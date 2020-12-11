Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077 PC'de en hızlı satan oyun oldu ancak CD Projekt'in hisseleri düştü

    Yıllardır beklenen oyun sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Satış sayısı bakımından oldukça güzel bir başarı da yakaladı ancak şirketin hisselerinde bir düşüş söz konusu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    18,6b
    1
    33
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Cyberpunk 2077 PC'de en hızlı satan oyun oldu ancak CD Projekt'in hisseleri düştü
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 birkaç gün önce çıkışını gerçekleştirdi. Oyun içerik olarak her ne kadar dolu olsa da performans ile ilgili sorunlar bildiriliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?"

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı GTA 5'i geride bıraktı: 8 milyon ön sipariş"

    10 Aralık'ta erişime açılan oyunun ön sipariş miktarı da aynı gün açıklanmıştı. 8 milyon adet ön sipariş miktarı ile oyun büyük başarı yakaladı. Bu satışların %59'u PC'den geldi ve bu da Cyberpunk 2077'yi tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu yaptı. Bu konudaki önceki rekor ise daha birkaç önce bu rekora sahip olan World of Warcraft: Shadowlands'teydi.

    Her ne kadar oyun satış anlamında güzel başarılar elde etse de oyunun yayınlanması ile birlikte CD Projekt Red'in hisselerinde düşüş yaşandı. Niko Partners isimli sektördeki önemli araştırma ekibi, oyundaki hataların ve performans sorunlarının bu hisse düşüşüne sebep olduğunu düşünüyor. Bu sorunlar elbette bir süre sonra düzeltilecek çünkü sadece performans sorunları yaşıyor oyun. Ancak yine de böylesine heyecanla beklenen bir oyun için böyle hataların olması üzücü.

    Açıklamaya göre CD Projekt Red'in 4 Aralık'ta 443 Polonya Zlotisi olan hisse senedi fiyatı şu anda 313.9 Polonya Zlotisi. Kimi oyuncular hatalardan dolayı oyunu oynayamadığını dile getirirken kimileri de rahatlıkla oyunu oynadığını söylüyor. Özellikle PlayStation 4 ve Xbox One konusunda şikayet daha fazla.



    Kaynakça https://www.ign.com/articles/cd-projekt-red-stock-decline-cyberpunk-2077 https://www.pcgamer.com/cyberpunk-2077-is-the-biggest-pc-launch-in-history/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen blue7
    hocam sizin ne gta nede cp 2077 hakkında bir fikriniz olduğunu sanmıyorum.oyunun türleri çok farklı tarzlarda ama iki oyunu sadece adam dövmekle benzetip kıyaslıyosunuz.
    hocam sizin ne gta nede cp 2077 hakkında bir fikriniz olduğunu sanmıyorum.oyunun türleri çok farklı tarzlarda ama iki oyunu sadece adam dövmekle benzetip kıyasl...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyundaki sorunlar hisselerin düşmesine sebep olmaz. Beklenti alınır olay satılır. Oyun çıkışından önce yeteri kadar yükseldikten sonra kar satışı yemiştir. Hissedarlar oyunun buglarına mı bakıyor sanıyorsunuz. Satışlara bakar.
    Oyundaki sorunlar hisselerin düşmesine sebep olmaz. Beklenti alınır olay satılır. Oyun çıkışından önce yeteri kadar yükseldikten sonra kar satışı yemiştir. Hiss...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    blue7 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun bir tek bana mı GTA'yı anımsatıyor? Bir de oldum olasım sevemedim şöyle GTA tarzı oyunları araba çal, adam döv vs. bomboş geliyor tamamen. (Görevler falan var biliyorum ama yine de sarmıyor)
    Bu oyun bir tek bana mı GTA'yı anımsatıyor? Bir de oldum olasım sevemedim şöyle GTA tarzı oyunları araba çal, adam döv vs. bomboş geliyor tamamen. (Görevler fal...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    AndSomeFeelsPlease 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Metacritic dünyanın en toksik kitlesine sahip, o bahsedilen gamer sivilceli ergen klişesinin %70'i oradadır. Metacritic'e girilecekse uzman eleştirisi okumak için girilir, nokta. Ayrıca hepimiz biliyoruz CD Projekt Red nasıl bir firma. Yaza doğru bir yama yayınlarlar, hiçbir şey kalmaz. Çoktan şirket planlarını yapmıştır 2021 sonbaharına kalmadan (çünkü sohbaharda yeni oyun patlaması oluyor) yazın oyunu taş gibi yapacaklar bakın görün.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BigFella (hakan bos) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    oyun tam bir fiyasko, GTA IV ün bile mekanik olarak gerisinde, GTA V ve RDR kıyaslamak bile bu oyunlara hakaret.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    PowerPC 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Metacritic te oyuncuların yazdıkları çok ağır. direk dolandırıcı diyorlar firmaya.
    oyunun kötü olmasının ötesinde bi daha ön siparişle bu kadar oyun satamazlar, borsaya etkisi bu yüzden olabilir
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kemal_le1981 (kemal aydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunu benim dalga kaldırmaz

