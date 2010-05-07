Compellent, dizüstü bilgisayarlar için 900 GB kapasiteli sabit disk üretebilir

Depolama birimileri üreticilerinden Compellent'in dizüstü bilgisayarlar için yüksek kapasiteli ve yüksek dönüş hızlarına sahip sabit diskleri üreteceği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Compellent firması dizüstü bilgisayarlar için 900 GB kapasiteli ve 10.000 devir dakika dönüş hızına sahip 2.5 inç'lik sabit diskler üretecek. Compellent'in ayrıca 300 GB kapasite ile sınırlı olmak üzere 15.000 devir dakika dönüş hızına sahip 2.5 inç'lik sabit diskler üzerinde çalışmalara başladığı da belirtildi.

Compellent firmasının üzerinde çalıştığı 2.5 inç'lik sabit disklerin diğer teknik bilgileri ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı