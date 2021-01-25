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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG, otomobiller için yeni nesil dijital anahtar geliştirdi

    LG Innotek, hassas konum algılama ve üst düzey güvenlik sunan bir dijital otomobil anahtarı modülü geliştirdiğini duyurdu. Modül akıllı telefonların otomobil anahtarlarının yerini almasını sağlayacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG, otomobiller için yeni nesil dijital anahtar geliştirdi
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    Güney Koreli LG Group bünyesinde faaliyet gösteren LG Innotek, otomobil sahiplerinin araçlarını akıllı telefon kullanarak uzaktan kontrol etmelerine olanak tanıyan bir dijital anahtar modülü geliştirdiğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "İsrailli firma, elektrikli araçlar için 5 dk'da tamamen şarj olan batarya üretti"

    Günümüzde kullanılan dijital otomobil anahtarları hacklenmeye karşı daha savunmasız olmaları ve yetersiz konum doğruluğu gibi bir dizi dezavantaja sahipler. LG Innotek'in anahtarı UWB (ultra geniş bant) ve NFC teknolojilerinin kullanımıyla bu sorunları çözüyor. Şirket, modülün güvenliğini artırmak için kendi güvenlik teknolojilerini kullandı.

    LG, otomobiller için yeni nesil dijital anahtar geliştirdi
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    Hedef 2022'ye kadar seri üretime başlamak

    Araba ile akıllı telefon arasında kablosuz veri aktarımına izin veren dijital otomobil anahtarları, kullanıcıların araç kapılarını uzaktan açıp-kilitlemelerine ve motoru çalıştırmalarına olanak sağladığı gibi kilometre, yakıt tüketimi veya lastik basıncı gibi verileri kontrol etmelerine imkan tanıyor.

    LG Innotek'in dijital anahtarı, Car Connectivity Consortium standartlarına uygun olması sayesinde global markaların otomobillerinde kullanılabilecek. Şirket, 2022 yılına kadar modülün seri üretimine başlamayı ve yeni nesil dijital otomobil anahtarını pazara sunmayı planlıyor.



    https://www.techradar.com/in/news/lg-develops-next-gen-digital-car-keys Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ERIKCI (Arap Saçı) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Galaxy S2, hey gidi be
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