LG, otomobiller için yeni nesil dijital anahtar geliştirdi

Tam Boyutta Gör Güney Koreli LG Group bünyesinde faaliyet gösteren LG Innotek, otomobil sahiplerinin araçlarını akıllı telefon kullanarak uzaktan kontrol etmelerine olanak tanıyan bir dijital anahtar modülü geliştirdiğini duyurdu.

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Günümüzde kullanılan dijital otomobil anahtarları hacklenmeye karşı daha savunmasız olmaları ve yetersiz konum doğruluğu gibi bir dizi dezavantaja sahipler. LG Innotek'in anahtarı UWB (ultra geniş bant) ve NFC teknolojilerinin kullanımıyla bu sorunları çözüyor. Şirket, modülün güvenliğini artırmak için kendi güvenlik teknolojilerini kullandı.

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Hedef 2022'ye kadar seri üretime başlamak

Araba ile akıllı telefon arasında kablosuz veri aktarımına izin veren dijital otomobil anahtarları, kullanıcıların araç kapılarını uzaktan açıp-kilitlemelerine ve motoru çalıştırmalarına olanak sağladığı gibi kilometre, yakıt tüketimi veya lastik basıncı gibi verileri kontrol etmelerine imkan tanıyor.

LG Innotek'in dijital anahtarı, Car Connectivity Consortium standartlarına uygun olması sayesinde global markaların otomobillerinde kullanılabilecek. Şirket, 2022 yılına kadar modülün seri üretimine başlamayı ve yeni nesil dijital otomobil anahtarını pazara sunmayı planlıyor.

https://www.techradar.com/in/news/lg-develops-next-gen-digital-car-keys

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