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    Corsair ONE a100 kompakt oyuncu kasası satışa çıkıyor

    Corsair’in en yeni AMD Ryzen 3900X ve 3950X işlemcilerine yer verdiği kompakt oyuncu kasası Corsair ONE a100 satışa çıkıyor. Corsair ONE a100 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    10 dk.
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    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Corsair ONE a100 kompakt oyuncu kasası satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle Origin PC firmasını satın aldıktan sonra oyuncu sistemleri alanında daha agresif bir strateji izlemeye başlayan Corsair, kompakt boyutlarıyla ilgi çeken Corsair ONE a100 oyuncu kasasını duyurdu.

    Corsair ONE a100 özellikleri ve fiyatı

    Corsair ONE a100 RGB oyuncu kasası oldukça kompakt boyutlara sahip ve 12 litre civarında bir hacim barındırıyor. Bu hacme en iyi donanımları yerleştirerek kaslı bir oyuncu bilgisayarına sahip olabiliyorsunuz.

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    Corsair ONE i100 bilindiği üzere Intel işlemci odağında geliştirilmişti. Corsair ONE a100 modeli ise AMD Ryzen 3000 işlemcilerine odaklanıyor. İki modelin arasındaki temel fark bu. Ekran kartı tarafında Nvidia seçenekleri var.

    Kasa içerisinde AMD Ryzen 9 3900X ve Ryzen 9 3950X işlemci seçenekleri mevcut. Ekran kartı olarak GeForce RTX 2080 Ti ve SUPER modellerine yer veriliyor. 32GB VENGEANCE LPX 3200 MHz DDR4 RAM, 2TB HDD ve 480GB/960GB Force MP600 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD ile sistem destekleniyor.

    Soğutma tarafında işlemci için 3 ML fanlı, ekran kartı için 2 ML fanlı radyatörler tercih edilen Corsair ONE a100 için 2999$ civarında başlangıç etiketi belirlenmiş. Satışlar Avrupa ve ABD’de başlamış durumda.



    https://www.techpowerup.com/268598/corsair-announces-corsair-one-a100-desktop-powered-by-ryzen-3000 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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