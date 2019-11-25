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    Cybertruck siparişleri 200.000'e ulaştı: Tesla hisseleri yükselişte

    Tesla'nın sıradışı tasarıma sahip elektrikli pickup'ı için alınan ön sipariş sayısı 200.000'e ulaştı. Elon Musk'ın haberi duyurması ile birlikte Tesla hisseleri yükseldi.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,4b
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Cybertruck siparişleri 200.000'e ulaştı: Tesla hisseleri yükselişte
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    Tesla'nın 39 bin dolar başlangıç fiyatına sahip elektrikli pickup'ı Cybertruck geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Analistler sunum sırasında zırhlı camlarının kırılması ile gündemi meşgul eden sıradışı tasarıma sahip aracın "kitlesel ilgi" uyandıramayacağını öne sürdüler.

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    Ancak, Tesla hemen ön sipariş almaya başlayarak potansiyel müşterilerin sadece 100 dolar depozito ödeyerek rezervasyon yapmalarına olanak sağladı. Kıyaslama açısından 2016'da Model 3 için talep edilen depoziton miktarının 1.000 dolar olduğunu hatırlatalım.

    Ön siparişlerde deyim yerindeyse patlama yaşandı. Dün şirket CEO'su Elon Musk toplam sayının 200.000'e ulaştığını açıkladı. Model 3 ön siparişe açıldığı ilk hafta 325.000 rezervasyon yapılmıştı.

    Cybertruck siparişleri 200.000'e ulaştı: Tesla hisseleri yükselişte
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    Hisseler yükselişe geçti

    Buna paralel olarak piyasalarda da hareketlenme yaşandı. Musk'ın, Tesla Cybertruck için 200.000 ön sipariş alındığını açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 4 arttı. Ancak bu noktada ön siparişlerin tümünün satışa dönüşmeyebileceğini hatırlatmak gerekir.

    Depozito yatıran müşterilerin bir kısmı satın almaktan vazgeçip paralarını iade almak isteyebilirler. Tesla, Cybertruck'ın üretimine 2021 yılının sonlarında başlamayı planlıyor.



    https://www.reuters.com/article/us-tesla-orders/tesla-shares-rise-as-musk-says-cybertruck-orders-hit-200000-idUSKBN1XZ1OZ Yorum Yaz
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    deoks 2 sa. en beğenilen
    Adamlar için araba almak yeni bir mobilya almak gibi. Değişik birşey olduğundan rağbet görüyor.
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    logi666leboss 1 dk.
    Eski otomobil markalari araclarinda altin orani ne sekilde uygulariz diye yillarini vermis tesla da dizaydan nasil yirtariz demis gibi ki buna da hayran 200.000 kisi.
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    Kerim5100 14 dk.
    Cebinde 100 dolar olan da sipariş veriyor bunun en az yüzde 20'si boş beleş ekran görüntüsüdür XD
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    Olgi 46 dk.
    Bolivya'yı boşuna karıştırmıyorlar. Tesla reise yeni lityum bataryalar gerekiyor.
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    Imarex 1 sa.
    Geleceğin tasarımı bu ben şahsen tasarımı beğendim Mars'da kullanılabilecek bir araç
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    Çaylak_Doktor 1 sa.
    Marsdaki uzay araçlarına benziyor
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    1ses1 2 sa.
    Bütün pickuplar birbirine benziyor bunu görünce direk tesla dersin. Ben şahsen hiç beğenmedim itici geldi tasarım ne yalan söylim.
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    deoks 2 sa. en beğenilen
    Adamlar için araba almak yeni bir mobilya almak gibi. Değişik birşey olduğundan rağbet görüyor.
    Yanıtla +13
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    KaleyDeskop 2 sa.
    dokunmatik ekranlı telefonlarda ilk çıktığında eleştirilmişti ama sonra pazara hakim oldu. Lakin bu kamyonet harbi çok kötü, sanki alaminyum tenekesine biniyormuşuz hissi veriyor. Gelecek buysa ben o gelecekte olmak istemiyorum.
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    DaggeredByRuhtan 2 sa.
    2021 sonu ne ya çok geç
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    oray 2 sa.
    adamların devrim yaratan etkileri var... helal olsun.
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    tesla, cybertruck ve
    7 etiket daha elektrikli araç Otomobil pickup elon musk Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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