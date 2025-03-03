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    Anlık Bildirim

    Cyberpunk 2077'nin devam oyunu, zeki NPC'ler konusunda GTA VI'ya rakip olacak

    Cyberpunk 2077'nin Project Orion kod adıyla geliştirilen devam oyunu, NPC'ler konusunda sektörde standart belirleyen yapımlardan olabilir. Stüdyo, bu konuda GTA VI'yı sollamak istiyor.
    Cyberpunk 2077 Tam Boyutta Gör
    Yıllarca beklenen Cyberpunk 2077, pek çok oyunsever için hayal kırıklığına dönüştü. Tam hazır olmadan piyasaya sürüldüğü açıkça görülen Cyberpunk 2077, çıktığı ilk dönemde hatalarla doluydu. Ayrıca pek çok konuda vaat edilen standartların altındaydı. Ancak zamanla oyuna yeni güncellemeler ve ek paketler geldikçe, sorunlar da bir bir düzeltildi. Öyle ki Cyberpunk 2077 epey gecikmeli de olsa oyunseverlerin hayal ettiğine yakın bir noktaya ulaştı. Bu da sıradaki Cyberpunk oyunu için yeniden bir beklenti yarattı.

    CD Projekt RED, "Bugüne Kadarki En Gerçekçi, En Reaktif Kalabalık Sistemini Yaratmak" İstiyor

    Cyberpunk 2077'nin Project Orion kod adıyla geliştirilen devam oyunu, bu hafta gelen bir haberle birlikte daha da heyecan verici bir hâl aldı. Görünen o ki CD Projekt RED stüdyosunun bu yeni oyundaki önceliklerinden biri de NPC'ler (makine tarafından kontrol edilen yan karakterler) konusunda çıtayı yukarı çekmek. NPC'ler üzerinde çalışacak tecrübeli bir oyun geliştiricisi bulmak için ilan açan CD Projekt RED, hedeflerinin "bugüne kadar bir oyunda görülmüş en gerçekçi, en reaktif kalabalık sistemini yaratmak" olduğunu belirtti.

    Elbette CD Projekt RED günün sonunda söylediği kadar devrimsel bir iş ortaya koyamayabilir. Cyberpunk 2077 bunun en bariz örneği. Ancak stüdyonun bu konuda epey iddialı olması, daha önemlisi buna öncelik veriyor olması umut verici. Özellikle de CD Projekt RED'in GTA VI'dan sonra çıkacağını düşünürsek.

    GTA VI'nın NPC'ler Konusunda Çıtayı Yükseltmesi Bekleniyor

    Yeni Cyberpunk oyunu NPC'ler konusunda epey iddialı olacak Tam Boyutta Gör
    Şu anda oyun dünyasının açık ara en heyecan verici oyunu olan GTA VI, daha yayınlanan ilk fragmanıyla NPC'ler konusunda ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntülerde şehrin GTA V'tekinden çok daha kalabalık, çok daha canlı olması, fragmanın en dikkat çekici noktalardan biri oldu. Diğer yandan sektördeki beklenti de GTA VI'nın bu konuda çıtayı epey yukarı çekeceği yönünde. Zira yine Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, bu konuda önemli bir atılıma sahne olmuştu. NPC'lerin kendilerne özgü ajandalara ve davranış örüntülerine sahip olduğu RDR 2'de NPC'ler konusunda devrimsel denebilecek bir sistem geliştiren Rockstar Games'in şimdi GTA VI'da bunu daha da geliştireceği düşünülüyor. Hâl böyleyken şimdi CD Projekt RED'in onları bile gölgede bırakmayı hedef koyması, önümüzdeki yıllarda bu konuda ciddi atılımlar görebileceğimizin habercisi.

    İşin aslı, artık bunu sağlayacak teknolojiler de mevcut. Özellikle yapay zeka alanında yaşanan atılım, GTV VI ya da Project Orion gibi dev yapımlarda, son derece gerçekçi NPC'lerle karşılaşmamızı mümkün hâle getirebilir.

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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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