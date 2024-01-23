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    Anlık Bildirim

    Tesla Cybertruck sahipleri menzil konusunda hayal kırıklığına uğradı

    Tesla'nın elektrikli pick-up'ı sürücüleri menzi konusunda üzdü. Araçla 10.000 mil (16.093 km) yol yapan iki kullanıcı Cybertruck'ın gerçek dünya koşullarındaki menzilini ortaya çıkardı.
    Cybertruck sahipleri menzil konusunda hayal kırıklığına uğradı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerde üretici tarafından vaat edilen menzilin gerçek menzilden farklı olması alışıldık bir durum. Ancak bu hadise, ceplerinden en az 80.000 dolar çıkan Cybertruck sahipleri için özellikle hayal kırıcı oldu.

    Tesla'ya göre Cybertruck'ın dört tekerlekten çekişli temel versiyonu 547 km, daha güçlü CyberBeast modeli 515 km ve teslimatları 2025 yılında başlayacak olan en uygun fiyatlı arkadan çekişli versiyonu tek bir şarjla 402 km'ye kadar menzil sunuyor.

    Cybertruck sahipleri menzil konusunda hayal kırıklığına uğradı Tam Boyutta Gör

    Gerçekler acıdır

    Yeni elektrikli aracı neredeyse 10.000 mil (16.093 km) sürmeyi başaran iki kullanıcı deneyimlerini paylaştı. Bu kişilere göre pick-up tam şarjla gerçek koşullarda sadece 332 km yol yapabiliyor. Ayrıca %80 şarj olduğunda menzili 264 km'yi geçmiyor.

    Cybertruck sahipleri menzil konusunda hayal kırıklığına uğradı Tam Boyutta Gör
    Bu durumda, Cybertruck'ın gerçek dünya koşullarında ulaştığı menzil, Tesla'nın iddia ettiği değerin oldukça altında. Elbette ki hızdan lastiklere, rüzgardan sıcaklığa kadar menzili etkileyen birçok faktör var ancak burada asıl dikkat çeken şey aradaki farkın oldukça büyük olması.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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