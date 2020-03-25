Crysis Remastered yolda

Crysis serisinin en çok iz bırakan oyunu ilk yapım yayınlanan yeni video ile yeniden oyun dünyasının gündemine oturmayı başardı. Dönemine damgasını vurmayı başarmış oyunların tazelendiği son yıllarda Crytek’in meşhur eseri de yenilenecek.
Crysis Remastered
Geçtiğimiz aylarda EA Games tarafından doğrulanan Remastered’e ek olarak bir başka yenilenmiş yapım da yolda ancak diğer oyun şu anlık bilinmiyor. Yeni nesil konsolların da çıkış yapacağı şu günler Crysis’in güncellenmiş halin için geliştiriciler adına oldukça uygun bir zaman dilimi olsa gerek.İlginizi Çekebilir Haftasonu oynanacak kısa oyun arayanlara, The Uncertain: Last Quiet Day ücretsiz
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Daha önce CryEngine 5.6 üzerinde alınmış ekran alıntıları paylaşılan yapım için çıkış tarihi açıklanmış değil. 2007 yılında satışa sunulan, bir çoğu için önemli bir yere sahip oyunun Crytek tarafından paylaşılan görsellerine galerimizden ulaşabilirsiniz.
https://www.overclock3d.net/news/software/crytek_releases_yet_another_crysis_teaser_-_is_a_crysis_remaster_coming/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Crysis 1, 2 ve 3'ü bir ara yükleyip oynama fırsatı buldum. Crytech eğer ki 1. Oyun mekaniğini bozmadan 2. ve 3. uygulasaydı. Üzerine birde Battle Royale tarzı bir sistem oluştursaydı. Büyük ihtimalle firma batmaktan kurtulurdu.
Gelecek 10 sene için yine kasacak,bir an çok korkmuştuk artık kasmadan oynatılıyor diye
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