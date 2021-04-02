2021 Mart otomobil satışlarında Volkswagen zirvede

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılı mart ayına ilişkin güncel verileri paylaştı. Biz de bu veriler ışığında hem mart ayında hem de yılın ilk çeyreğinde en çok otomobil satan markaları sizler için derledik.
Buna göre, bazı markaların çip krizi nedeniyle üretime ara vermek zorunda kaldığı mart ayında Volkswagen, 9.440 adet otomobil satışıyla zirvede yer aldı. Alman markayı 9.024 adetle Fransız marka Renault izlerken, Fiat ise 8.781 adet otomobil satışıyla üçüncü sırada yer aldı. Bu konuda ilk 10 şöyle:İlginizi Çekebilir Renault ve Dacia modellerinde bahar fırsatları
|Marka
|2021-mart otomobil satışları (adet)
|Volkswagen
|9440
|Renault
|9024
|Fiat
|8781
|Toyota
|8460
|Skoda
|5204
|Dacia
|3540
|Peugeot
|3485
|Opel
|3148
|Hyundai
|3122
|Citroen
|2988
Mart ayındaki şatışlara otomobil ve hafif ticari araç toplamı olarak baktığımızda ise liderliği Fiat alıyor. 12.483 adet satış yapan markayı 10.950 adetle Volkswagen takip ederken, zirvede ya da zirvenin ortağı olarak görmeye alıştığımız Ford ise 9.973 adetle üçüncü sırada kendine yer buluyor. Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarında ilk 10 şöyle:
Ayrıca Bkz. "Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı"
|Marka
|2021-mart otomobil+hafif ticari satışları (adetl)
|Fiat
|12483
|Volkswage
|10950
|Ford
|9973
|Renault
|9887
|Toyota
|9455
|Skoda
|5204
|Peugeot
|4803
|Dacia
|4312
|Opel
|3676
|Citroen
|3590
Gelelim 2021'in ilk çeyreğindeki (ocak-mart) satışlara. Söz konusu dönemdeki otomobil satışlarına baktığımızda 19.323 adetle Fiat'ın liderliğini görmekteyiz. 18.630 adetle Renault'nun ikinci sırada yer aldığı listede Volkswagen de 17.808 adetle zirveye yakın isimlerden. Toyota ise 16.336 adetle dördüncü sırada kendine yer bulmuş.
|Marka
|2021 Ocak-Mart otomobil satışları (adet)
|Fiat
|19323
|Renault
|18630
|Volkswagen
|17808
|Toyota
|16336
|Skoda
|9842
|Peugeot
|8904
|Dacia
|6547
|Opel
|6528
|Honda
|6087
|Hyundai
|5975
2021 yılı Ocak-Mart dönemindeki otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında da Fiat zirvede. Volkswagen ise 21.259 adet satışla bu alanda ikinciliği Renault'nun elinden almış. Fransız marka az farkla üçüncü sırada yer alırken, Ford da 19.915 adetle dördüncülü olmuş.
|Marka
|2021 Ocak-Mart otomobil+hafif ticari (adet)
|Fiat
|28460
|Volkswagen
|21259
|Renault
|20111
|Ford
|19915
|Toyota
|17631
|Peugeot
|11410
|Skoda
|9842
|Dacia
|8737
|Opel
|7702
|Citroen
|7290
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Golf 8 en çok eleştirilen araç oldu burada, Avrupada zirvede bize gelenler anında tükendi (buradaki bazı tiplere göre o fiyata satmazdı)
Dsg bu foruma göre atom bombası sakın almayın, silah dayasalar almazlar ama gerçekte en çok satan ve kullanılan otomatik vites.
Ülkemizde ki vergi oranları da malum eğer şirket hedeflerini tutuyor ise binekler de kampanya bir yere kadar. Operasyonu büyütmekte bir maliyet gerekir ( daha büyük işyerleri, eleman, yedek parça vs vs işte)
@zotacing
B segmenti kaldırdılar gibi bir şey, D segment yok, motor seçeneği yok hiç bir araçta, paket seçeneği yok gibi bir şey.
Courier ve Transit satışlarıda eskisi gibi çok iyi değil, onlarında fiyatı uçtu ve seçenekleri azaldı artık.
Koskoca marka bir ülkede ancak bu kadar yönetilir.
Şu an fiat, ford, toyota, renault vs ellerinde araba olsa daha çok satardı. Vw'de showrromlarda araba çok. Hala 2020 model satıyorlar. Renault fiat üretime ara verdi, toyota zaten 9500satmış. Bugün uğradım, prace için sıraya bile yazmıyor.
C segmentinde Golf’ ün olmadığı, B segmentinde Polo’ nun olmadığı, D segmentinde Passat’ ın olmadığı yerde anca diğerlerine rağbet olduğunun adeta kanıtı bu rakamlar.
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