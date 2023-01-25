Tam Boyutta Gör Battlestate Games tarafından geliştirilen ve 2017'de piyasaya sürülen taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu Escape From Tarkov, ilginç bir dolandırıcılığa sahne oldu. Günümüzde yalnızca kendi web sitesi üzerinden satışa sunulan yapım, dolandırıcılar tarafından Steam platformunda listelendi.

Escape From Tarkov dolandırıcılar tarafından Steam'de listelendi

Bildirilenlere göre dün sabah saatlerinde kullanıcılar, Battlestate Games’ten herhangi bir açıklamada yapılmadan Escape From Tarkov’un Steam’de satışa sunulduğunu fark etti. Bu bağlamda kendi web sitesinde 45 dolar fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulan yapım, ülkemizde 382 TL’lik liste fiyatı ile büyük bir gündem yarattı. Ancak bu durum kısa sürdü diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da görülebildiği gibi Steam sayfasında yer verilen ekran görüntüleri, oynanış videosu ve tüm bilgiler oyunun orijinal olduğunu gösterse de, listelemenin sahte ortaya çıktı. Bununla birlikte SteamDB'den alınan veriler, dolandırıcılar tarafından 2 boyutlu bir macera oyununun Escape From Tarkov'u taklit etmek için yavaş yavaş değiştirildiğini açığa çıkardı.

Steam'de Escape from Tarkov dolandırıcılığı! 12 sa. önce eklendi

Henüz ne Steam ne de Battlestate Games yaşanan olay hakkında yorum yapmadı. Ancak sahte oyun, an itibariyle Steam kütüphanesinden kaldırılmış durumda.

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Escape From Tarkov dolandırıcılar tarafından Steam'de listelendi!