Crysis Remastered yolda

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Crysis serisinin en çok iz bırakan oyunu ilk yapım yayınlanan yeni video ile yeniden oyun dünyasının gündemine oturmayı başardı. Dönemine damgasını vurmayı başarmış oyunların tazelendiği son yıllarda Crytek’in meşhur eseri de yenilenecek.

Crysis Remastered

Geçtiğimiz aylarda EA Games tarafından doğrulanan Remastered’e ek olarak bir başka yenilenmiş yapım da yolda ancak diğer oyun şu anlık bilinmiyor. Yeni nesil konsolların da çıkış yapacağı şu günler Crysis’in güncellenmiş halin için geliştiriciler adına oldukça uygun bir zaman dilimi olsa gerek.

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Daha önce CryEngine 5.6 üzerinde alınmış ekran alıntıları paylaşılan yapım için çıkış tarihi açıklanmış değil. 2007 yılında satışa sunulan, bir çoğu için önemli bir yere sahip oyunun Crytek tarafından paylaşılan görsellerine galerimizden ulaşabilirsiniz.

''yok crysis''

https://www.overclock3d.net/news/software/crytek_releases_yet_another_crysis_teaser_-_is_a_crysis_remaster_coming/1

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