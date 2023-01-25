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    Escape From Tarkov dolandırıcılar tarafından Steam'de listelendi

    Taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu Escape From Tarkov, dün öğlen saatlerinde Steam'de listelendi. Ancak kullanıcılarda büyük heyecan yaratan gelişmenin sahte olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar
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    Escape From Tarkov dolandırıcılar tarafından Steam'de listelendi! Tam Boyutta Gör
    Battlestate Games tarafından geliştirilen ve 2017'de piyasaya sürülen taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu Escape From Tarkov, ilginç bir dolandırıcılığa sahne oldu. Günümüzde yalnızca kendi web sitesi üzerinden satışa sunulan yapım, dolandırıcılar tarafından Steam platformunda listelendi.

    Escape From Tarkov dolandırıcılar tarafından Steam'de listelendi

    Bildirilenlere göre dün sabah saatlerinde kullanıcılar, Battlestate Games’ten herhangi bir açıklamada yapılmadan Escape From Tarkov’un Steam’de satışa sunulduğunu fark etti. Bu bağlamda kendi web sitesinde 45 dolar fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulan yapım, ülkemizde 382 TL’lik liste fiyatı ile büyük bir gündem yarattı. Ancak bu durum kısa sürdü diyebiliriz.

    Escape From Tarkov dolandırıcılar tarafından Steam'de listelendi! Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da görülebildiği gibi Steam sayfasında yer verilen ekran görüntüleri, oynanış videosu ve tüm bilgiler oyunun orijinal olduğunu gösterse de, listelemenin sahte ortaya çıktı. Bununla birlikte SteamDB'den alınan veriler, dolandırıcılar tarafından 2 boyutlu bir macera oyununun Escape From Tarkov'u taklit etmek için yavaş yavaş değiştirildiğini açığa çıkardı.

    Henüz ne Steam ne de Battlestate Games yaşanan olay hakkında yorum yapmadı. Ancak sahte oyun, an itibariyle Steam kütüphanesinden kaldırılmış durumda.

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    MaDMaxiBo 11 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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