D vitamini düzeyi ile koronavirüse bağlı mortalite arasında ilişki olduğu belirlendi

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli ülkelerden araştırmacılar da Covid-19 ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. İngiltere'de bulunan University of East Anglia araştırmacıları vitamin D eksikliği ile koronavirüse bağlı mortalite arasında bir ilişki olduğunu keşfetti.
Araştırmacılar D vitamini takviyesinin SARS-CoV2 enfeksiyonlarına karşı korunma olasılığını artırdığını belirtirken D vitamini eksikliğine sahip grubun en savunmasız gruplardan birini oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca D vitamini eksikliğinin oranı arttıkça risk daha da artıyor.İlginizi Çekebilir Pandemi sebebiyle uçak iç tasarım projesi üretildi
D vitamini mortaliteyle ilişkili
Araştırmacılar 20 farklı Avrupa ülkesinden veriler topladı ve sonuçlara göre D vitamini düzeyi ile mortalite riski arasında oldukça ''güçlü'' bir ilişki bulunuyor.
Bütün bunlara ek olarak D vitamini düzeyi ile mortalite riski arasındaki korelasyon herhangi bir nedensellik anlamına gelmeyebilir yani D vitamini takviyesinin kişileri koronavirüsten korumaya ve koronavirüs ile enfekte olan kişilerin iyileşmesini sağlamaya yönelik uygulanabilecek bir yöntem olduğunu söylemek için henüz çok erken.
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İngiltere Ulusal Sağlık Servisi ise kişilerin günlük 10 mikrogram D vitamini alması gerektiğini belirtiyor. Özelikle salgın nedeniyle güneş ışığına maruziyet azaldığı azaldığı için D vitamininin yeterli miktarda alınmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
Yeni araştırma Science Alert adlı dergide yayımlandı.
https://futurism.com/neoscope/vitamin-deficiency-covid-deaths Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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eğer araştıracaksanız son bilgileri bulmaya özen gösterin başta yabancı kaynaklar olmak üzere.
Zannedildiğinin aksine güneş'ten alınan D-Vitamini çok daha değerli.Kuzey ülkeleri fellik fellik yaz tatili yapmasının sebebi de budur.
Herkes aklını başına alsın sağlığına dikkat etsin.
Doktor D vitaminini fazla kullanmanın zarar verdiğini söylüyor (böbrek taşı oluşturma riski). Eğer yaz mevsimin de güneşleniyor isek, senede 2 ampül, onu da kış mevsimi 2 ay arayla birer ampül yeterli dedi.
Zaten ucuz bir şey, eczane de 1 ampul 5 TL.
Bir kere böbrek taşı düşürürken çektiğim korkunç acıyı göz önüne alarak, doktorun uyarısını dikkate aldım.
Bigjoy D vitamini kullanıyorum çok önemli bir vitamin olduğunu tüm dünya biliyor, Bağışıklık sistemi, kas ve iskelet sistemini için oldukça önemli. 100 Tableti 40 TL'ye satılıyor gayet iyi fiyat. Unutmayın bu ilaç değildir, gıda takviyesidir kullanın bir şey olmaz.
Kuzey Ulkelerinde gunes yeterli acida olmamasi ile cozumu o ulkelerdeki uretilen herseye D Vitamini zorunlu koyuluyor. Ekmek basta olmak uzere ...
Turkiye gunes goren bir ulke guneylerde daha da fazla gunesimiz var lakin Dini sebepler ile ortunenleirn sayisi azimsanmayacak kadar fazla...
Ek olarak en kotusu de bembeyaz tenli olmayan esmer tenliligi ne kadar fazla ise kapali/turbanli bir insanda ten renginin koyulugu yuzunden Gunes ideal olsa da tavsiye edilen surenin bazen 5 kati surelere kadar guneste durmalari gerekir. Bir de vucudunuzun mumkun oldukca heryeri gunes gormeli ...
Devlet madem dindar kapali bir nesil istiyor tedbirini de ona gore almalidir ...
Elbette plazalarda yukseok binalarda calisan veya yasiyorsaniz da risk altindasiniz..
Ek olarak pencere CAMLARI DA D vitamini engeller.
D Vitamini bircok gerekceyle alinmasi gerekir...
Gunes Banyous yeteri sure ve bolgenize sifa vermesi icin sonrasinda en az 3-4 saat veya aksama kadar dus alinmamasi gerekir. Sampuanalr duj jelleri sabunlar filan derideki D Vitamini olusumuna engel olur. Yani D vitamini iicn once derimizde Kolestrollerin yikimi ile D vitamini olusacak ama bu o an olmuyor saatlerce suren bir islem.
Bircok acidan dikkat edilmelidir ...