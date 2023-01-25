Escape From Tarkov dolandırıcılar tarafından Steam'de listelendi
Bildirilenlere göre dün sabah saatlerinde kullanıcılar, Battlestate Games’ten herhangi bir açıklamada yapılmadan Escape From Tarkov’un Steam’de satışa sunulduğunu fark etti. Bu bağlamda kendi web sitesinde 45 dolar fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulan yapım, ülkemizde 382 TL’lik liste fiyatı ile büyük bir gündem yarattı. Ancak bu durum kısa sürdü diyebiliriz.
Henüz ne Steam ne de Battlestate Games yaşanan olay hakkında yorum yapmadı. Ancak sahte oyun, an itibariyle Steam kütüphanesinden kaldırılmış durumda.
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?