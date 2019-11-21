Corsair yeni RGB şeritlerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Bugün sisteminde aydınlatma isteyenler için entegre RGB modülleri barındıran sayısız bilgisayar bileşeni mevcut. Bununla birlikte bağımsız dekorasyon tercih edenler için de RGB şeritleri bulunuyor.

Corsair iCUE LS100 özellikleri ve fiyatı

Corsair tarafından satışa sunulan iCUE LS100 aydınlatma şeritleri, uygulama kontrollü olarak herhangi bir alanı iCUE ekosistemine dahil etmenizi sağlıyor. Yeni şeritler firmanın iCUE uyumlu yeni aydınlatma ailesinin ilk ürünü olacak.

Ayrıca Bkz. "Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor"

250mm ve 450mm uzunluğundaki şeritler masa üstü veya monitör arkası gibi herhangi bir yere konumlandırılabiliyor. iCUE yazılımı ekranınızda oynatılan sahne ile ilgili video sinyallerini analiz ederek buna göre aydınlatma şekli belirleyebiliyor. Dilerseniz oynatılan müziğe göre de ahenk oluşturabiliyorsunuz.

250mm şeritte 15 LED yer alıyor. 450mm şeritte ise 27 adet LED var. Modüllerin kaplaması daha canlı renk verecek şekilde tasarlanmış. iCUE LS100 serisinde 2x250mm paket 32$ fiyat etiketine sahip. 2x450mm paket 40$ civarında. Her iki paketin yanında çift kanal USB kontrolcü ve harici güç kaynağı olan Başlangıç Seti ise 80$ civarında fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/261286/corsair-debuts-icue-ls100-smart-lighting-strips-for-desktop-ambient-lighting