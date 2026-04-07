    Smart, ilk sedan modeli #6'nın iç mekan çizimlerini paylaştı

    Smart, #6 EHD ile sedan sınıfına giriyor. Çin odaklı geliştirilen model, lüks iç mekanı ve 285 km saf elektrikli menziliyle markanın en iddialı aracı olmaya hazırlanıyor.

    Smart, yeni #6 EHD modeli için iç mekân tasarım çizimlerini paylaştı. Marka, ilk kez liftback tarzında lüks bir sedanla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Yeni model, Smart’ın bugüne kadarki en büyük otomobili olma özelliğini taşıyor.

    Paylaşılan iç mekân çizimlerinde, konsol üzerine entegre açılır hoparlör ve türbin tarzı havalandırma çıkışları dikkat çekiyor. Smart, iç tasarımda Mercedes-Benz’in lüks tasarım dilinden ilham alındığını belirtiyor. Bu da markanın önceki minimalist yaklaşımından uzaklaşıp daha premium bir deneyime odaklandığını gösteriyor.

    #6 EHD, ürün konumlandırması açısından da önemli bir dönüşümü temsil ediyor. Model, 4.906 mm uzunluk ve 2.926 mm aks mesafesiyle orta sınıf sedan segmentine giriş yapıyor. Bu aynı zamanda markanın SUV modelleri (#1, #3 ve #5) sonrasında geliştirdiği ilk sedan modeli olma özelliğini taşıyor.

    Kaputun altında ise şarj edilebilir hibrit bir sistem yer alıyor. 1.5 litrelik turbo motor 161 hp güç üretirken, modelin tamamen elektrikli menzili CLTC normlarına göre 285 km’ye kadar ulaşıyor. Bu değer, Çin pazarındaki birçok PHEV modele kıyasla oldukça iddialı bir seviyede.

    Smart #6 EHD'nin resmi tanıtımı 2026 Şanghay Otomobil Fuarı'nda yapılacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

