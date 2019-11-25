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    LPG'li Fiat Fiorino Eko satışa sunuldu: İşte fiyatı

    Fiat Fiorino'nun fabrika çıkışlı LPG'li versiyonu Fiorino Eko, Kasım ayı itibariyle satışa sunuldu. Yakıt tasarrufunu artırmasıyla öne çıkan Fiorino Eko'da lansmana özel otogaz kampanyası da var.
    12 sa.
    4,4b
    30
    11
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    LPG'li Fiat Fiorino Eko satışa sunuldu: İşte fiyatı

    Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiat Fiorino’nun LPG’li versiyonu Fiorino Eko, Kasım ayı itibariyle satışa sunuldu. Fiorino Eko, lansmana özel otogaz kampanyasıyla birlikte yollara çıktı.

    Fiorino Eko ile birlikte 1.4 litre benzinli motora sahip versiyona LPG seçeneği eklendi. 3 yıl – 150.000 kilometre garantisiyle sunulan Fiorino Eko, Tofaş Fabrikası’nda özel olarak tasarlanmış “Eko Butonu” ile benzinden LPG’ye geçiyor. Bu sayede yakıt tasarrufunu artıran Fiorino Eko, zararlı gaz salımını azaltan ve kullanım maliyetlerini düşüren ekonomik bir araç olarak öne çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Pert olan Tesla'lardan kurtulmanın yolu yok"

    Sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG’lı modeli olan Fiorino Eko; Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Fiorino Eko’da fonksiyonel yakıt dolum noktası ile yakıt dolumu depo kapağından kolaylıkla yapılabiliyor. Fiat Fiorino Eko’yu 30 Kasım 2019 tarihine kadar satın alacaklar için 1 yıl boyunca Aygaz/Mogaz istasyonlarından toplamda 3.500 TL’ye kadar olan otogaz alımlarında %20 indirim fırsatı da bulunuyor.

    Fiorino Combi modellerinde tercih edilebilecek LPG’li seçeneklerin fiyatları peşin ödemede 80 bin 600 TL’den başlıyor. Mevcut kredi kampanyası ile 70.000 TL tutarında, 36 ay vadeye kadar %0.49 faizli kredi seçeneği de Kasım ayı sonuna kadar Fiat Fiorino Eko satın alacak müşterilere sunuluyor.

    Fiat Fiorino Eko fiyatları şu şekilde:

    Donanım Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (Kredili) Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (Peşin)
    Pop 83.600 TL 80.600 TL
    Safeline 90.200 TL 87.200 TL
    Premio 96.900 TL 92.900 TL


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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    9888 1 sa.
    Bu araba kadar performans fakiri bir araç görmemiştim. Ne kadar ekmek o kadar köfte doğru ama, hakikaten gitmiyor
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    Çaylak_Doktor 1 sa.
    Eh yani
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    yolyordam35 10 sa.
    fiat bu araca 1.2 85hp motoru koymalı
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    Storm Raider 10 sa.
    Troll müsünüz arkadaş halen yerli arabadan medet uman var



    Dedikleri sözü tutsalar harbi 100kwh bataryaya sahip bir araba gelecek. 1kwh lithuim ion pil 2019 da 127$ demişler 12.700$ 73.000tl , ötv kdv 100.000tl sadece batarya fiyatı karoser şasi elektrik motoru donanım boyası derken buda 200-250 den aşşağı olmaması demek oluyor...


    marketwatch.com/...

    (Batarya fiyatı kaynak)
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    kpln04 11 sa.
    Plastik ve teneke yığınına istedikleri fiyata bak

    Bi sana bi bana fiyatı
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    TITAN 11 sa.
    iğrenç bir araba leş gibi dandik plastik
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    faniseyler 11 sa.
    Şu babayiğitlerde yerli arabayı çıkarsa artık da şu araba fiyatları düşşe.
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    cosef 10 sa. faniseyler
    yerli araba çıkınca fiyatlar düşmeyecek .
    Yine hemen hemen aynı paralara alacaz arabaları
    Yerli araba deyince %100 yerli olamayacağı için fiyatsal olarak da bir şey değişmecek
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    OverClocK1ng 10 sa. faniseyler
    2016 yılında satılacağı söylenip, yapan adamın bile projeden ayrıldığı ve 2023 yılında çıkması planlanan arabanın 2023 de çıkacağını düşünmek fazla iyimserken, yerli arabanın 5-6 seneden önce çıkacağını düşünmek bile hayaldir. Kaldı ki ben hiç çıkmayacağını düşünüyorum.
    Yanıtla +3
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    Fenomenon 12 sa.
    İhtiyaca göre fiyat güzel duruyor. Ancak lpg ne kadar verimli olur bilemem. 700 lira gibi bir yakıt indirimi de var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Sanki Bana Pele 11 sa. Fenomenon
    Binek versiyon değildir sanırım. Öyle olsa 10 numara araç piyasa için. Babamı bile kandırabilirim
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