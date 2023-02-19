Corsair 24GB ve 48GB DDR5 belleklerini piyasaya sürüyor

Tam Boyutta Gör RAM sektöründe DDR5 bellekler yeni yeni yaygınlaşmaya başlarken bazı firmaların dikkat çekici ürünleri şimdiden raflarda yerini aldı. Micron’un ilginç 24GB ve 48GB kitlerinin ardından Corsair de RGB desteklisini geliştirdi.

Corsair Vengeance 24GB ve 48GB bellekler

Corsair Vengeance ailesine dahil edilecek olan yeni DDR5 RAM bellekler 5600Mbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. 24GB kit 48GB kapasite sunarken, 48GB kit de 96GB kapasiteye ulaşıyor. Böylece yeni BIOS güncellemesi ile en son Intel anakartlarda 192GB kapasite elde edilebiliyor.

Micron, 24GB ve 48GB DDR5 bellek modüllerini tanıttı 1 ay önce eklendi

Bellekler zar üzerinde hata düzeltme kodu ve DIMM üzerinde güç yönetim yongası ile geliyor. Intel XMP 3.0 ve AMD EXPO uyumluluğu ile kolay bir şekilde hız aşırtılabiliyor. Tamamen kapalı ısı dağıtıcısı ile de verimlilik sağlıyor. Dileyenler RGB uyumlu olanı biraz daha fazla ödeyerek satın alabiliyor. Corsair Vengeance yeni belleklerin fiyatı şu şekilde:

Corsair Vengeance DDR5 24 GB x 2 – 378$

Corsair Vengeance RGB DDR5 24 GB x 2 – 436$

Corsair Vengeance DDR5 48 GB x 2 – 553$

Corsair Vengeance RGB DDR5 48 GB x 2 – 582$

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