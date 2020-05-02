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    D vitamini düzeyi ile koronavirüse bağlı mortalite arasında ilişki olduğu belirlendi

    Araştırmacılar D vitamini takviyesinin SARS-CoV2 enfeksiyonlarına karşı korunma olasılığını artırdığını belirtirken D vitamini eksikliğine sahip grubun en savunmasız grupları oluşturduğunu belirtiyor.
    1 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    D vitamini düzeyi ile koronavirüse bağlı mortalite arasında ilişki olduğu belirlendi
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli ülkelerden araştırmacılar da Covid-19 ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. İngiltere'de bulunan University of East Anglia araştırmacıları vitamin D eksikliği ile koronavirüse bağlı mortalite arasında bir ilişki olduğunu keşfetti.

    Araştırmacılar D vitamini takviyesinin SARS-CoV2 enfeksiyonlarına karşı korunma olasılığını artırdığını belirtirken D vitamini eksikliğine sahip grubun en savunmasız gruplardan birini oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca D vitamini eksikliğinin oranı arttıkça risk daha da artıyor.

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    D vitamini mortaliteyle ilişkili

    D vitamini düzeyi ile koronavirüse bağlı mortalite arasında ilişki olduğu belirlendi
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    Araştırmacılar 20 farklı Avrupa ülkesinden veriler topladı ve sonuçlara göre D vitamini düzeyi ile mortalite riski arasında oldukça ''güçlü'' bir ilişki bulunuyor.

    Bütün bunlara ek olarak D vitamini düzeyi ile mortalite riski arasındaki korelasyon herhangi bir nedensellik anlamına gelmeyebilir yani D vitamini takviyesinin kişileri koronavirüsten korumaya ve koronavirüs ile enfekte olan kişilerin iyileşmesini sağlamaya yönelik uygulanabilecek bir yöntem olduğunu söylemek için henüz çok erken.

    Ayrıca Bkz. "Bilim insanları Non-Hodgkin lenfoma için potansiyel hedef keşfetti"

    İngiltere Ulusal Sağlık Servisi ise kişilerin günlük 10 mikrogram D vitamini alması gerektiğini belirtiyor. Özelikle salgın nedeniyle güneş ışığına maruziyet azaldığı azaldığı için D vitamininin yeterli miktarda alınmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

    Yeni araştırma Science Alert adlı dergide yayımlandı.



    https://futurism.com/neoscope/vitamin-deficiency-covid-deaths Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    mczaga 1 hf.
    D-Vitamini vücudunuz da ki her şeye karışıyor o yüzden çok ama çok önemli bir mevzudur
    eğer araştıracaksanız son bilgileri bulmaya özen gösterin başta yabancı kaynaklar olmak üzere.

    Zannedildiğinin aksine güneş'ten alınan D-Vitamini çok daha değerli.Kuzey ülkeleri fellik fellik yaz tatili yapmasının sebebi de budur.

    Herkes aklını başına alsın sağlığına dikkat etsin.
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    Led Zeppelin 1 hf.
    D vitami gibi yağda çözünen yani depo edilebilen vitamin gruplarını kafanıza göre almayın, test yaptırın gerekli ise kullanın.
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    _turbo_ (kemal reis) 1 hf.
    D Vitamini Guneste var. Millet eve kapatilinca anladiniz siz gerisini...
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    azizfikri 1 hf.
    Mortalite ile coronavirus arasında bağlantı beni şok etti. Mortalite nasıl koronavirus ile bağlantılı oluyor anlaşılır gibi değil. Mortalite dediğin mortalitedir.
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    kayamtky 1 hf.
    D vitamini konusun da, aile doktorumuzun önerisi şöyle;
    Doktor D vitaminini fazla kullanmanın zarar verdiğini söylüyor (böbrek taşı oluşturma riski). Eğer yaz mevsimin de güneşleniyor isek, senede 2 ampül, onu da kış mevsimi 2 ay arayla birer ampül yeterli dedi.
    Zaten ucuz bir şey, eczane de 1 ampul 5 TL.

