LPG'li Fiat Fiorino Eko satışa sunuldu: İşte fiyatı

Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiat Fiorino’nun LPG’li versiyonu Fiorino Eko, Kasım ayı itibariyle satışa sunuldu. Fiorino Eko, lansmana özel otogaz kampanyasıyla birlikte yollara çıktı.

Fiorino Eko ile birlikte 1.4 litre benzinli motora sahip versiyona LPG seçeneği eklendi. 3 yıl – 150.000 kilometre garantisiyle sunulan Fiorino Eko, Tofaş Fabrikası’nda özel olarak tasarlanmış “Eko Butonu” ile benzinden LPG’ye geçiyor. Bu sayede yakıt tasarrufunu artıran Fiorino Eko, zararlı gaz salımını azaltan ve kullanım maliyetlerini düşüren ekonomik bir araç olarak öne çıkıyor.

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Sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG’lı modeli olan Fiorino Eko; Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Fiorino Eko’da fonksiyonel yakıt dolum noktası ile yakıt dolumu depo kapağından kolaylıkla yapılabiliyor. Fiat Fiorino Eko’yu 30 Kasım 2019 tarihine kadar satın alacaklar için 1 yıl boyunca Aygaz/Mogaz istasyonlarından toplamda 3.500 TL’ye kadar olan otogaz alımlarında %20 indirim fırsatı da bulunuyor.

Fiorino Combi modellerinde tercih edilebilecek LPG’li seçeneklerin fiyatları peşin ödemede 80 bin 600 TL’den başlıyor. Mevcut kredi kampanyası ile 70.000 TL tutarında, 36 ay vadeye kadar %0.49 faizli kredi seçeneği de Kasım ayı sonuna kadar Fiat Fiorino Eko satın alacak müşterilere sunuluyor.

Fiat Fiorino Eko fiyatları şu şekilde:

Donanım Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (Kredili) Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı (Peşin) Pop 83.600 TL 80.600 TL Safeline 90.200 TL 87.200 TL Premio 96.900 TL 92.900 TL