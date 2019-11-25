Cybertruck siparişleri 200.000'e ulaştı: Tesla hisseleri yükselişte

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Tesla'nın 39 bin dolar başlangıç fiyatına sahip elektrikli pickup'ı Cybertruck geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Analistler sunum sırasında zırhlı camlarının kırılması ile gündemi meşgul eden sıradışı tasarıma sahip aracın "kitlesel ilgi" uyandıramayacağını öne sürdüler.

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Ancak, Tesla hemen ön sipariş almaya başlayarak potansiyel müşterilerin sadece 100 dolar depozito ödeyerek rezervasyon yapmalarına olanak sağladı. Kıyaslama açısından 2016'da Model 3 için talep edilen depoziton miktarının 1.000 dolar olduğunu hatırlatalım.

Ön siparişlerde deyim yerindeyse patlama yaşandı. Dün şirket CEO'su Elon Musk toplam sayının 200.000'e ulaştığını açıkladı. Model 3 ön siparişe açıldığı ilk hafta 325.000 rezervasyon yapılmıştı.

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Hisseler yükselişe geçti

Buna paralel olarak piyasalarda da hareketlenme yaşandı. Musk'ın, Tesla Cybertruck için 200.000 ön sipariş alındığını açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 4 arttı. Ancak bu noktada ön siparişlerin tümünün satışa dönüşmeyebileceğini hatırlatmak gerekir.

Depozito yatıran müşterilerin bir kısmı satın almaktan vazgeçip paralarını iade almak isteyebilirler. Tesla, Cybertruck'ın üretimine 2021 yılının sonlarında başlamayı planlıyor.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-orders/tesla-shares-rise-as-musk-says-cybertruck-orders-hit-200000-idUSKBN1XZ1OZ