride olduğu bir ses karakterine sahip olduğunu belirtiyor. Beklentileri doğru yönlendirmek açısından kulaklıkların ses başarımından ziyade görünüm odaklı olduklarını söylememizde fayda var. 1.2 metrelik tek sürücü çıkışlı kablosunun ucunda ise 3,5 mm standart jack bulunuyor.

Kulaklığın Marvel logolu modellerinde Hulk, Iron Man, Punisher, Wolverine, X-Men (retro); Star Wars temalı modellerinde ise Darth Vader, Lightspeed, Rebel Alliance grafik ve renkleri bulunuyor. Tüm modellerine buradan ulaşabileceğiniz Coloud'un bu yeni kulaklıkları yaklaşık 35 Dolar'lık fiyat etiketi ile piyasada. Firmanın ayrıca 'Fame' ve 'Hello Kitty' temalı kulaklıkları da bulunuyor.

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Darth Vader ve Rebel Alliance temalı modeller