Cyberpunk 2077, DLSS 4 desteği alan ilk oyun oldu

DLSS 4, yalnızca Çoklu Kare Üretimi (Multi-Frame Generation, MFG) ile sınırlı olmayan, tamamen yeni bir yapay zeka modeliyle geliyor. Bu model, geleneksel Convolutional Neural Network (CNN, Evrişimsel Sinir Ağı) yerine günümüz yapay zekalarında gördüğümüz Transformer yapısını kullanıyor. Dolayısıyla bu teknolojik ilerlemelerin yarattığı farkı RTX 30 serisi kartlarda bile görmek mümkün.
Nvidia’nın yeni sürücüleri henüz piyasaya sürülmese de DLSS 4 teknolojisi için gereken kütüphaneler, Cyberpunk 2077'nin içinde yer alıyor. Bu, güncellemenin şimdiden kullanılabilir olmasını sağlıyor. Öte yandan DLSS 4 Transformer seçeneğini oyunun ayarlarından aktif etmek gerekiyor. Bunun için CNN modeli veya yeni Transformer modeli arasında seçim yapılabilecek bir ayar ekleniyor.