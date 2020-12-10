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    Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı GTA 5'i geride bıraktı: 8 milyon ön sipariş

    Yılın en çok beklenen oyunu olan Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı açıklandı. Son 24 saattir açıklanan bilgiler gerçekten aşırtıcı seviyede.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    8,1b
    1
    70
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    40

    Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı GTA 5'i geride bıraktı: 8 milyon ön sipariş
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Oyun bir süredir ön siparişe açık durumdaydı ve ön sipariş miktarı yaşanılan heyecanı gösteriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar CD Projekt'in yönetim ekibi, Cyberpunk 2077'nin hatalı çıkmasının sorumluluğunu üstlendi

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'yi yalnızca Steam'de eş zamanlı olarak oynayan kişi sayısı 1 milyonu geçti"

    Çoğu başarılı oyun için "çok iyi" denebilecek satış sayısına Cyberpunk 2077 daha çıkmadan ulaşmış. CD Projekt Red'in açıklamasına göre Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı 8 milyon adet. Ayrıca 8 milyon sipariş ile birlikte oyun çıkmadan 500 milyon dolardan fazla gelir elde etmeyi başardı.

    Kıyaslayabilmeniz adına başka bir örnek daha verelim. Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Grand Theft Auto 5'in ön sipariş miktarı 7 milyonun biraz üzerinde. İlk gün gelirleri ve ön sipariş gelirleri toplanınca şirketin elde ettiği gelir 800 milyonu geçiyor. Yani Cyberpunk 2077 gerçekten güzel bir başarı yakalamış durumda.

    Cyberpunk 2077 şu anda PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Epic Games ve GOG üzerinde erişime açık durumda. Geriye uyumluluk sayesinde yeni konsollarda da oyunu oynayabilirsiniz. Yeni nesil konsollar için hazırlanan özel versiyon ise 2021 yılında çıkacak. Oyunun ayrıca Türkçe dil desteği içerdiğini de hatırlatalım.



    https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-8-million-pre-orders/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Six Feet Under.
    Bir zamanlar Watch Dogs bile yüzyılın oyunu olmaya adaydı..Hele dur bakalım bu yüzyılın bitmesine 80 sene var
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    Hardwell. (Ç. M.) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Psychotechnic
    Hocam aslında bu olay oyunun iyi olmasından ziyade bir histeri durumu ve dolandırıcılık. Bu seviye fanboyluk yapanların hayatı boyunca CD Projekt Red ile ilişkisi ne seviyede oldu acaba. Witcher 3'ü bile bitirmemiştir çoğu. Medya ve reklamlar o kadar büyük etki yaratabiliyor demek ki insanlar üzerinde. Çiftlikpunk 2077 havası alıyorum baya.


    Gta5 ile direk karlılaştırma yapılması da kandırmacadan başka bir şey değil. Gta 6 çıksa bu sayıyı ikiye katlayacaktır belkide. En azılı CDPR fanları 2013te oyun bile oynamıyordu Çok büyüdü sektör
    Hocam aslında bu olay oyunun iyi olmasından ziyade bir histeri durumu ve dolandırıcılık. Bu seviye fanboyluk yapanların hayatı boyunca CD Projekt Red ile ilişki...
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    4 Yanıt Yanıtla +36
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    Six Feet Under. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tüm rekorları alt üst eden yüzyılın oyunu. Helal olsun.
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    sabe (Sasa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çerez parasına oyun işte alın oynayın. Ne şikayet edip durursunuz.

    He size pahalı geliyorsa akpdendir oyun pahalı falan değil. Hem işsizlik ve yoksulluk yok bu ülkede.
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    Guest-3042DE2E5 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aşırı hypelanan bir oyun olduğu için normal. Gta 6 çiksin o zaman görürüz
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    semihadal 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Guest-3042DE2E5
    Rockstar da kesin çıkaracak ya :D 5 yılda bi oyun yapıyo adamlar tahmini çıkışı bence 2022-2023 olur
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    EMRE_RUSLAN (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Witcher 3 balonu gibi olacak bu oyunda.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Lan olum hiçbişeye çöp falan demedim bu forumda ne zaman anlayabileceksin acaba bunu?
    Kendi kendine oyuna çöp dediğimi uydurdun kendi kendine kavga ediyorsun.
    Neyin kafasını yaşıyorsun sen şu anda kendi kendine?
    Neyse ya takıl kafana göre sen ne desem anlamayacaksın anlaşıldı.
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    SarıSarman (Mehmet Dereli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saka misiniz birader siz gta 5 2013de cikmis o zaman yazi yazmayi ogrenen cocuk 15-16 yasina geldi oyun oynuyor deli gibi.



    Yarin 1 sene sonra gta 6 cikiyor diyip on siparis acsalar 1 senede 20-25 milyonu gecerler



    2 sene once onsiparis vermis adam var cyberbugda 3-5 aya cikacak diye :D
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SarıSarman
    o zaman neden hala gişede cıkan filmler Avatar ile kıyaslanıyor. Mantık fışkırıyor maşallah, Allah nazar değdirmesin
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    AlphaKnight (Tarkan Düzgün) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu oynuyorum ama yalandan Oyunun herşeyini göstermişler herşeyi biliyorum lan ulan CD project yapacağım işe ....
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    Vict0ry (Tunahan .) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    GTA 5 çıktığında sadece PS3 vardı.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Optimizasyon çok abartılıyor. Bu oyun yıllarca oynanacak. 2-3 yıl sonra giriş seviyesi sistemlerde bile ultra oynanır hale gelir. Low falan oynatıyorsa bakın keyfinize. Hiç oynatmıyorsa geforce now var.



    Tabi korsancı kitle geforce now’dan oynayamadığı için bu kadar ağlıyorlarsa başka..
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Witcher 3 de böyle sorunlu çıkmıştı. Yine önerilen sistem gereksinimlerini doğru vermemişlerdi. İşin kötüsü Wither3 de herhangi bir optimizasyon yapmamışlardı. Bug lar giderilirken yalandan bir iki ayar çektiler.

    Cyberpunk a bakıyorum. Witcher 3 den fark göremiyorum yine sistem gereksinimleri yalan.

    Bir oyun çıkmadan önce ne kadar çok konuşulursa benim için değeri o kadar kayboluyor... Bırakında gizemi kalsın biraz, oyun sektöründe böyle bir durum var her şey ortaya sızıyor. Şu kadar silah olacakmış öyle olacakmış böyle olacakmış. Lan ne kaldı geriye oyunun atmosferini gördük silahlarını gördük. Yapay zekalarını gördük. Araçları gördük. Ne bekleyebilirim daha ???

    İşte bu yüzden merak etmiyorum. Merak edecek bir şey kalmadığına göre indirim beklerim uzun bir süre indirim gelmezse zaten unutur giderim bir ara crack çıkar indirir bakarım vay be dersem parasını hak ettiğine karar verirsem ilk indirimde alır Kütüphaneme koyarım.
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    mShinQda 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    GTA nın sümüğü etmez bu mybırpank 2027. 8 milyon hayal kırıklığı ile uyandı güne
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    8089 kez okundu.
    29 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

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