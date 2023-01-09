2023 Dacia fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

- Dacia Sandero fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
- Dacia Sandero Stepway fiyat listesi 🚗 (Ocak 2023)
- Dacia Duster fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
- Dacia Jogger fiyat listesi 💸 (Ocak 2023)
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Ocak 2023 itibarıyla Dacia'nın fiyat listesinde sadece yeni logolu modeller yer alıyor. Yeni Dacia Sandero fiyatı, Essential Tce 90 bg CVT versiyonuyla birlikte 513.000 TL liste fiyatına sahip. Aralık ayında aynı versiyon 458.800 TL fiyat etiketine sahipti. Yeni Dacia Sandero Stepway ise gelen zamla birlikte 474.900 TL başlangıç fiyatına sahip. Aralık ayında aynı versiyon 450.500 TL idi.
Dacia Duster'ın giriş seviyesindeki Essential TCe 90 bg versiyon da 20 bin TL zamlanarak 532.900 TL seviyesine yükselmiş. Duster'ı otomatik şanzımanla satın almak isteyenlerin karşısına Ocak ayında çıkan en uygun fiyat 656.900 TL. Son zamla birlikte Duster'ın iki versiyonu 700 bin TL sınırını geçmiş durumda. Üstelik bu fiyatlar henüz 2022 model araçlara ait.
İşte 2023 Ocak Dacia fiyat listesi 💸
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|Essential Tce 90 bg CVT
|458.800 TL
|513.000 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|Essential Stepway Tce 90 bg
|450.500 TL
|474.900 TL
|Essential Stepway Tce 90 bg CVT
|508.900 TL
|529.000 TL
|Expression Stepway Tce 90 bg CVT
|526.900 TL
|551.000 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|Essential TCe 90 bg
|512.900 TL
|532.900 TL
|Expression ECO- G 100 bg
|563.300 TL
|618.000 TL
|Essential TCe 150 bg 4x4
|624.500 TL
|649.000 TL
|Essential TCe 150 bg EDC
|628.000 TL
|656.900 TL
|Journey TCe 150 bg EDC
|674.900 TL
|704.000 TL
|Essential Blue dCi 115 bg 4x4
|691.900 TL
|721.900 TL
|Versiyon
|2022 Aralık
|2023 Ocak
|Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu
|555.000 TL
|609.900 TL
|Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
|603.900 TL
|623.900 TL
|Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu
|603.900 TL
|629.900 TL
|Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
|608.900 TL
|643.900 TL
|Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu
|634.000 TL
|654.900 TL
|Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu
|649.000 TL
|668.900 TL
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..