Corsair, çıkartılabilir RGB çubuklu Dominator Titanium DDR5 RAM'i duyurdu

Corsair Dominator Titanium DDR5 tanıtıldı
Hız açısından, Dominator Titanium RAM 8,000MT/s'ye varan yüksek hızlara çıkabiliyor. Etkinlikte Corsair, bu kitlerin 8,266MT/s seviyesine kadar hız aşırtılabileceğini de gösterdi. Bu arada Dominator Titanium kitleri 192GB'a(4x 48GB) kadar RAM kapasiteleri ile satılacak. Bu modüller Intel'in 12. ve 13. Nesil Core işlemcileriyle birlikte kullanıldığında XMP 3.0, AMD'nin Ryzen 7000 CPU'ları ile kullanıldığında ise EXPO desteği sunacak.
Corsair, yeni Dominator Titanium RAM'lerin fiyatını henüz açıklamadı ancak bellekler Temmuz ayında satışa çıkacak. Ek olarak ayrı ayrı numaralandırılan, daha düşük zamanlara ve daha yüksek frekanslara sahip olan 500 adetlik First Edition adında özel bir sürüm de sunulacak. Bu modellerin de fiyat bilgisi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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