MSI, eriyen RTX 4090 güç konektörlerine çözüm getirdi
Computex 2023 etkinliği kapsamında MSI standını ziyaret eden PCWorld, MSI'ın MAG 850GL PCIe Gen5 ATX3.0 model güç kaynağında ilginç bir detay keşfetti. PCWorld tarafından paylaşılan görüntülere baktığımızda, yeni kabloların giriş kısmında konektörün doğru bir şekilde takılıp takılmadığını gösteren sarı renkli bir bölüm eklendiğini görüyoruz.
Yeni tasarım değişikliğinin, 12VHPWRgüç konektörlerinde yaşanan bağlantı sorunlarına hızlı ve pratik bir çözüm getirdiğini söyleyebiliriz. Nitekim kabloların doğru bir şekilde takılmasını sağlarken, konektör tasarımında büyük bir değişiklik gerektirmiyor. Yeni konektörlerin PSU'dan ayrı olarak satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)