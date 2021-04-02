2021 Mart otomobil satışlarında Volkswagen zirvede

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılı mart ayına ilişkin güncel verileri paylaştı. Biz de bu veriler ışığında hem mart ayında hem de yılın ilk çeyreğinde en çok otomobil satan markaları sizler için derledik.

Buna göre, bazı markaların çip krizi nedeniyle üretime ara vermek zorunda kaldığı mart ayında Volkswagen, 9.440 adet otomobil satışıyla zirvede yer aldı. Alman markayı 9.024 adetle Fransız marka Renault izlerken, Fiat ise 8.781 adet otomobil satışıyla üçüncü sırada yer aldı. Bu konuda ilk 10 şöyle:

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Marka 2021-mart otomobil satışları (adet) Volkswagen 9440 Renault 9024 Fiat 8781 Toyota 8460 Skoda 5204 Dacia 3540 Peugeot 3485 Opel 3148 Hyundai 3122 Citroen 2988

Mart ayındaki şatışlara otomobil ve hafif ticari araç toplamı olarak baktığımızda ise liderliği Fiat alıyor. 12.483 adet satış yapan markayı 10.950 adetle Volkswagen takip ederken, zirvede ya da zirvenin ortağı olarak görmeye alıştığımız Ford ise 9.973 adetle üçüncü sırada kendine yer buluyor. Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarında ilk 10 şöyle:

Ayrıca Bkz. "Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı"

Marka 2021-mart otomobil+hafif ticari satışları (adetl) Fiat 12483 Volkswage 10950 Ford 9973 Renault 9887 Toyota 9455 Skoda 5204 Peugeot 4803 Dacia 4312 Opel 3676 Citroen 3590

Gelelim 2021'in ilk çeyreğindeki (ocak-mart) satışlara. Söz konusu dönemdeki otomobil satışlarına baktığımızda 19.323 adetle Fiat'ın liderliğini görmekteyiz. 18.630 adetle Renault'nun ikinci sırada yer aldığı listede Volkswagen de 17.808 adetle zirveye yakın isimlerden. Toyota ise 16.336 adetle dördüncü sırada kendine yer bulmuş.

Marka 2021 Ocak-Mart otomobil satışları (adet) Fiat 19323 Renault 18630 Volkswagen 17808 Toyota 16336 Skoda 9842 Peugeot 8904 Dacia 6547 Opel 6528 Honda 6087 Hyundai 5975

2021 yılı Ocak-Mart dönemindeki otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında da Fiat zirvede. Volkswagen ise 21.259 adet satışla bu alanda ikinciliği Renault'nun elinden almış. Fransız marka az farkla üçüncü sırada yer alırken, Ford da 19.915 adetle dördüncülü olmuş.

Marka 2021 Ocak-Mart otomobil+hafif ticari (adet) Fiat 28460 Volkswagen 21259 Renault 20111 Ford 19915 Toyota 17631 Peugeot 11410 Skoda 9842 Dacia 8737 Opel 7702 Citroen 7290

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