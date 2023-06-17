Corsair, yeni kablosuz oyuncu mouse'u tanıttı: İşte özellikleri

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Corsair Darkstar kablosuz oyuncu mouse'u özellikleri
Yeni CORSAIR DARKSTAR kablosuz oyuncu faresi, USB-C bağlantısına sahip ve hem kablolu hem de kablosuz bağlantıyı destekliyor. Mouse, 80 saate kadar pil ömrüne sahip.
Corsair Darkstar kablosuz oyun mouse'u fiyatı
DARKSTAR kablosuz oyun mouse’u 170 dolara satışa çıktı.
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi