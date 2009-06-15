Computex 2009: Asus en yeni optik sürücülerini sergiledi

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Computex 2009 fuarında optik sürücü ailesinin yeni modellerini de katılımcıların beğenisine sundu. DVD sürücülerin yanı sıra Blu-ray çözümlerini de tanıtan firmanın standındaki en dikkati çekici sürücülerden birisi de BC-08B1ST kod adlı modeldi. Dahili formda olan ve SATA ara birimini destekleyen Blu-ray sürücü Siyah, Beyaz ve Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile pazara sunuluyor.

Blu-ray sürücüleri okuyabilen, DVD medyaları ise hem okuyup hem de yazabilen BC-08B1ST'nin en yüksek okuma hızları Blu-ray için 4.8x, DVD' içinse 8x olarak belirlenmiş. Ayrıca aynı modelin sadece DVD'ler için de sadece okuma özelliğine sahip olan BR-04B2T kod adlı daha ekonomik bir çözümü de bulunuyor. Blu-ray sürücülere ek olarak Asus, 24x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcısını da (DRW-24B1) fuar katılımcılarının beğenisine sundu.

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