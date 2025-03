Jon Bernthal: Yeni Punisher projesi orijinal serinin karanlık tonunu koruyacak

Tam Boyutta Gör Zamanında Netflix'e emanet ettiği Daredevil, Punisher, Jessica Jones gibi karakterlerin haklarını geri alan Disney, birkaç yıl nadasa bıraktığı bu karakterleri artık geri döndürüyor. Yeni Daredevil dizisini geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisine sunan Disney, bu esnada yeni bir Punisher projesi de duyurdu. Punisher karakteri için, TV filmi olarak tanımlayabileceğimiz tek parçalık bir "special" çekileceği kısa süre önce resmi olarak açıklandı.

Disney+'ta izleyici ile buluşacak olan bu Punisher special'ı doğrudan Jon Bernthal tarafından hazırlanıyor. Sevilen karaktere hayat veren Bernthal, bu kez yapımcı ve senarist olarak da yer aldığı diziyi daha önce We Own the City dizisinde birlikte çalıştığı Reinaldo Marcus Green ile birlikte şekillendiriyor.

Jon Bernthal: "Bu Punisher-lite olmayacak."

Bu hafta South by Southwest festivalinde basın mensupları ile bir araya gelen Jon Bernthal, kısa süre önce duyurulan yeni Punisher projesi hakkında konuştu. Bunun "Punisher-lite" olmayacağı konusunda hayranları temin eden Bernthal, yeni çekeceklerin special'ın karanlık bir tonu olacağını söyledi: “Karanlık olacak; Frank'in karanlıktan kurtulmak gibi bir niyeti yok. Kolay olmayacak. Netflix'teki ton da bu muydu bilmiyorum ama bu öyle olacak. Punisher-lite olmayacak, size söz veriyorum."

Mart ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 1 hf. önce eklendi

Marvel bugüne kadar Disney+'ta iki special yayınladı. Bunların ilki aynı adlı Marvel karakterine odaklanan Werewolf by Night'tı. Siyah beyaz çekilen 53 dakikalık bu TV filmi Cadılar Bayramı sırasında yayınlandı. Marvel'ın ikinci special'ı ise James Gunn'ın çektiği The Guardians of the Galaxy Holiday Special oldu. 42 dakikalık bu Guardians of the Galaxy special'ı da Noel sırasında yayınlandı. Bu yüzden şimdi Punisher special'ından da bu tarz tematik bir öykü bekleniyor. Ancak şimdi hikâye hakkında herhangi bir detay ortaya çıkmadı.

Punisher karakterinin Marvel Sinematik Evreni'ne dönüşü Daredevil: Born Again ile birlikte gerçekleşecek. Sevilen karakter, yeni Daredevil dizisinin ilk sezonunda izleyici karşısına çıkacak. Punisher special'ının ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Yeni Punisher projesi orijinal serinin karanlık tonunu koruyacak