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    2023 Dacia fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

    Dacia Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Dacia otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Dacia 2023 fiyat listesi:                       
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    2023 Dacia Sandero fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Dacia, 2023 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Paylaşılan listede, 2022 model Dacia otomobillerin fiyatlarında ÖTV dilim değişikliğiyle birlikte yüzde 11'e varan zamlar görmekteyiz. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Dacia araç fiyatları kaç TL? 2023 Dacia fiyatları ne kadar oldu? İşte Dacia Ocak 2023 fiyat listesi:

    Ocak 2023 itibarıyla Dacia'nın fiyat listesinde sadece yeni logolu modeller yer alıyor. Yeni Dacia Sandero fiyatı, Essential Tce 90 bg CVT versiyonuyla birlikte 513.000 TL liste fiyatına sahip. Aralık ayında aynı versiyon 458.800 TL fiyat etiketine sahipti. Yeni Dacia Sandero Stepway ise gelen zamla birlikte 474.900 TL başlangıç fiyatına sahip. Aralık ayında aynı versiyon 450.500 TL idi.

    Dacia Duster'ın giriş seviyesindeki Essential TCe 90 bg versiyon da 20 bin TL zamlanarak 532.900 TL seviyesine yükselmiş. Duster'ı otomatik şanzımanla satın almak isteyenlerin karşısına Ocak ayında çıkan en uygun fiyat 656.900 TL. Son zamla birlikte Duster'ın iki versiyonu 700 bin TL sınırını geçmiş durumda. Üstelik bu fiyatlar henüz 2022 model araçlara ait.

    İşte 2023 Ocak Dacia fiyat listesi 💸

    Dacia Sandero fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak
    Essential Tce 90 bg CVT 458.800 TL 513.000 TL

    2023 Dacia Sandero Stepway fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Dacia Sandero Stepway fiyat listesi 🚗 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak
    Essential Stepway Tce 90 bg 450.500 TL 474.900 TL
    Essential Stepway Tce 90 bg CVT 508.900 TL 529.000 TL
    Expression Stepway Tce 90 bg CVT 526.900 TL 551.000 TL

    2023 Dacia Duster fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Dacia Duster fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak
    Essential TCe 90 bg 512.900 TL 532.900 TL
    Expression ECO- G 100 bg 563.300 TL 618.000 TL
    Essential TCe 150 bg 4x4 624.500 TL 649.000 TL
    Essential TCe 150 bg EDC 628.000 TL 656.900 TL
    Journey TCe 150 bg EDC 674.900 TL 704.000 TL
    Essential Blue dCi 115 bg 4x4 691.900 TL 721.900 TL

    2023 Dacia Jogger fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Dacia Jogger fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
    Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak
    Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu 555.000 TL 609.900 TL
    Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 603.900 TL 623.900 TL
    Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu 603.900 TL 629.900 TL
    Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 608.900 TL 643.900 TL
    Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 634.000 TL 654.900 TL
    Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 649.000 TL 668.900 TL

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    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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