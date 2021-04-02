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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Mart otomobil satışlarında Volkswagen zirvede

    ODD'nin paylaştığı verilere göre 2021'in mart ayında Türkiye'de en çok otomobil satan marka Volkswagen oldu. İşte mart ayı ve ocak-mart dönemine ilişkin sıralamalar:
    02 Nisan 2021, 14:30 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Mart otomobil satışlarında Volkswagen zirvede
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılı mart ayına ilişkin güncel verileri paylaştı. Biz de bu veriler ışığında hem mart ayında hem de yılın ilk çeyreğinde en çok otomobil satan markaları sizler için derledik.

    Buna göre, bazı markaların çip krizi nedeniyle üretime ara vermek zorunda kaldığı mart ayında Volkswagen, 9.440 adet otomobil satışıyla zirvede yer aldı. Alman markayı 9.024 adetle Fransız marka Renault izlerken, Fiat ise 8.781 adet otomobil satışıyla üçüncü sırada yer aldı. Bu konuda ilk 10 şöyle:

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    Marka 2021-mart otomobil satışları (adet)
    Volkswagen 9440
    Renault 9024
    Fiat 8781
    Toyota 8460
    Skoda 5204
    Dacia 3540
    Peugeot 3485
    Opel 3148
    Hyundai 3122
    Citroen 2988

    Mart ayındaki şatışlara otomobil ve hafif ticari araç toplamı olarak baktığımızda ise liderliği Fiat alıyor. 12.483 adet satış yapan markayı 10.950 adetle Volkswagen takip ederken, zirvede ya da zirvenin ortağı olarak görmeye alıştığımız Ford ise 9.973 adetle üçüncü sırada kendine yer buluyor. Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarında ilk 10 şöyle:

    Ayrıca Bkz. "Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı"

    Marka 2021-mart otomobil+hafif ticari satışları (adetl)
    Fiat 12483
    Volkswage 10950
    Ford 9973
    Renault 9887
    Toyota 9455
    Skoda 5204
    Peugeot 4803
    Dacia 4312
    Opel 3676
    Citroen 3590

    Gelelim 2021'in ilk çeyreğindeki (ocak-mart) satışlara. Söz konusu dönemdeki otomobil satışlarına baktığımızda 19.323 adetle Fiat'ın liderliğini görmekteyiz. 18.630 adetle Renault'nun ikinci sırada yer aldığı listede Volkswagen de 17.808 adetle zirveye yakın isimlerden. Toyota ise 16.336 adetle dördüncü sırada kendine yer bulmuş.

    Marka 2021 Ocak-Mart otomobil satışları (adet)
    Fiat 19323
    Renault 18630
    Volkswagen 17808
    Toyota 16336
    Skoda 9842
    Peugeot 8904
    Dacia 6547
    Opel 6528
    Honda 6087
    Hyundai 5975

    2021 yılı Ocak-Mart dönemindeki otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında da Fiat zirvede. Volkswagen ise 21.259 adet satışla bu alanda ikinciliği Renault'nun elinden almış. Fransız marka az farkla üçüncü sırada yer alırken, Ford da 19.915 adetle dördüncülü olmuş.

    Marka 2021 Ocak-Mart otomobil+hafif ticari (adet)
    Fiat 28460
    Volkswagen 21259
    Renault 20111
    Ford 19915
    Toyota 17631
    Peugeot 11410
    Skoda 9842
    Dacia 8737
    Opel 7702
    Citroen 7290


