Corsair, çıkartılabilir RGB çubuklu Dominator Titanium DDR5 RAM'i duyurdu

Tam Boyutta Gör Tayvan'da düzenlenen Computex 2023 donanım fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Firmalar birbirinden ilginç ürünlerini tanıtmaya devam ederken bu “ilginç” kategorisine Corsair, yeni DDR5 RAM çözümüyle dahil oluyor. Corsair, hem hız hem de bazı ilginç kişiselleştirilebilir özellikler sunan Corsair Dominator Titanium adlı yeni bir DDR5 RAM modülü serisini duyurdu.

Corsair Dominator Titanium DDR5 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Corsair, Dominator Titanium RAM ürünlerinin çıkarılabilen ve farklı bir tanesiyle değiştirilebilen bir üst çubuğa sahip olduğunu belirtiyor. Firma, ayrı olarak satın alınan Fin Aksesuar Kitleri ile belleğin üst kısmında RGB bölümünü değiştirmeyi mümkün kılıyor.

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Hız açısından, Dominator Titanium RAM 8,000MT/s'ye varan yüksek hızlara çıkabiliyor. Etkinlikte Corsair, bu kitlerin 8,266MT/s seviyesine kadar hız aşırtılabileceğini de gösterdi. Bu arada Dominator Titanium kitleri 192GB'a(4x 48GB) kadar RAM kapasiteleri ile satılacak. Bu modüller Intel'in 12. ve 13. Nesil Core işlemcileriyle birlikte kullanıldığında XMP 3.0, AMD'nin Ryzen 7000 CPU'ları ile kullanıldığında ise EXPO desteği sunacak.

Corsair, yeni Dominator Titanium RAM'lerin fiyatını henüz açıklamadı ancak bellekler Temmuz ayında satışa çıkacak. Ek olarak ayrı ayrı numaralandırılan, daha düşük zamanlara ve daha yüksek frekanslara sahip olan 500 adetlik First Edition adında özel bir sürüm de sunulacak. Bu modellerin de fiyat bilgisi bulunmuyor.

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Corsair’den çıkartılabilir RGB çubuklu Dominator DDR5 RAM