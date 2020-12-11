Cyberpunk 2077 PC'de en hızlı satan oyun oldu ancak CD Projekt'in hisseleri düştü

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 birkaç gün önce çıkışını gerçekleştirdi. Oyun içerik olarak her ne kadar dolu olsa da performans ile ilgili sorunlar bildiriliyor.İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?"
Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı GTA 5'i geride bıraktı: 8 milyon ön sipariş"
10 Aralık'ta erişime açılan oyunun ön sipariş miktarı da aynı gün açıklanmıştı. 8 milyon adet ön sipariş miktarı ile oyun büyük başarı yakaladı. Bu satışların %59'u PC'den geldi ve bu da Cyberpunk 2077'yi tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu yaptı. Bu konudaki önceki rekor ise daha birkaç önce bu rekora sahip olan World of Warcraft: Shadowlands'teydi.
Her ne kadar oyun satış anlamında güzel başarılar elde etse de oyunun yayınlanması ile birlikte CD Projekt Red'in hisselerinde düşüş yaşandı. Niko Partners isimli sektördeki önemli araştırma ekibi, oyundaki hataların ve performans sorunlarının bu hisse düşüşüne sebep olduğunu düşünüyor. Bu sorunlar elbette bir süre sonra düzeltilecek çünkü sadece performans sorunları yaşıyor oyun. Ancak yine de böylesine heyecanla beklenen bir oyun için böyle hataların olması üzücü.
Açıklamaya göre CD Projekt Red'in 4 Aralık'ta 443 Polonya Zlotisi olan hisse senedi fiyatı şu anda 313.9 Polonya Zlotisi. Kimi oyuncular hatalardan dolayı oyunu oynayamadığını dile getirirken kimileri de rahatlıkla oyunu oynadığını söylüyor. Özellikle PlayStation 4 ve Xbox One konusunda şikayet daha fazla.
Kaynakça https://www.ign.com/articles/cd-projekt-red-stock-decline-cyberpunk-2077 https://www.pcgamer.com/cyberpunk-2077-is-the-biggest-pc-launch-in-history/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
oyunun kötü olmasının ötesinde bi daha ön siparişle bu kadar oyun satamazlar, borsaya etkisi bu yüzden olabilir
Önce dalgayı değişmek lazım i9 işlemci yeni nesil dalga lazım sanırım ??
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
18645 kez okundu.
22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
cdpr, cd projekt ve