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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077’de oyunu bitirmek için ana görevi tamamlamamıza gerek olmayacak

    Cyperpunk 2077'nin yapımcısı Cd Projekt Red'den oyunun senaryo işlenişi hakkında açıklama geldi. Buna göre oyunu bitirmek için ana görevi tamamlamak gibi bir zorunluluğumuz olmayacak.
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Cyberpunk 2077’de oyunu bitirmek için ana görevi tamamlamamıza gerek olmayacak
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    Yeni bir erteleme haberi daha gelmezse 19 Kasım tarihinde PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC ve Google Stadia için piyasaya sürülecek Cyberpunk 2077 için geliştirici CD Projekt Red (CDPR) oyuncuları heyecanlandıracak haberler vermeye devam ediyor. CDPR tarafından 2015 yılında yayınlanan ve oyuncular arasında halen daha oldukça popüler olan The Witcher 3: Wild Hunt’ın yarattığı etkinin üzerinde bir popülarite kazanacağı düşünülen Cyberpunk 2077, bu beklentileri karşılama potansiyeline sahip görünüyor.

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    Karakter yaratma ekranındaki detaylardan oyun içi diyalogların çeşitliğine kadar birçok etkileyici özellik sunacak oyun, senaryo işlenişi anlamında da bizleri fazlasıyla şaşırtacakmış gibi duruyor. CDPR, bu kapsamda yaptığı açıklamada oyuncuların Cyberpunk 2077’yi bitirmek için ana senaryoyu tamamlamak zorunda olmadıklarını duyurdu. Stüdyo yetkilileri senaryo ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

    “Oyundaki alt konular bizlere daha önce yapmadığımız şeyleri deneme fırsatı sunuyor. Alt konu çeşitliliği, oyunun ana konusunu öyle bir değiştiriyor ki size ana görevi tamamlamadan oyunu bitirme fırsatı sunuyor. Oyunu yine tamamlayabiliyorsunuz ancak bunu tamamen farklı bir sonla yapıyorsunuz. Siz oyunu kendinize göre tamamlarken bir başka oyuncu ise tercihleriyle kaderini farklı biçimde şekillendirebiliyor.”

    Cyberpunk 2077’de oyunu bitirmek için ana görevi tamamlamamıza gerek olmayacak
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    Aslında CDPR’ın bahsettiği tarzda senaryo işleyişine sahip oyunlar da yok değil. Far Cry gibi yapımlarda da görülen ana göreve farklı açılardan yaklaşma tercihini buna bir örnek olarak göstermek mümkün. Bu tür oyunlarda ana göreve gelene kadar verdiğimiz kararlar oyun dünyasında birtakım değişiklikler yaratıyor ve bizleri farklı sonlara götürebiliyor ancak günün sonunda bunlar oldukça lineer bir çizgide gerçekleşiyor ve senaryo gereği ana görevi tamamlamamız zorunlu kılınıyor. CDPR’a göre Cyberpunk 2077’de ise bu durum tamamen oyuncuların kendi tercihlerine bağlı.

    Oldukça iddialı görünen bu açıklamaların bakalım ne kadarı oyun dünyasına aktarılabilecek. Tüm bunları tecrübe etmek için dört ay daha beklememiz gerekiyor.



    https://comicbook.com/gaming/news/cyberpunk-2077-ps5-ps4-xbox-one-series-x-pc-feature-main-quest/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nexos (Nexos Silikon) 39 dk.
    Fallout 4 mantığı anladım ben. Onda da oyunu bitirmek için ana görevi takip etmeye gerek yoktu. Yanlış mı anlamışım?
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    Johnny Silverhand 2 sa.
    - Oyunu düz bir çizgide bitirmeye gerek yok



    - Oyunda kimseyi öldürmeden ilerlemek mümkün



    - Romantizm, Witcher 3’den daha iyi (duymuştum sadece)



    Ve daha sayamadığım tonlarca şey. Eğer gerçekten hepsini gerçekleştirirlerse öyle bir yılda değil yıllarca konuşulacak oyun olacak.



    Haa tabii tpp yok diye ağlayanlar da yıllarca ağlamaya devam edecekler.
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    Alperk87 (alper kutlu) 2 sa. Johnny Silverhand
    witcherdaki kaliteyi gördükten sonra belki dlc gibi sonradan tpp de gelir belli mi olur :D
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