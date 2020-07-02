Crysis Remastered ertelendi

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Dün yayınlanan Crysis Remastered videosunun ardından oyunun fanları ciddi tepki göstermişti. Görünüşe göre Crytek oyunculara kulak vermiş.

Crysis Remastered'a erteleme

Crytek yaptığı açıklamayla oyunun çıkış tarihini birkaç hafta ertelediğini duyurdu. Yayınlanan videodaki grafiklerin beklentileri karşılamaması üzerine alınan bu karar neticesinde geliştiriciler oyunu bir nebze iyileştirmeye çalışacaklar.

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Crysis Remastered’in önsiparişi de oyunla birlikte Switch konsolu hariç tüm platformlarda geri çekilmiş durumda. Son olarak yeni oyunun Crysis’in remake’i değil remastered’ı olması nedeniyle zaten iddialı bir geliştirme sunması beklenmiyordu. Dolayısıyla birkaç haftalık gecikme neticesinde çok fazla bir gelişme katedilemeyebilir.

https://www.overclock3d.net/news/software/crytek_delays_crysis_remastered_-_pushes_back_gameplay_reveal/1

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