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    Corsair, yeni kablosuz oyuncu mouse'u tanıttı: İşte özellikleri

    Corsair, Darkstar serisine yeni kablosuz oyuncu mouse’u ekledi. 26.000 DPI, 15 programlanabilir düğme ve fazlasını sunan Corsair Darkstar wireless gaming mouse özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    Corsair Darkstar kablosuz oyuncu mouse Tam Boyutta Gör
    Corsair Darkstar wireless gaming mouse, gelişmiş doğruluk için CORSAIR MARKSMAN sensörünü kullanıyor. 15 programlanabilir düğme, 26.000 DPI ve 60 IPS'in yanı sıra 50g yerçekimi ivmesini destekliyor. Yeni kablosuz oyuncu faresi, çok sayıda özelliğe ve güzel bir tasarıma sahip.

    Corsair Darkstar kablosuz oyuncu mouse'u özellikleri

    corsair darkstar wireless gaming mouse Tam Boyutta Gör
    Corsair Darkstar, istediğiniz DPI değerini seçmenize imkan tanıyor, gövdesinde de hızlı tıklama düğmesi bulunuyor. Bu, geri tepki süresini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı oluyor. Oyun mouse’u, gövde, başparmak yeri ve düğme noktalarında kaymaz lastik ped ile donatılmıştır. Fare, Corsair’in geliştirdiği yeni sürücü ile donatılmış. Program üzerinden RGB aydınlatma efektleri, hız, DPI, makro ayarlama, tuş değiştirme ve fazlası yapılabiliyor. 5 farklı ayar kaydedilebiliyor.

    Yeni CORSAIR DARKSTAR kablosuz oyuncu faresi, USB-C bağlantısına sahip ve hem kablolu hem de kablosuz bağlantıyı destekliyor. Mouse, 80 saate kadar pil ömrüne sahip.

    Corsair Darkstar kablosuz oyun mouse'u fiyatı

    DARKSTAR kablosuz oyun mouse’u 170 dolara satışa çıktı.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 4 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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