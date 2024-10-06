Cupra Terramar kasım ayında Türkiye'de: İşte detaylar

Cupra, Türkiye pazarına yeni bir üye kazandırıyor
Cupra'nın yeni otomobili, çoğunu tanıdığımız 5 motor seçeneğiyle geliyor. 1.5 litrelik 150 bg benzinli motora sahip 48 Volt hafif hibrit ile başlayan model gamı, 2.0 litrelik TSI'dan giç alan saf benzinli motorlar ile devam ediyor. İlki 204 bg güç üretiyor ve dört tekerden çekiş sunuyor, ikincisi ise çıtayı bir tık artırarak 265 bg güç üretiyor.
Cupra Terramar, kasım ayında Türkiye'de olacak. Model ilk aşamada ülkemizde 1.5 litrelik eTSI motor ile satışa sunulacak. 2025'in ilerleyen günlerinde 2.0 TSI benzinli ve 1.5 eHybrid versiyonlar satışta olacak. Cupra Terramar'ın fiyat listesi Avrupa pazarında 43 bin eurodan başlıyor. Otomobilin Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.