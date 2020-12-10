Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı GTA 5'i geride bıraktı: 8 milyon ön sipariş

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyun bir süredir ön siparişe açık durumdaydı ve ön sipariş miktarı yaşanılan heyecanı gösteriyor.

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Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'yi yalnızca Steam'de eş zamanlı olarak oynayan kişi sayısı 1 milyonu geçti"

Çoğu başarılı oyun için "çok iyi" denebilecek satış sayısına Cyberpunk 2077 daha çıkmadan ulaşmış. CD Projekt Red'in açıklamasına göre Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı 8 milyon adet. Ayrıca 8 milyon sipariş ile birlikte oyun çıkmadan 500 milyon dolardan fazla gelir elde etmeyi başardı.

Kıyaslayabilmeniz adına başka bir örnek daha verelim. Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 5'in ön sipariş miktarı 7 milyonun biraz üzerinde. İlk gün gelirleri ve ön sipariş gelirleri toplanınca şirketin elde ettiği gelir 800 milyonu geçiyor. Yani Cyberpunk 2077 gerçekten güzel bir başarı yakalamış durumda.

Cyberpunk 2077 şu anda PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Epic Games ve GOG üzerinde erişime açık durumda. Geriye uyumluluk sayesinde yeni konsollarda da oyunu oynayabilirsiniz. Yeni nesil konsollar için hazırlanan özel versiyon ise 2021 yılında çıkacak. Oyunun ayrıca Türkçe dil desteği içerdiğini de hatırlatalım.

https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-8-million-pre-orders/

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