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    GTA 6, PS5 ve Xbox Series X konsollarında sabit 30 FPS çalışabilir

    Eski bir Rockstar Games animatörü tarafından paylaşılan bilgilere göre GTA 6, PS5 ve Xbox Series X konsollarında sabit bir şekilde saniyede 30 kare (fps) hızında çalışabilir.
    GTA 6, PS5 ve Xbox Series X'te sabit 30 FPS çalışabilir Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Tüm oyun dünyası GTA 6’nın çıkışına odaklanmışken son günlerde oyunun konsollardaki performansı ve fiyatı üzerine çeşitli iddialar ortaya atıldı. Yeni bilgilere göre GTA 6, mevcut nesil konsollarda sabit 30 FPS hızında çalışacak.

    GTA 6, konsollarda 30 FPS kilitli olabilir

    GTA 6’nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’te nasıl çalışacağı büyük bir merak konusu. Rockstar Games’te GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 projelerinde görev yapmış eski bir animatör olan Mike York, oyunun konsollarda büyük olasılıkla 30 kare/saniye (FPS) hızında çalışacağını öne sürdü. York, PS5 Pro için bir tahminde bulunmadı ancak oyunun buradaki ekstra performans ile daha yüksek kare hızlarına çıkması oldukça olası.

    Kiwi Talkz ile yaptığı bir röportajda, kare hızını sabit tutmanın Rockstar için büyük olasılıkla bir öncelik olacağını açıkladı. York, yaptığı açıklamada oyunun zaman zaman 40-50 FPS seviyelerine çıkabileceğini, ancak istikrarlı bir şekilde 60 FPS’ye ulaşmasının zor olduğunu ifade etti. Bunun ancak yapay zeka destekli ölçekleme veya ileri seviye optimizasyonlarla mümkün olabileceğini dile getirdi.

    Hatırlanacağı gibi GTA 5, PlayStation 3’te 30 FPS’de çalışıyordu ve yıllar sonra yeni nesil konsollarda 60 FPS seviyesine ulaşmıştı. Söylentiler GTA 6 için de benzer bir durumun yaşanacağını işaret ediyor. Öte yandan GTA 6’nın en iyi optimizasyon ve performanslı haline PC sürümü sahip olacak. Ancak PC sürümünün daha sonra çıkması bekleniyor. 

    GTA 6 ne zaman çıkacak?

    Rockstar, GTA 6’nın 2025’in sonunda piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Ancak, geçtiğimiz günlerde İspanyol perakendeci XUruguay tarafından yapılan bir listeleme, oyunun 17 Eylül 2025’te çıkacağını öne sürdü. Bu tarih, GTA 5’in çıkış tarihinin tam 12. yıl dönümüne denk geliyor.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

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