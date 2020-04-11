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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Coughvid uygulaması öksürük seslerinden koronavirüs tanımı yapıyor

    Koronavirüs belirtiler arasında en önemlisi olan kuru öksürüğü tanımlayabilmek için Lozan PoliTeknik Okulu araştırmacıları yapay zeka algoritması geliştirdi.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Coughvid uygulaması öksürük seslerinden koronavirüs tanımı yapıyor
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    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını yazılım tarafında da büyük bir hareketliliğe neden oldu. Akciğer grafisinden koronavirüs tahmini, hastalık belirtilerinden koronavirüs tahmini gibi pek çok uygulama mevcut durumda. Şimdi de öksürük uygulaması çıktı.

    Coughvid nedir?

    Coughvid adındaki uygulama Lozan PoliTeknik Okulu araştırmacıları tarafından geliştirildi. Uygulama kullanıcıların öksürük frekanslarını algılayarak tahminlerde bulunuyor. Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü kuru öksürüğün koronavirüs belirtileri arasında en önemlisi olduğunu açıklamıştı.

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    Coughvid basit bir web uygulaması. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarına ihtiyaç duyduğu için tasarım tarafına çok odaklanılmamış. Sadece mikrofon şartı var. Uygulama mikrofona doğru öksüren kullanıcının nasıl bir öksürük çeşidine sahip olduğunu anlamaya çalışıyor.

    Yapılan testlerde yüzde 70 civarında bir doğruluk oranı elde edilmiş. Sürekli test yapıldıkça uygulama veri tabanını genişletiyor ve daha doğru tespitler yapabiliyor. Bu bakımdan ilerleyen günlerde doğruluk oranı daha da artacak.

    Elbette bu tarz uygulamaların kesin bir şekilde tanı koyabileceğini söylemek yanlış ancak en azından insanlara bir fikir verme ve yol gösterme anlamında önemli bir araç olabilecekler. Uygulamayı kullanmadan önce talimatları okumak gerekiyor.

    Coughvid sayfası



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