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    Crysis Remastered yolda

    Crytek’in ikonik oyunu yayınlanan video ile bir kere daha gündeme geldi. Yapımın gelişmiş grafiklerle gelecek hali oyuncuları heyecanlandırıyor.
    2 sa.
    2,3b
    48
    23
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Crysis Remastered yolda
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    Crysis serisinin en çok iz bırakan oyunu ilk yapım yayınlanan yeni video ile yeniden oyun dünyasının gündemine oturmayı başardı. Dönemine damgasını vurmayı başarmış oyunların tazelendiği son yıllarda Crytek’in meşhur eseri de yenilenecek.

    Crysis Remastered

    Geçtiğimiz aylarda EA Games tarafından doğrulanan Remastered’e ek olarak bir başka yenilenmiş yapım da yolda ancak diğer oyun şu anlık bilinmiyor. Yeni nesil konsolların da çıkış yapacağı şu günler Crysis’in güncellenmiş halin için geliştiriciler adına oldukça uygun bir zaman dilimi olsa gerek.

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    Daha önce CryEngine 5.6 üzerinde alınmış ekran alıntıları paylaşılan yapım için çıkış tarihi açıklanmış değil. 2007 yılında satışa sunulan, bir çoğu için önemli bir yere sahip oyunun Crytek tarafından paylaşılan görsellerine galerimizden ulaşabilirsiniz.

    ''yok crysis''



    https://www.overclock3d.net/news/software/crytek_releases_yet_another_crysis_teaser_-_is_a_crysis_remaster_coming/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kayamtky 1 sa.
    Crysis = Ekran kartı gücü ölçme kriteri
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Prometheus- (ali babacan) 12 dk.
    Oyun Korsan mı ? (Efsaneyi hatırlayanlar)
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    StormLight (Emre K.) 1 sa.
    Tanıtım videosunda Warface görünce biraz hüzünlendim.

    Crysis 1, 2 ve 3'ü bir ara yükleyip oynama fırsatı buldum. Crytech eğer ki 1. Oyun mekaniğini bozmadan 2. ve 3. uygulasaydı. Üzerine birde Battle Royale tarzı bir sistem oluştursaydı. Büyük ihtimalle firma batmaktan kurtulurdu.


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    AirSupport (SK ) 1 sa.
    Remastered yapana kadar sağlam hikayeli 4.oyun gelse ya?
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    ERIKCI (Arap Saçı) 1 sa.
    Cryengine sonunda Android için de geliyor, yeni bir benchmark kriterimiz oldu diyebiliriz :D
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    Ao Sol 1 sa.
    Bakıp gördüler ki artık yüksek seviye kartlar Crysis'i donmadan oynatabiliyor böyle olmaz diyerek remastered haberi vermişler

    Gelecek 10 sene için yine kasacak,bir an çok korkmuştuk artık kasmadan oynatılıyor diye
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    Venomstr 1 sa.
    Gelsin çok iyi olur. Sevindim.
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    R-10 1 sa.
    Vayy bee bir zamanların efsanesi
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    kayamtky 1 sa.
    Crysis = Ekran kartı gücü ölçme kriteri
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    Kas adam 2 sa.
    Crysisin multiplayerini açsınlar yemimle butun oynadigim oyunlari birakirim
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    2261 kez okundu.
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