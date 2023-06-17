Corsair, yeni kablosuz oyuncu mouse'u tanıttı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Corsair Darkstar wireless gaming mouse, gelişmiş doğruluk için CORSAIR MARKSMAN sensörünü kullanıyor. 15 programlanabilir düğme, 26.000 DPI ve 60 IPS'in yanı sıra 50g yerçekimi ivmesini destekliyor. Yeni kablosuz oyuncu faresi, çok sayıda özelliğe ve güzel bir tasarıma sahip.

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Corsair Darkstar kablosuz oyuncu mouse'u özellikleri

Tam Boyutta Gör Corsair Darkstar, istediğiniz DPI değerini seçmenize imkan tanıyor, gövdesinde de hızlı tıklama düğmesi bulunuyor. Bu, geri tepki süresini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı oluyor. Oyun mouse’u, gövde, başparmak yeri ve düğme noktalarında kaymaz lastik ped ile donatılmıştır. Fare, Corsair’in geliştirdiği yeni sürücü ile donatılmış. Program üzerinden RGB aydınlatma efektleri, hız, DPI, makro ayarlama, tuş değiştirme ve fazlası yapılabiliyor. 5 farklı ayar kaydedilebiliyor.

Yeni CORSAIR DARKSTAR kablosuz oyuncu faresi, USB-C bağlantısına sahip ve hem kablolu hem de kablosuz bağlantıyı destekliyor. Mouse, 80 saate kadar pil ömrüne sahip.

Corsair Darkstar kablosuz oyun mouse'u fiyatı

DARKSTAR kablosuz oyun mouse’u 170 dolara satışa çıktı.

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