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    MSI, eriyen RTX 4090 güç konektörlerine çözüm getirdi

    MSI, 12VHPWR güç konektörlerinde yaşanan erime ve yanma sorunlarına pratik bir çözüm getiriyor. Kullanıcılar artık konektörün doğru bağlanıp bağlanmadığını hızlı bir biçimde kontrol edebilecek.
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    MSI, eriyen RTX 4090 güç konektörlerine çözüm getirdi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere Nvidia RTX 4090 ekran kartına güç sağlayan 16 pinli 12VHPWR konektörleri çeşitli erime ve yanma sorunları nedeniyle sert eleştiriler aldı. Öyle ki mevcut sorunları araştıran ve 50 vakayı doğrulayan Nvidia, kullanıcıların adaptörleri yanlış bağladığını söylemişti. Günümüzde ise yeni vakalar yaşanmaya devam ediyor. Şimdi MSI'ın, en azından modüler güç kaynakları için pratik bir çözüm üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    MSI, eriyen RTX 4090 güç konektörlerine çözüm getirdi

    Computex 2023 etkinliği kapsamında MSI standını ziyaret eden PCWorld, MSI'ın MAG 850GL PCIe Gen5 ATX3.0 model güç kaynağında ilginç bir detay keşfetti. PCWorld tarafından paylaşılan görüntülere baktığımızda, yeni kabloların giriş kısmında konektörün doğru bir şekilde takılıp takılmadığını gösteren sarı renkli bir bölüm eklendiğini görüyoruz.

    MSI, eriyen RTX 4090 güç konektörlerine çözüm getirdi Tam Boyutta Gör
    Buradaki fikir ise çok basit, sarı renkli bölüm görünür halde ise kablo doğru bağlanmamış demek. Dolayısıyla sadece siyah kısım görünene kadar kablonun oturtulması gerekiyor.

    Yeni tasarım değişikliğinin, 12VHPWRgüç konektörlerinde yaşanan bağlantı sorunlarına hızlı ve pratik bir çözüm getirdiğini söyleyebiliriz. Nitekim kabloların doğru bir şekilde takılmasını sağlarken, konektör tasarımında büyük bir değişiklik gerektirmiyor. Yeni konektörlerin PSU'dan ayrı olarak satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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