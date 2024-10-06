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Tam Boyutta Gör Beklenen SUV modeli Terramar, kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Volkswagen Grubu'nun MQB Evo platformunu kullanan Terramar, Cupra'nın SUV ailesindeki en büyük üyesi olacak. Cupra Terramar, markanın karakteristik keskin hatları ve sportif duruşuyla dikkat çekiyor. İç mekanda ise sürücüye odaklı bir kokpit ve yüksek kaliteli malzemeler kullanılıyor.

Cupra, Türkiye pazarına yeni bir üye kazandırıyor

Cupra'nın yeni otomobili, çoğunu tanıdığımız 5 motor seçeneğiyle geliyor. 1.5 litrelik 150 bg benzinli motora sahip 48 Volt hafif hibrit ile başlayan model gamı, 2.0 litrelik TSI'dan giç alan saf benzinli motorlar ile devam ediyor. İlki 204 bg güç üretiyor ve dört tekerden çekiş sunuyor, ikincisi ise çıtayı bir tık artırarak 265 bg güç üretiyor.

Cupra, yeni C-SUV modeli Terramar'ı tanıttı 1 ay önce eklendi

Cupra Terramar, kasım ayında Türkiye'de olacak. Model ilk aşamada ülkemizde 1.5 litrelik eTSI motor ile satışa sunulacak. 2025'in ilerleyen günlerinde 2.0 TSI benzinli ve 1.5 eHybrid versiyonlar satışta olacak. Cupra Terramar'ın fiyat listesi Avrupa pazarında 43 bin eurodan başlıyor. Otomobilin Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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Cupra Terramar kasım ayında Türkiye'de: İşte detaylar