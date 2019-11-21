Corsair yeni RGB şeritlerini duyurdu

Bugün sisteminde aydınlatma isteyenler için entegre RGB modülleri barındıran sayısız bilgisayar bileşeni mevcut. Bununla birlikte bağımsız dekorasyon tercih edenler için de RGB şeritleri bulunuyor.
Corsair iCUE LS100 özellikleri ve fiyatı
Corsair tarafından satışa sunulan iCUE LS100 aydınlatma şeritleri, uygulama kontrollü olarak herhangi bir alanı iCUE ekosistemine dahil etmenizi sağlıyor. Yeni şeritler firmanın iCUE uyumlu yeni aydınlatma ailesinin ilk ürünü olacak.
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250mm ve 450mm uzunluğundaki şeritler masa üstü veya monitör arkası gibi herhangi bir yere konumlandırılabiliyor. iCUE yazılımı ekranınızda oynatılan sahne ile ilgili video sinyallerini analiz ederek buna göre aydınlatma şekli belirleyebiliyor. Dilerseniz oynatılan müziğe göre de ahenk oluşturabiliyorsunuz.
250mm şeritte 15 LED yer alıyor. 450mm şeritte ise 27 adet LED var. Modüllerin kaplaması daha canlı renk verecek şekilde tasarlanmış. iCUE LS100 serisinde 2x250mm paket 32$ fiyat etiketine sahip. 2x450mm paket 40$ civarında. Her iki paketin yanında çift kanal USB kontrolcü ve harici güç kaynağı olan Başlangıç Seti ise 80$ civarında fiyat etiketine sahip.
https://www.techpowerup.com/261286/corsair-debuts-icue-ls100-smart-lighting-strips-for-desktop-ambient-lighting Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Goygoy bi yana Yakında ağzimiza girtlağa kadar RGB sokacaklar nefret ediyorum böyle baktiğim her yerde bebe eğlencesi gibi ışıl ışıl zimbirtilardan... Yaşimizi aldiğimiz için mi bilmiyorum ama artik beni cidden rahatsiz ediyo baktiğim her yerden işiklarin fişkirmasi..
Rgb bi kit olarak hoş değil , ambilight olarak işini fazlasıyla yapıyor.
Sorun bu tür ürünlerde geliştirme paketi adı altında size yüksek fiyattan şerit led yada kontrolcü satıp işi uzatıyorlar. Yinede iki firma da philips hue gibi binlerce lira verdirtmiyor.
Fiyat olarak daha uygun olması gerektiği kanaatindeyim. Daha uygun olduğunda kesinlikle alınır.
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