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Compellent, dizüstü bilgisayarlar için 900 GB kapasiteli sabit disk üretebilir

Compellent, dizüstü bilgisayarlar için 900 GB kapasiteli sabit disk üretebilir
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama birimileri üreticilerinden Compellent'in dizüstü bilgisayarlar için yüksek kapasiteli ve yüksek dönüş hızlarına sahip sabit diskleri üreteceği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Compellent firması dizüstü bilgisayarlar için 900 GB kapasiteli ve 10.000 devir dakika dönüş hızına sahip 2.5 inç'lik sabit diskler üretecek. Compellent'in ayrıca 300 GB kapasite ile sınırlı olmak üzere 15.000 devir dakika dönüş hızına sahip 2.5 inç'lik sabit diskler üzerinde çalışmalara başladığı da belirtildi.

Compellent firmasının üzerinde çalıştığı 2.5 inç'lik sabit disklerin diğer teknik bilgileri ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı


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xense 9 yıl
o cihazın notebook üzerinde ömrü fazla olmaz. 15.000 yada 10.000 RPM lik diskler haraket halindeyken notebook nasıl bir ses çıkaracak merak ediyorum. doğmadan ölmüş bir teknoloji gibi duruyor. artık ssd diskler ile uğraşsalar daha hayırlı iş yapmış olurlar.
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yc#1 9 yıl
Dizüstünden ziyade blade tarzı sunucular için tasarlanmıştır. Yüksek devirdeki gürültü ve ısı sorunları malum.
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