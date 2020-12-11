Cyberpunk 2077 PC'de en hızlı satan oyun oldu ancak CD Projekt'in hisseleri düştü

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 birkaç gün önce çıkışını gerçekleştirdi. Oyun içerik olarak her ne kadar dolu olsa da performans ile ilgili sorunlar bildiriliyor.

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10 Aralık'ta erişime açılan oyunun ön sipariş miktarı da aynı gün açıklanmıştı. 8 milyon adet ön sipariş miktarı ile oyun büyük başarı yakaladı. Bu satışların %59'u PC'den geldi ve bu da Cyberpunk 2077'yi tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu yaptı. Bu konudaki önceki rekor ise daha birkaç önce bu rekora sahip olan World of Warcraft: Shadowlands'teydi.

Her ne kadar oyun satış anlamında güzel başarılar elde etse de oyunun yayınlanması ile birlikte CD Projekt Red'in hisselerinde düşüş yaşandı. Niko Partners isimli sektördeki önemli araştırma ekibi, oyundaki hataların ve performans sorunlarının bu hisse düşüşüne sebep olduğunu düşünüyor. Bu sorunlar elbette bir süre sonra düzeltilecek çünkü sadece performans sorunları yaşıyor oyun. Ancak yine de böylesine heyecanla beklenen bir oyun için böyle hataların olması üzücü.

Açıklamaya göre CD Projekt Red'in 4 Aralık'ta 443 Polonya Zlotisi olan hisse senedi fiyatı şu anda 313.9 Polonya Zlotisi. Kimi oyuncular hatalardan dolayı oyunu oynayamadığını dile getirirken kimileri de rahatlıkla oyunu oynadığını söylüyor. Özellikle PlayStation 4 ve Xbox One konusunda şikayet daha fazla.

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