İstihbarat raporu sızdı! Covid-19’un arkasında Çin olabilir

Tam Boyutta Gör ABD Enerji Bakanlığı, önceki istihbarat raporlarında salgının nasıl başladığı konusunda kararsız olduğunu belirtmişti. Ancak Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, ABD Enerji Bakanlığı şimdi Covid-19 salgınının büyük olasılıkla Çin’e ait bir hükümet laboratuvarından sızdığını değerlendiriyor.

Covid-19'un nedeni bir laboratuvar sızıntısı olabilir

Bu değerlendirme, yakın zamanda Beyaz Saray ve seçilmiş Kongre üyeleriyle paylaşılan gizli bir istihbarat raporunda açığa çıktı. Görünüşe göre teşkilatın Covid-19'un nedeni konusundaki fikri değişmişe benziyor. Raporda değişen görüşün nedeni, “yeni istihbarat, akademik literatür üzerinde daha fazla çalışma ve hükümet dışındaki uzmanlarla istişare” çalışmaları olarak ifade edilmiş.

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Enerji Bakanlığı, salgının bir laboratuvar sızıntısı sonucunda ortaya çıktığını söyleyen ikinci ABD istihbarat kurumu oldu. Bu iddiada bulunan ilk kurum ise FBI olmuştu. İstihbarat Direktörü Avril Haines ve CIA Direktörü William Burns'ün de bulunduğu üst düzey istihbarat yetkilileri, bir laboratuvar sızıntısının belirgin bir olasılık olarak masada bulunduğunu belirtiyor. Ancak bunun laboratuvar sızıntısının bir iddia olduğunun altını da çizelim.

Öte yandan Covid-19 salgının nasıl başladığı konusu halen bir muamma ve kesinliğe kavuşturulamamış bir durum. Bilim camiasının geneli, virüsü taşıyan bir hayvan aracılığıyla insanlara bulaştığını düşünüyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu, ancak emin olacak kadar yeterli bilgi bulunmadığını belirtti.

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Covid-19 virüsünün Çin laboratuvarından sızdığı tespit edildi