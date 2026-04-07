Smart, ilk sedan modeli #6'nın iç mekan çizimlerini paylaştı

Paylaşılan iç mekân çizimlerinde, konsol üzerine entegre açılır hoparlör ve türbin tarzı havalandırma çıkışları dikkat çekiyor. Smart, iç tasarımda Mercedes-Benz’in lüks tasarım dilinden ilham alındığını belirtiyor. Bu da markanın önceki minimalist yaklaşımından uzaklaşıp daha premium bir deneyime odaklandığını gösteriyor.
#6 EHD, ürün konumlandırması açısından da önemli bir dönüşümü temsil ediyor. Model, 4.906 mm uzunluk ve 2.926 mm aks mesafesiyle orta sınıf sedan segmentine giriş yapıyor. Bu aynı zamanda markanın SUV modelleri (#1, #3 ve #5) sonrasında geliştirdiği ilk sedan modeli olma özelliğini taşıyor.
Smart #6 EHD'nin resmi tanıtımı 2026 Şanghay Otomobil Fuarı'nda yapılacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
