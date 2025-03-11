Jon Bernthal: Yeni Punisher projesi orijinal serinin karanlık tonunu koruyacak

Disney+'ta izleyici ile buluşacak olan bu Punisher special'ı doğrudan Jon Bernthal tarafından hazırlanıyor. Sevilen karaktere hayat veren Bernthal, bu kez yapımcı ve senarist olarak da yer aldığı diziyi daha önce We Own the City dizisinde birlikte çalıştığı Reinaldo Marcus Green ile birlikte şekillendiriyor.
Jon Bernthal: "Bu Punisher-lite olmayacak."
Bu hafta South by Southwest festivalinde basın mensupları ile bir araya gelen Jon Bernthal, kısa süre önce duyurulan yeni Punisher projesi hakkında konuştu. Bunun "Punisher-lite" olmayacağı konusunda hayranları temin eden Bernthal, yeni çekeceklerin special'ın karanlık bir tonu olacağını söyledi: “Karanlık olacak; Frank'in karanlıktan kurtulmak gibi bir niyeti yok. Kolay olmayacak. Netflix'teki ton da bu muydu bilmiyorum ama bu öyle olacak. Punisher-lite olmayacak, size söz veriyorum."
Marvel bugüne kadar Disney+'ta iki special yayınladı. Bunların ilki aynı adlı Marvel karakterine odaklanan Werewolf by Night'tı. Siyah beyaz çekilen 53 dakikalık bu TV filmi Cadılar Bayramı sırasında yayınlandı. Marvel'ın ikinci special'ı ise James Gunn'ın çektiği The Guardians of the Galaxy Holiday Special oldu. 42 dakikalık bu Guardians of the Galaxy special'ı da Noel sırasında yayınlandı. Bu yüzden şimdi Punisher special'ından da bu tarz tematik bir öykü bekleniyor. Ancak şimdi hikâye hakkında herhangi bir detay ortaya çıkmadı.
Punisher karakterinin Marvel Sinematik Evreni'ne dönüşü Daredevil: Born Again ile birlikte gerçekleşecek. Sevilen karakter, yeni Daredevil dizisinin ilk sezonunda izleyici karşısına çıkacak. Punisher special'ının ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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