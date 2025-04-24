Wheel of Time serisi, diziden sonra şimdi de büyük bütçeli bir oyuna uyarlanıyor

Tam Boyutta Gör Fantastik edebiyatın en önemli örnekleri arasında kabul edilen Zaman Çarkı (The Wheel of Time) serisi, büyük bütçeli bir diziden sonra şimdi de dikkat çekici bir oyuna kaynaklık edecek.

Amazon Prime Video çatısı altında hayata geçirilen The Wheel of Time dizisinin arkasındaki stüdyo olan iwot Studios, bu seriden uyarlanacak AAA (büyük bütçeli) bir oyun geliştirmek için yeni bir oyun stüdyosu kuruyor. Oyun projesi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı olsa da bunun açık dünyada geçen bir oyun olacağı açıklandı. Paylaşılan bir diğer detay da oyunun yapım sürecinin yaklaşık 3 yıl süreceği oldu.

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The Wheel of Time Oyunu, Diziyle Bağlantılı Olabilir

iwot Studios, kayda değer bir bütçe ayıracağı bu yeni oyunu hazırlaması için kurduğu stüdyonun başına Craig Alexander'ı getirdi. Alexander daha önce Warner Bros. Entertainment, Activision ve EA gibi stüdyolarda yönetici olarak görev almıştı.

iwot Studios, The Wheel of Time serisiyle bağlantılı koca bir evren kurmayı planlıyor. Nitekim bu planlar doğrultusunda dizinin yanı sıra bir live-action, bir de animasyon film hazırlanıyor. Yeni duyurulan bu oyun da iwot çatısı altında hayata geçirileceği için filmler gibi oyunun da aynı serinin bir parçası olacağı düşünülüyor.

Zaman Çarkı (The Wheel of Time) serisi, olayların döngüsel olarak tekrarladığı fantastik bir evrende geçiyor. Hikâyenin merkezinde köylerinden ayrılmak zorunda kalan beş genç yer alıyor; Kehanet, içlerinden birinin karanlığa karşı savaşacak "Yeniden Doğan Ejderha" olduğunu söyleyince, bu beş gencin epik bir maceraya atılması gerekiyor. Bu macerada onlara, Aes Sedai olarak bilinen ve tamamı kadınlardan oluşan büyücü tarikatının bir üyesi olan Moiraine eşlik ediyor. Yolculukları boyunca dostluklar sınanıyor, saklı güçler uyanıyor ve dünya yavaş yavaş savaşın eşiğine sürükleniyor.

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Büyük bütçeli bir Wheel of Time oyunu geliyor