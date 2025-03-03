Cyberpunk 2077'nin devam oyunu, zeki NPC'ler konusunda GTA VI'ya rakip olacak

- CD Projekt RED, "Bugüne Kadarki En Gerçekçi, En Reaktif Kalabalık Sistemini Yaratmak" İstiyor
- GTA VI'nın NPC'ler Konusunda Çıtayı Yükseltmesi Bekleniyor
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CD Projekt RED, "Bugüne Kadarki En Gerçekçi, En Reaktif Kalabalık Sistemini Yaratmak" İstiyor
Cyberpunk 2077'nin Project Orion kod adıyla geliştirilen devam oyunu, bu hafta gelen bir haberle birlikte daha da heyecan verici bir hâl aldı. Görünen o ki CD Projekt RED stüdyosunun bu yeni oyundaki önceliklerinden biri de NPC'ler (makine tarafından kontrol edilen yan karakterler) konusunda çıtayı yukarı çekmek. NPC'ler üzerinde çalışacak tecrübeli bir oyun geliştiricisi bulmak için ilan açan CD Projekt RED, hedeflerinin "bugüne kadar bir oyunda görülmüş en gerçekçi, en reaktif kalabalık sistemini yaratmak" olduğunu belirtti.
Elbette CD Projekt RED günün sonunda söylediği kadar devrimsel bir iş ortaya koyamayabilir. Cyberpunk 2077 bunun en bariz örneği. Ancak stüdyonun bu konuda epey iddialı olması, daha önemlisi buna öncelik veriyor olması umut verici. Özellikle de CD Projekt RED'in GTA VI'dan sonra çıkacağını düşünürsek.
GTA VI'nın NPC'ler Konusunda Çıtayı Yükseltmesi Bekleniyor
İşin aslı, artık bunu sağlayacak teknolojiler de mevcut. Özellikle yapay zeka alanında yaşanan atılım, GTV VI ya da Project Orion gibi dev yapımlarda, son derece gerçekçi NPC'lerle karşılaşmamızı mümkün hâle getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum