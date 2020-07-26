The Medium’dan oynanış videosu geldi

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Blair Witch’ten tanıdığımız Blobber Team isimli stüdyo tarafından geliştirilen korku temalı oyun The Medium’a ait oyun içi bir video yayınlandı. İkiz-Gerçeklik adı verilen patentli oynanış mekaniğinin oyun dünyasına ne şekilde uyarlandığını daha iyi anlamamızı sağlayan video yaklaşık dört dakika uzunluğunda.

Ayrıca Bkz. "Xbox Pazarlama Müdürü: “Dün izlediğiniz Halo Infinite videosu, oyunun erken sürümüne aitti”"

Karakterimizin atıldığı macerayı hem gerçek dünya hem de ruhlar alemi boyunda deneyimlememizi sağlayacak İkiz-Gerçeklik teknolojisi, oyunun geçtiği evrenleri aynı anda gerçek zamanlı olarak karşımıza getiriyor. Oyunda, karakterimizin psişik güçlerini de devreye sokarak çözdüğümüz bulmacalarla korkunç bir gizemi aydınlatmaya çalışıyoruz. The Medium’da ayrıca oyunun kötüsü The Maw’a karşı mücadele veriyoruz.

2020 Tatil döneminde Xbox Series X ve PC’ye konuk olacak oyunun resmi sistem gereksinimleri ve oynanış videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

The Medium sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6600/AMD Ryzen 5 2500X

Bellek: 8 GB RAM

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Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 /AMD Radeon R9 390X

DirectX: DirectX 11

Depolama: 30 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-9600 / AMD Ryzen™ 7 3700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1660 Ti / Radeon™ RX Vega 56, 4K için NVIDIA GeForce® RTX 2070 / Radeon™ RX 5700 XT

DirectX: DirectX 12

Depolama: 30 GB

https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/first-dual-reality-gameplay-trailer-released-for-the-medium/

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