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    ARISLCK 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Mion
    Çoluk çocuk doluşmuş foruma daha bu habere ne yorum yapacağını bilemiyor
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    marsk35 (Marsk KY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamların yüzde 50 ötv diliminde olan sadece polo modeli kaldı diğerleri en az yüzde 80 diliminde ve yinede liderliğe oynuyorlar diğer markalardan daha pahalı olduğunu söylemiyorum bile. Neden aşığız bu markaya anlamış değilim şuan toyota kullanıyorum alman araçlarıda kullandım parana göre bişiler sunuyor ama vw 3 gömlek üste felanda değil fiyatına göre
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    zeytinkoy (Barış Özyurt) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    @daswagen RTE profil fotonuz ve "segmentinin banisi", "segmentinin referansı", "konfor", "işlevsellik", vs. gibi kelimelerle derhal konuya bekleniyorsunuz.
    @daswagen RTE profil fotonuz ve "segmentinin banisi", "segmentinin referansı", "konfor", "işlevsellik", vs. gibi kelimelerle derhal konuya bekleniyorsun...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Melikşah_38 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her zamanki gibi forum yine yanıldı.
    Golf 8 en çok eleştirilen araç oldu burada, Avrupada zirvede bize gelenler anında tükendi (buradaki bazı tiplere göre o fiyata satmazdı)
    Dsg bu foruma göre atom bombası sakın almayın, silah dayasalar almazlar ama gerçekte en çok satan ve kullanılan otomatik vites.
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    BlackGhost12 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vw nin hiç bir yatırım yapmadan en çok soyduğu ülke olabiliriz. Rüşvetle her kötülüğü gizleyen hükümetimiz sağolmasın.
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    tenekekutu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten globalın karar. Geçen sene açıklama yaptılar Avrupa pazarında Mondeo gibi binek araç satışlarımız kazandırmıyor SUV modellerine döneceğiz diye. Yoksa Avrupa'da ortalama yılda 1 milyon araç satıyor Ford. Rakamlar aynı bile olsa karlılık demek ki istedikleri seviye de değil.

    Ülkemizde ki vergi oranları da malum eğer şirket hedeflerini tutuyor ise binekler de kampanya bir yere kadar. Operasyonu büyütmekte bir maliyet gerekir ( daha büyük işyerleri, eleman, yedek parça vs vs işte)

    @zotacing
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    msydm (MEHMET SELİM ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Satışlar geçen sene mart ayına göre neredeyse 2-2,5 kat artmış. Yuh diyorum
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    M Mhmmd.239 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemde parası olan da epey var böyle rakamlar varken hükümet vergi indirmez. Bayiler inidirm yapmaz o kurda düşmez 😂 ilk alan kazanır son a kalan dona kalır modu resmen
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    R road35 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Deli gibi tiguan life ve passat imp business engelli raporlu olarak satıldı. Business hatta sana bana satmadılar engelliye sattılar. Cok fazla raporla alınan araç var. Ha yine normal çok sattı mı sattı ülkede insanlar ekonomiye güvenmiyorsa araba da alır buzdolabida
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    VW satışlarını makam ve filo satışları arttırıyor tahminimce tabi varlıklı kesimde tercih ediyor olabilir ama devlet nedense "volks"wagen'e milletinarabası gibi bakıyor ama ordaki millet Alman milleti aslında. (Volks=Millet)
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ford Global Koç'lara yol verdiği sürece, Ford Türkiye piyasasından çekilmeye doğru gider bu şekil ile.

    B segmenti kaldırdılar gibi bir şey, D segment yok, motor seçeneği yok hiç bir araçta, paket seçeneği yok gibi bir şey.

    Courier ve Transit satışlarıda eskisi gibi çok iyi değil, onlarında fiyatı uçtu ve seçenekleri azaldı artık.

    Koskoca marka bir ülkede ancak bu kadar yönetilir.
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    Rasputin13 (A T) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) zotacing
    Koç büyük ticari dışında sallamıyor (o da kendisine ait olduğu için). Onun da satma sebebi globaldeki başarısı. Bence distribütörlüğü ayrı firmaya verilmeli binek tarafının.
    Yanıtla +1
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    C commandx (uğur yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun vallahi doğuşa. Sağlam geçiriyor bu millete. 2400tane tiguan satılmış, şaka gibi. Polo, passat uygun veriyorlar golf tiguanda güzel geçiriyorlar. Üretim sıkıntıları yok herhalde.

    Şu an fiat, ford, toyota, renault vs ellerinde araba olsa daha çok satardı. Vw'de showrromlarda araba çok. Hala 2020 model satıyorlar. Renault fiat üretime ara verdi, toyota zaten 9500satmış. Bugün uğradım, prace için sıraya bile yazmıyor.
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    daswagen (???????????? ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) commandx
    Beyefendi yukarıda ki tablo bas bas bağırıyor, gör beni diyor ya. Artık görün lütfen bazı gerçekleri.

    C segmentinde Golf’ ün olmadığı, B segmentinde Polo’ nun olmadığı, D segmentinde Passat’ ın olmadığı yerde anca diğerlerine rağbet olduğunun adeta kanıtı bu rakamlar.
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    JNG90 (Selami Ceylan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) commandx
    Doğuş tan ziyade galericiler çok alıyor Golf 8 Impression yok bayilerde.
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    TIGERSHARK 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Millette para var aga
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