Computex 2009: Patriot HDD ve SSD'ler için RAID destekli kutu hazırladı

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, sabit diskler (HDD) ve katı hal diskleri (SSD) için hazırladığı Convoy XL isimli yeni kutusunu Computex 2009 fuarında tanıttı. Renkli tasarımıyla öne çıkan Convoy XL, iki adet 2.5-inç HDD veya SSD'ye ev sahipliği yapabiliyor. USB ara birimine ek olarak eSATA portuna da sahip olan ayrıca üzerinde entegre RAID kontrolcüsü bulunan Hot Swap destekli kutunun, sürücüleri RAID 0 veya RAID 1 konfigürasyonunda çalıştırabildiği açıklandı.

Patriot'un bir yıllık garanti ile satışa sunacağı Convoy XL disk kutucusunun kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir bulunmuyor.