Tesla Cybertruck sahipleri menzil konusunda hayal kırıklığına uğradı

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde üretici tarafından vaat edilen menzilin gerçek menzilden farklı olması alışıldık bir durum. Ancak bu hadise, ceplerinden en az 80.000 dolar çıkan Cybertruck sahipleri için özellikle hayal kırıcı oldu.

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Tesla'ya göre Cybertruck'ın dört tekerlekten çekişli temel versiyonu 547 km, daha güçlü CyberBeast modeli 515 km ve teslimatları 2025 yılında başlayacak olan en uygun fiyatlı arkadan çekişli versiyonu tek bir şarjla 402 km'ye kadar menzil sunuyor.

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Gerçekler acıdır

Yeni elektrikli aracı neredeyse 10.000 mil (16.093 km) sürmeyi başaran iki kullanıcı deneyimlerini paylaştı. Bu kişilere göre pick-up tam şarjla gerçek koşullarda sadece 332 km yol yapabiliyor. Ayrıca %80 şarj olduğunda menzili 264 km'yi geçmiyor.

Tam Boyutta Gör Bu durumda, Cybertruck'ın gerçek dünya koşullarında ulaştığı menzil, Tesla'nın iddia ettiği değerin oldukça altında. Elbette ki hızdan lastiklere, rüzgardan sıcaklığa kadar menzili etkileyen birçok faktör var ancak burada asıl dikkat çeken şey aradaki farkın oldukça büyük olması.

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Cybertruck sahipleri menzil konusunda hayal kırıklığına uğradı