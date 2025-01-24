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    Cyberpunk 2077, DLSS 4 desteği alan ilk oyun oldu

    CD Projekt RED, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında Cyberpunk 2077 için Patch 2.21’i yayınladı. Yeni yama ile birlikte Cyberpunk 2077, DLSS 4 desteği alan ilk oyun oldu.
    Cyberpunk 2077, DLSS 4 desteği alan ilk oyun oldu Tam Boyutta Gör
    CD Projekt RED yaptığı açıklamayla birlikte PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında Cyberpunk 2077 için Patch 2.21’i yayınladı. Yeni yama tüm platformlarda çeşitli düzeltmeler getiriyor. Ancak bu yamada öne çıkan detay ise GeForce RTX 50 serisi ekran kartları için Çoklu Kare Üretimi (Multi Frame Generation) ile gelen DLSS 4 desteği oldu.

    DLSS 4, Cyberpunk 2077 için çıktı

    DLSS 4, yalnızca Çoklu Kare Üretimi (Multi-Frame Generation, MFG) ile sınırlı olmayan, tamamen yeni bir yapay zeka modeliyle geliyor. Bu model, geleneksel Convolutional Neural Network (CNN, Evrişimsel Sinir Ağı) yerine günümüz yapay zekalarında gördüğümüz Transformer yapısını kullanıyor. Dolayısıyla bu teknolojik ilerlemelerin yarattığı farkı RTX 30 serisi kartlarda bile görmek mümkün.

    Cyberpunk 2077, DLSS 4 desteği alan ilk oyun oldu Tam Boyutta Gör
    Ancak belirtelim, Çoklu Kare Üretimi sadece RTX 50 serisinde yer alıyor. Bu teknoloji, her geleneksel kare için yapay zeka kullanarak üç kata kadar daha fazla FPS artışı sağlayabiliyor. RTX 40 ve RTX 30 serisi kart kullanıcıları ise yeni Transformer modelinin ray tracing (ışın izleme) ile sunduğu görsel iyileştirmelerden yararlanabilecek.
    Cyberpunk 2077, DLSS 4 desteği alan ilk oyun oldu Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red’in açıklamalarına göre, DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution ve DLAA için DLSS 4 Transformer modelini kullanmak özellikle Ray Reconstruction (Işın yeniden yapılandırma) sırasında yaşanan görsel bozulmaları ve bulanıklıkları büyük ölçüde düzeltiyor. Firma, hareketli sahnelerde stabilite, ışıklandırma ve detay seviyesinde artış sağlandığını da söylüyor.

    Nvidia’nın yeni sürücüleri henüz piyasaya sürülmese de DLSS 4 teknolojisi için gereken kütüphaneler, Cyberpunk 2077'nin içinde yer alıyor. Bu, güncellemenin şimdiden kullanılabilir olmasını sağlıyor. Öte yandan DLSS 4 Transformer seçeneğini oyunun ayarlarından aktif etmek gerekiyor. Bunun için CNN modeli veya yeni Transformer modeli arasında seçim yapılabilecek bir ayar ekleniyor.

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