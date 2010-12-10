Crucial, termal sensörlü Ballistix belleklerine yenilerini ekledi

Crucial yüksek performans ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı Ballistix serisi bellek kitlerine yenilerini ekledi. Siyah renkli baskılı devre üzerine özel tasarımlı soğutucu ile donatılan bellekler, gerçek zamanlı ısı takibi için entegre termal sensörüyle geliyorlar. 1866MHz'de çalışan 2GB kapasiteli modül ve 4GB ile 8GB'lık kitler olmak üzere üç, 2133MHz'de çalışan 2GB modül ve 4GB kapasiteli kit olmak üzere iki model tanıtan Crucial, toplamda beş yeni Ballistix modelini satışa çıkartıyor.

Crucial tarafından ömür boyu garanti verilen yeni belleklerden 1866MHz'de çalışan çözümleri 70$-139$, 2133MHz'de çalışan modeller ise 76$-151$ seviyesinden sunuluyorlar.