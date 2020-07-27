Cyberpunk 2077’de oyunu bitirmek için ana görevi tamamlamamıza gerek olmayacak

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Yeni bir erteleme haberi daha gelmezse 19 Kasım tarihinde PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC ve Google Stadia için piyasaya sürülecek Cyberpunk 2077 için geliştirici CD Projekt Red (CDPR) oyuncuları heyecanlandıracak haberler vermeye devam ediyor. CDPR tarafından 2015 yılında yayınlanan ve oyuncular arasında halen daha oldukça popüler olan The Witcher 3: Wild Hunt’ın yarattığı etkinin üzerinde bir popülarite kazanacağı düşünülen Cyberpunk 2077, bu beklentileri karşılama potansiyeline sahip görünüyor.

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Karakter yaratma ekranındaki detaylardan oyun içi diyalogların çeşitliğine kadar birçok etkileyici özellik sunacak oyun, senaryo işlenişi anlamında da bizleri fazlasıyla şaşırtacakmış gibi duruyor. CDPR, bu kapsamda yaptığı açıklamada oyuncuların Cyberpunk 2077’yi bitirmek için ana senaryoyu tamamlamak zorunda olmadıklarını duyurdu. Stüdyo yetkilileri senaryo ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Oyundaki alt konular bizlere daha önce yapmadığımız şeyleri deneme fırsatı sunuyor. Alt konu çeşitliliği, oyunun ana konusunu öyle bir değiştiriyor ki size ana görevi tamamlamadan oyunu bitirme fırsatı sunuyor. Oyunu yine tamamlayabiliyorsunuz ancak bunu tamamen farklı bir sonla yapıyorsunuz. Siz oyunu kendinize göre tamamlarken bir başka oyuncu ise tercihleriyle kaderini farklı biçimde şekillendirebiliyor.”

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Aslında CDPR’ın bahsettiği tarzda senaryo işleyişine sahip oyunlar da yok değil. Far Cry gibi yapımlarda da görülen ana göreve farklı açılardan yaklaşma tercihini buna bir örnek olarak göstermek mümkün. Bu tür oyunlarda ana göreve gelene kadar verdiğimiz kararlar oyun dünyasında birtakım değişiklikler yaratıyor ve bizleri farklı sonlara götürebiliyor ancak günün sonunda bunlar oldukça lineer bir çizgide gerçekleşiyor ve senaryo gereği ana görevi tamamlamamız zorunlu kılınıyor. CDPR’a göre Cyberpunk 2077’de ise bu durum tamamen oyuncuların kendi tercihlerine bağlı.

Oldukça iddialı görünen bu açıklamaların bakalım ne kadarı oyun dünyasına aktarılabilecek. Tüm bunları tecrübe etmek için dört ay daha beklememiz gerekiyor.

https://comicbook.com/gaming/news/cyberpunk-2077-ps5-ps4-xbox-one-series-x-pc-feature-main-quest/

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