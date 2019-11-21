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    Corsair yeni RGB şeritlerini duyurdu

    Entegre bileşenlerden bağımsız şekilde sisteminizi aydınlatmak istiyorsanız RGB şeritleri ilk adresiniz oluyor. Corsair iCUE LS100 RGB şeritler geniş bir kontrol seçeneği sunuyor.
    1 gün
    1,6b
    3
    10
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Corsair yeni RGB şeritlerini duyurdu
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    Bugün sisteminde aydınlatma isteyenler için entegre RGB modülleri barındıran sayısız bilgisayar bileşeni mevcut. Bununla birlikte bağımsız dekorasyon tercih edenler için de RGB şeritleri bulunuyor.

    Corsair iCUE LS100 özellikleri ve fiyatı

    Corsair tarafından satışa sunulan iCUE LS100 aydınlatma şeritleri, uygulama kontrollü olarak herhangi bir alanı iCUE ekosistemine dahil etmenizi sağlıyor. Yeni şeritler firmanın iCUE uyumlu yeni aydınlatma ailesinin ilk ürünü olacak.

    Ayrıca Bkz. "Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor"

    250mm ve 450mm uzunluğundaki şeritler masa üstü veya monitör arkası gibi herhangi bir yere konumlandırılabiliyor. iCUE yazılımı ekranınızda oynatılan sahne ile ilgili video sinyallerini analiz ederek buna göre aydınlatma şekli belirleyebiliyor. Dilerseniz oynatılan müziğe göre de ahenk oluşturabiliyorsunuz.

    250mm şeritte 15 LED yer alıyor. 450mm şeritte ise 27 adet LED var. Modüllerin kaplaması daha canlı renk verecek şekilde tasarlanmış. iCUE LS100 serisinde 2x250mm paket 32$ fiyat etiketine sahip. 2x450mm paket 40$ civarında. Her iki paketin yanında çift kanal USB kontrolcü ve harici güç kaynağı olan Başlangıç Seti ise 80$ civarında fiyat etiketine sahip.



    https://www.techpowerup.com/261286/corsair-debuts-icue-ls100-smart-lighting-strips-for-desktop-ambient-lighting Yorum Yaz
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    DH Misafiri 1 gün en beğenilen
    Cidden bu aşırı lüzumsuz, safsata şeyleri beğenip, para verip alanlar var mı!
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    fransiz33 13 sa.
    Dizi & film izlerken derinlik algısını arttıracağı kesin, fiyatı makul seviyelerde olursa almak isterim. Oyunlar da aynı atmosferik algıyı vereceğini düşünüyorum.... RGB haterlığına gerek yok.
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    SturmpioneeR 1 gün
    RGB para tuzağından başka bir şey değil.Gece nasıl rahat ediyorsunuz RGB kullanan beyler ışıl ışıl kasa varken.
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    Sedat. 1 gün
    Bunlar hep yeni neslin zimbirtilari, baktilar çoluk çocuk işikli ne olsa aliyo dayadilar piyasaya işikli ne varsa.. Bir gün RGB'li Don ve atlet gerçekten çikacak inanin buna biri yapacak bunu..

    Goygoy bi yana Yakında ağzimiza girtlağa kadar RGB sokacaklar nefret ediyorum böyle baktiğim her yerde bebe eğlencesi gibi ışıl ışıl zimbirtilardan... Yaşimizi aldiğimiz için mi bilmiyorum ama artik beni cidden rahatsiz ediyo baktiğim her yerden işiklarin fişkirmasi..
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    ruzgarnufel 1 gün
    Ben şahsen asus rog terminal aldım. Ekran başına oturduğunuzda derinlik hissi güzel. Asus tarafında üründe gecikme yok.



    Rgb bi kit olarak hoş değil , ambilight olarak işini fazlasıyla yapıyor.



    Sorun bu tür ürünlerde geliştirme paketi adı altında size yüksek fiyattan şerit led yada kontrolcü satıp işi uzatıyorlar. Yinede iki firma da philips hue gibi binlerce lira verdirtmiyor.



    Fiyat olarak daha uygun olması gerektiği kanaatindeyim. Daha uygun olduğunda kesinlikle alınır.
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    route666 1 gün ruzgarnufel
    üstad bu asus rog terminal sadece asus anakart veya asus monitör ile mi uyumlu, yoksa farketmiyor mu?
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    Bekir YENİKARAMURAT 1 gün
    RGB tayfası itlaf edilsin
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    DH Misafiri 1 gün en beğenilen
    Cidden bu aşırı lüzumsuz, safsata şeyleri beğenip, para verip alanlar var mı!
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    dede17 1 gün DH Misafiri
    olmaz mı olmadık yerine bile led takacak insanlar var ne led miş be arkadaş
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    estrofem 1 gün DH Misafiri
    Bende aynı düşüncedeyim. RGB çocuk işi. Klavyenin tuşlarının aydınlatılmasında kullanışlı oluyor sadece.
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