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    Crysis Remastered ertelendi

    Geçtiğimiz gün yayınlanan önizlemenin ardından üzücü haber geldi.
    1 hf.
    3,2b
    2
    9
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Crysis Remastered ertelendi
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    Dün yayınlanan Crysis Remastered videosunun ardından oyunun fanları ciddi tepki göstermişti. Görünüşe göre Crytek oyunculara kulak vermiş.

    Crysis Remastered'a erteleme

    Crytek yaptığı açıklamayla oyunun çıkış tarihini birkaç hafta ertelediğini duyurdu. Yayınlanan videodaki grafiklerin beklentileri karşılamaması üzerine alınan bu karar neticesinde geliştiriciler oyunu bir nebze iyileştirmeye çalışacaklar.

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    Crysis Remastered’in önsiparişi de oyunla birlikte Switch konsolu hariç tüm platformlarda geri çekilmiş durumda. Son olarak yeni oyunun Crysis’in remake’i değil remastered’ı olması nedeniyle zaten iddialı bir geliştirme sunması beklenmiyordu. Dolayısıyla birkaç haftalık gecikme neticesinde çok fazla bir gelişme katedilemeyebilir.



    https://www.overclock3d.net/news/software/crytek_delays_crysis_remastered_-_pushes_back_gameplay_reveal/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    BoRriZ (Barış K.) 6 gün
    "remake" olsa tadından yenmezdi. ancak Crytek bitmiş anlaşılan oyun yapmak konusunda :/
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 6 gün BoRriZ
    Hunt: Showdown'ı geliştiriyorlar şuan. Gayet başarılı bir oyun.
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 1 hf.
    Oyun o kadar iyiki remastered yaptıklarında fark göremiyoruz.
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    Requizm 6 gün msavul4434
    Çünkü buna remastered denmez, grafikler neredeyse aynı. Oysaki günümüz AAA shooter oyunlarındaki grafiklere bakınca fark bariz.
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    yakupyasar1 1 hf.
    çok birşey istemedik be yapay zekayı optimize et yeterdi bize . Kendini çok yormasaydın güzel kardeşim
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Kardeşim yapay zekayı ve oyunun çalışmasını optimize etsen yeterdi. Güzel görünen grafiği niye bozuyon
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 hf.
    Iyi olan bir oyunu nasil kötü yaparsinki anlamadim :))) Fortnite gibi rengarenk yapip grafikleri kismislar saka gibi firma, gözünü para bürümüs son kozlarinida bögle oynadilar.Yeni neslin cikis oyunu yap dinamik 4k ve 60 fps yap millette agzi acik tekrar oynasin kötü elestiride bulunmasin ,her türlü satar fakat o ticari zeka yok bunlarda.
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    snowtger (Eren ) 1 hf. Fearless_tr
    Yapan yapıyor hocam. Aynı olay Warcraft 3'te de oldu. Güzelim oyunun içine ettiler. Umarım Crysis 1'de öyle olmaz.
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 1 hf.
    Geçip de eski oyunu süslerken Cry Engine'ın son teknolojileriyle güçlendirildi demeyecektin Crytek
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