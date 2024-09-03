2025 Cupra Terramar tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Cupra, ürün gamını yeni Terramar ile büyütmeye hazırlanıyor. Bugün resmi tanıtımı yapılan yeni Cupra Terramar, 268 beygire kadar güç sunan benzinli, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle satışa sunulacak.
Aynı grupta yer alan Volkswagen Tiguan ile aynı platformu paylaşan yeni Cupra Terramar, böylece Avrupa'da rekabetin en yoğun olduğu segmentlerden biri olan C SUV segmentinde kendine şans arayacak. 2025'in ilk çeyreğinden itibaren Avrupa'da satışa sunulacak olan modelin fiyatı henüz açıklanmadı.
Yeni Cupra Terramar, özellikleriyle neler sunuyor❓
Donanım seviyesine bağlı olarak 18, 19 veya 20 inç jantlarla tercih edilebilen yeni Cupra Terramar'ın iç mekanında ise bizleri Volkswagen Grubu modellerinden aşina olduğumuz bir yerleşim karşılıyor. Markanın imzası olan bakır renkli detayların sıkça kullanıldığı alanda 10.25 inç dijital gösterge paneli, 12.9 inç dokunmatik multimedya sistemi, klima kontrolleri için dokunmatik panel, head-up display ve 12 hoparlörlü Sennheiser ses sistemi bulunuyor.
Yeni C SUV modelin giriş seviyesinde 150 PS güç üreten 1.5 eTSI hafif hibrit motor yer alıyor. 7 ileri DSG ile kombine edilen bu versiyon önden çekişli. 204 veya 265 PS güç seçenekleri sunan 2.0 TSI motor ise 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilmiş. 268 beygire kadar güç sunan eHybrid isimli şarj edilebilir hibrit seçenek ise 100 km saf elektrikli sürüş menzili ve 50 kW DC hızlı şarj desteğine sahip.
Yeni Terramar, İspanya'da tasarlanıp geliştirilen bir model ancak Audi'nin Macaristan'daki Gyor fabrikasında üretilecek.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.