    Bir kere böbrek taşı düşürürken çektiğim korkunç acıyı göz önüne alarak, doktorun uyarısını dikkate aldım.
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    malifural (muhammed ali fural) 1 hf.
    d vitamini evde kalan dışarı az çıkan yaşlılarda düşük gençlerde de düzensiz beslenen daha çok gece yaşayan uyku düzeni bozuk olanlarda düşük geliyor.Zaten corona böyle yaşayanları daha çok öldürüyor d vitamini düşük diye değil hayat şartları covidin hedefi olduğu için ölümcül oluyor.
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 hf.
    Geçen gün bununla alakalı arkadaşımla konuştum. Kendim her gün D vitamini alıyorum, korona yokken dahi kullanıyordum. İnsanlar 5-10 dk güneşte kaldığında D vitamini eksikliğini kapatabilecekleri sanıyorlar.

    Bigjoy D vitamini kullanıyorum çok önemli bir vitamin olduğunu tüm dünya biliyor, Bağışıklık sistemi, kas ve iskelet sistemini için oldukça önemli. 100 Tableti 40 TL'ye satılıyor gayet iyi fiyat. Unutmayın bu ilaç değildir, gıda takviyesidir kullanın bir şey olmaz.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Turbanli/Carsafli kadinlarin tamaminda asiri dusuk yani 20 in baya altinda hatta 10 un altinda olan coktur. Ozellikle kapali kadinlar D Vitaminlerini olcturmeliler. Hamile olmayi dusunuyorlarsa kesinlikle olcturmeliler ( baska canlari da dusunmeli ) .


    Kuzey Ulkelerinde gunes yeterli acida olmamasi ile cozumu o ulkelerdeki uretilen herseye D Vitamini zorunlu koyuluyor. Ekmek basta olmak uzere ...


    Turkiye gunes goren bir ulke guneylerde daha da fazla gunesimiz var lakin Dini sebepler ile ortunenleirn sayisi azimsanmayacak kadar fazla...

    Ek olarak en kotusu de bembeyaz tenli olmayan esmer tenliligi ne kadar fazla ise kapali/turbanli bir insanda ten renginin koyulugu yuzunden Gunes ideal olsa da tavsiye edilen surenin bazen 5 kati surelere kadar guneste durmalari gerekir. Bir de vucudunuzun mumkun oldukca heryeri gunes gormeli ...


    Devlet madem dindar kapali bir nesil istiyor tedbirini de ona gore almalidir ...

    Elbette plazalarda yukseok binalarda calisan veya yasiyorsaniz da risk altindasiniz..

    Ek olarak pencere CAMLARI DA D vitamini engeller.


    D Vitamini bircok gerekceyle alinmasi gerekir...


    Gunes Banyous yeteri sure ve bolgenize sifa vermesi icin sonrasinda en az 3-4 saat veya aksama kadar dus alinmamasi gerekir. Sampuanalr duj jelleri sabunlar filan derideki D Vitamini olusumuna engel olur. Yani D vitamini iicn once derimizde Kolestrollerin yikimi ile D vitamini olusacak ama bu o an olmuyor saatlerce suren bir islem.

    Bircok acidan dikkat edilmelidir ...
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    Zopyros 1 hf. yeni yorumcu smart1978
    Hemen güneş altında arap gibi yanmaya ve kapkara olmaya gidiyorum
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    Perturbator (Mehmetcan ) 1 hf. smart1978
    D vitamini doğal yoldan salgılatmak oldukça zor ozaman, dışarıdan D vitamini takviyesi almak lazım demekki
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    matador_mirkhan 1 hf.
    Evde kala kala d vitaminine hasret kaldık.
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    darknes1905 1 hf.
    D vitaminini kış mevsiminde güneşten alamıyoruz malesef. Nisan-Kasım ayları arasında güneşten alabiliriz, 25 dakika civarı kollar ve yüz açık kaldığı zaman yetiyor, 11-15 saatleri arasında. Günlük 800-1000 ünite alınması öneriliyor. Bu miktarı malesef gıdalardan almamız mümkün değil. Yaz mevsiminde güneşlenmek, kışın ise takviye kullanmak şart.
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