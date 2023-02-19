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    Corsair 24GB ve 48GB DDR5 belleklerini piyasaya sürüyor

    DDR5 belleklerde yüksek kapasite arayanlar için Micron’un ardından Corsair de 24GB ve 48GB kitlerinden oluşan yüksek kapasiteli RAM belleklerini piyasaya sürüyor. 
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    Corsair Tam Boyutta Gör
    RAM sektöründe DDR5 bellekler yeni yeni yaygınlaşmaya başlarken bazı firmaların dikkat çekici ürünleri şimdiden raflarda yerini aldı. Micron’un ilginç 24GB ve 48GB kitlerinin ardından Corsair de RGB desteklisini geliştirdi.

    Corsair Vengeance 24GB ve 48GB bellekler

    Corsair Vengeance ailesine dahil edilecek olan yeni DDR5 RAM bellekler 5600Mbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. 24GB kit 48GB kapasite sunarken, 48GB kit de 96GB kapasiteye ulaşıyor. Böylece yeni BIOS güncellemesi ile en son Intel anakartlarda 192GB kapasite elde edilebiliyor.

    Bellekler zar üzerinde hata düzeltme kodu ve DIMM üzerinde güç yönetim yongası ile geliyor. Intel XMP 3.0 ve AMD EXPO uyumluluğu ile kolay bir şekilde hız aşırtılabiliyor. Tamamen kapalı ısı dağıtıcısı ile de verimlilik sağlıyor. Dileyenler RGB uyumlu olanı biraz daha fazla ödeyerek satın alabiliyor. Corsair Vengeance yeni belleklerin fiyatı şu şekilde:

    • Corsair Vengeance DDR5 24 GB x 2 – 378$
    • Corsair Vengeance RGB DDR5 24 GB x 2 – 436$
    • Corsair Vengeance DDR5 48 GB x 2 – 553$
    • Corsair Vengeance RGB DDR5 48 GB x 2 – 582$
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 4 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 6 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    gülmek istemiyorum ama gülüyorum hoover marka yorumları harici harddisk görmüyor araç değer kaybı alanlar yorumları fotoğrafçı isimleri

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