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Computex 2009: Asus en yeni optik sürücülerini sergiledi

9 yıl
5,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Asus en yeni optik sürücülerini sergiledi
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Computex 2009 fuarında optik sürücü ailesinin yeni modellerini de katılımcıların beğenisine sundu. DVD sürücülerin yanı sıra Blu-ray çözümlerini de tanıtan firmanın standındaki en dikkati çekici sürücülerden birisi de BC-08B1ST kod adlı modeldi. Dahili formda olan ve SATA ara birimini destekleyen Blu-ray sürücü Siyah, Beyaz ve Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile pazara sunuluyor.

Blu-ray sürücüleri okuyabilen, DVD medyaları ise hem okuyup hem de yazabilen BC-08B1ST'nin en yüksek okuma hızları Blu-ray için 4.8x, DVD' içinse 8x olarak belirlenmiş. Ayrıca aynı modelin sadece DVD'ler için de sadece okuma özelliğine sahip olan BR-04B2T kod adlı daha ekonomik bir çözümü de bulunuyor. Blu-ray sürücülere ek olarak Asus, 24x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcısını da (DRW-24B1) fuar katılımcılarının beğenisine sundu.

Computex 2009: Asus en yeni optik sürücülerini sergiledi
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1963bursa 9 yıl
Aynı özelliklerdeki Lite-ON BD-Okuyucu 69$, BD-Combo sürücülerin bu günlerdeki yaygın fiyatı 60 küsür $ larda seyrediyor. Okuyucudan ziyade zaten yazıcısı önemli, o da en son 95$'a vatan bilgisayarda satılmıştı. Boş BD lerde amazon.com'da memorex markası tanesi 4buçukliraya geliyordu, 15'li.
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ayzer 9 yıl
fiyat yok...
yaygınlaşma yok.
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