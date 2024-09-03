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    2025 Cupra Terramar tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Altyapısını Volkswagen Grubu'ndan tanıtığımız Tiguan ve Kodiaq gibi modellerle paylaşan yeni Cupra Terramar, sportif görünüme sahip iç ve dış tasarımıyla dikkat çekiyor. 

    Cupra, ürün gamını yeni Terramar ile büyütmeye hazırlanıyor. Bugün resmi tanıtımı yapılan yeni Cupra Terramar, 268 beygire kadar güç sunan benzinli, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle satışa sunulacak.

    Aynı grupta yer alan Volkswagen Tiguan ile aynı platformu paylaşan yeni Cupra Terramar, böylece Avrupa'da rekabetin en yoğun olduğu segmentlerden biri olan C SUV segmentinde kendine şans arayacak. 2025'in ilk çeyreğinden itibaren Avrupa'da satışa sunulacak olan modelin fiyatı henüz açıklanmadı.

    Yeni Cupra Terramar, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Cupra, yeni C-SUV modeli Terramar'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Cupra Terramar, kısa süre önce Türkiye'de satışa sunulan makyajlı Formentor'da da gördüğümüz yeni tasarım diliyle dikkat çekiyor. Keskin burun hattı, agresif görünüm sunan LED farlar, büyük panjura ve dikey hava girişlerine sahip sportif tampon, boydan boya uzanan, logoyu da içerisine alan LED stoplar ve sportif arka difüzör, Terramar'ın dikkat çeken tasarım detayları arasında.

    Donanım seviyesine bağlı olarak 18, 19 veya 20 inç jantlarla tercih edilebilen yeni Cupra Terramar'ın iç mekanında ise bizleri Volkswagen Grubu modellerinden aşina olduğumuz bir yerleşim karşılıyor. Markanın imzası olan bakır renkli detayların sıkça kullanıldığı alanda 10.25 inç dijital gösterge paneli, 12.9 inç dokunmatik multimedya sistemi, klima kontrolleri için dokunmatik panel, head-up display ve 12 hoparlörlü Sennheiser ses sistemi bulunuyor.

    Cupra, yeni C-SUV modeli Terramar'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Cupra Terramar, yukarıda da belirttiğimiz gibi Tiguan, Passat, Kodiaq ve Superb'in de altyapısını oluşturan MQB Evo platformu üzerine inşa edildi. Ancak Cupra markasının karakterine yakışır biçimde daha sert bir süspansiyona ve sportif sürüş dinamiklerine sahip olduğunun altı çiziliyor. Bu kapsamda standart spor süspansiyonu 10 mm daha alçak olan modelde Dinamik Şasi Kontrol sistemi de mevcut.

    Yeni C SUV modelin giriş seviyesinde 150 PS güç üreten 1.5 eTSI hafif hibrit motor yer alıyor. 7 ileri DSG ile kombine edilen bu versiyon önden çekişli. 204 veya 265 PS güç seçenekleri sunan 2.0 TSI motor ise 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilmiş. 268 beygire kadar güç sunan eHybrid isimli şarj edilebilir hibrit seçenek ise 100 km saf elektrikli sürüş menzili ve 50 kW DC hızlı şarj desteğine sahip.

    Yeni Terramar, İspanya'da tasarlanıp geliştirilen bir model ancak Audi'nin Macaristan'daki Gyor fabrikasında üretilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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