    Önce dalgayı değişmek lazım i9 işlemci yeni nesil dalga lazım sanırım ??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xamaximax 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    borsada beklenti satın alınır gerçekleşen satılır düşmesi normal
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    fps ilgimi çekmiyor ama yine de bu yapımcıdan kötü oyun çıkmaz. 250 lira olmasa direk almıştım türkçe dil seçeneği bile böyle büyük bir oyun için alma sebebi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    derlemeler (Erhan Görmez) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun Gta ya benziyor diyen arkadaşlar gitsin tetris veya mario falan oynasın lütfen. 2 boyutlu binalı gta oynayan velet tayfasının bu oyunu eleştirmeye hakkı yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    batar (barış atasayan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    teknolojiden anlayan yada yorum yapan arkadaşın pek ekonomik bilgisi yok anlaşılan , adamlar kar realizasyonu yapmış. O olay neysede epik hem güzel oyunlar veriyor ( bedava ) hemde bu kadr konuşulan beklenen bir oyunun tr satış fiyatı , konsol geyiği yapanlara kapak olsun.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ozkn-t (Özkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu oyunu TPS (3. Şahıs Görüş) yapıp efsane yapmak yerine FPS yapmak nedir ya. İnş TPS ilerde güncellemeyle gelir de kalite yükselir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    18645 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cdpr, cd projekt ve
    5 etiket daha cyberpunk 2077 hatalar rekor hisse Yazılım
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 12.9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranı ile yeni Huawei MatePad geliyor 1 hf. Ultra ince çerçeveli Samsung Galaxy S21 Plus çalışırken görüntülendi [Video] 1 hf. Ericsson, patent lisans anlaşmazlıkları nedeniyle Samsung'a dava açtı 1 hf. Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları 1 hf. Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek 1 hf. Ford Transit'e Limited ve Frigo Van seçenekleri eklendi: İşte fiyat ve özellikleri 1 hf. Pantone 2021'in trend renklerini belirledi 1 hf. Yeni Edge sürümüyle bellek kullanımı %32 düşecek 1 hf. Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı 1 hf. Galaxy amiral gemilerinde kiralama dönemi başlıyor 1 hf. Game of Thrones'un öncesini anlatacak dizi House of the Dragon'ın ilk oyuncuları açıklandı 1 hf. Apple akıllı saat pazarının lideri olmaya devam ediyor 1 hf. Just Cause: Mobile, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu 1 hf. Yerli girişimden milyon dolarlık satın alım 1 hf. Macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, Apple Arcade'e eklendi 1 hf. Marvel filmlerinin vizyon tarihlerini değişti: Thor 4, Captain Marvel 2 ve Black Panther 2 1 hf. Evde göz testi yapabilecek cihaz ve akıllı telefon uygulaması geliştirildi 1 hf. Dead Space'in yaratıcısından, PUBG ile aynı evrende geçen korku oyunu geliyor 1 hf. The Mandalorian 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı açıklandı 1 hf. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi belli oldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Cyberpunk 2077 PC'de en hızlı satan oyun oldu ancak CD Projekt'in hisseleri düştü Sonraki Haftalık Film Önerisi 05: The Man From Earth 1 hf. Samsung, Galaxy M serisinin ilk tabletini çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. Huawei’den ayrılan Honor yeniden Qualcomm ile görüşüyor 1 hf. Honor yeni kablosuz kulaklığını ülkemizde satışa sundu 1 hf. Yeni Hyundai Tucson'un şarj edilebilir hibrit versiyonuyla ilgili detaylar belli oldu 1 hf. Pfizer, FDA'den onay aldı! ABD'de aşılama başlıyor 1 hf. ARK II ve animasyon dizisi duyuruldu 1 hf. Şarjı bitsin diye bekledim "Honor Watch GS Pro incelemesi" 1 hf. Yeni Mass Effect ve Dragon Age oyunundan video yayınlandı 1 hf. Apple, gelecekteki cihazları için kendi modemini geliştirmeye başladı 1 hf. Skyrim, Among Us, Yakuza 6 ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor 1 hf. Galaxy S20 ve Note 20 için GPU güncellemesi yayınlandı: Oyun performansları artacak 1 hf. Küresel ısınmaya yönelik ürkütücü rapor! Sıcaklıklar 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor 1 hf. PS Store'da yeni indirimler başladı: İşte dikkat çekenler 1 hf. The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm oyunlar 1 hf. Oppo Reno5 serisi tanıtıldı 1 hf. PlayStation 5 özel oyunu Returnal, 19 Mart'ta çıkıyor 1 hf. Emniyet'ten WhatsApp'ta dolandırıcılık uyarısı 1 hf. Bakan Dönmez: "Yerli otomobil üretilmeden şarj istasyonu çalışmaları bitecek" 1 hf. LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion'a 30 milyon TL ceza! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız