D vitamini düzeyi ile koronavirüse bağlı mortalite arasında ilişki olduğu belirlendi

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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli ülkelerden araştırmacılar da Covid-19 ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. İngiltere'de bulunan University of East Anglia araştırmacıları vitamin D eksikliği ile koronavirüse bağlı mortalite arasında bir ilişki olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar D vitamini takviyesinin SARS-CoV2 enfeksiyonlarına karşı korunma olasılığını artırdığını belirtirken D vitamini eksikliğine sahip grubun en savunmasız gruplardan birini oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca D vitamini eksikliğinin oranı arttıkça risk daha da artıyor.

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D vitamini mortaliteyle ilişkili

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Araştırmacılar 20 farklı Avrupa ülkesinden veriler topladı ve sonuçlara göre D vitamini düzeyi ile mortalite riski arasında oldukça ''güçlü'' bir ilişki bulunuyor.

Bütün bunlara ek olarak D vitamini düzeyi ile mortalite riski arasındaki korelasyon herhangi bir nedensellik anlamına gelmeyebilir yani D vitamini takviyesinin kişileri koronavirüsten korumaya ve koronavirüs ile enfekte olan kişilerin iyileşmesini sağlamaya yönelik uygulanabilecek bir yöntem olduğunu söylemek için henüz çok erken .

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İngiltere Ulusal Sağlık Servisi ise kişilerin günlük 10 mikrogram D vitamini alması gerektiğini belirtiyor. Özelikle salgın nedeniyle güneş ışığına maruziyet azaldığı azaldığı için D vitamininin yeterli miktarda alınmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Yeni araştırma Science Alert adlı dergide yayımlandı.

https://futurism.com/neoscope/vitamin-deficiency-covid-deaths

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