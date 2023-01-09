2023 Dacia fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

Tam Boyutta Gör Dacia, 2023 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Paylaşılan listede, 2022 model Dacia otomobillerin fiyatlarında ÖTV dilim değişikliğiyle birlikte yüzde 11'e varan zamlar görmekteyiz. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Dacia araç fiyatları kaç TL? 2023 Dacia fiyatları ne kadar oldu? İşte Dacia Ocak 2023 fiyat listesi:

Ocak 2023 itibarıyla Dacia'nın fiyat listesinde sadece yeni logolu modeller yer alıyor. Yeni Dacia Sandero fiyatı, Essential Tce 90 bg CVT versiyonuyla birlikte 513.000 TL liste fiyatına sahip. Aralık ayında aynı versiyon 458.800 TL fiyat etiketine sahipti. Yeni Dacia Sandero Stepway ise gelen zamla birlikte 474.900 TL başlangıç fiyatına sahip. Aralık ayında aynı versiyon 450.500 TL idi.

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Dacia Duster'ın giriş seviyesindeki Essential TCe 90 bg versiyon da 20 bin TL zamlanarak 532.900 TL seviyesine yükselmiş. Duster'ı otomatik şanzımanla satın almak isteyenlerin karşısına Ocak ayında çıkan en uygun fiyat 656.900 TL. Son zamla birlikte Duster'ın iki versiyonu 700 bin TL sınırını geçmiş durumda. Üstelik bu fiyatlar henüz 2022 model araçlara ait.

İşte 2023 Ocak Dacia fiyat listesi 💸

Dacia Sandero fiyat listesi 💰 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak Essential Tce 90 bg CVT 458.800 TL 513.000 TL

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Dacia Sandero Stepway fiyat listesi 🚗 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak Essential Stepway Tce 90 bg 450.500 TL 474.900 TL Essential Stepway Tce 90 bg CVT 508.900 TL 529.000 TL Expression Stepway Tce 90 bg CVT 526.900 TL 551.000 TL

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Dacia Duster fiyat listesi 💰 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak Essential TCe 90 bg 512.900 TL 532.900 TL Expression ECO- G 100 bg 563.300 TL 618.000 TL Essential TCe 150 bg 4x4 624.500 TL 649.000 TL Essential TCe 150 bg EDC 628.000 TL 656.900 TL Journey TCe 150 bg EDC 674.900 TL 704.000 TL Essential Blue dCi 115 bg 4x4 691.900 TL 721.900 TL

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Dacia Jogger fiyat listesi 💸 (Ocak 2023) Versiyon 2022 Aralık 2023 Ocak Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu 555.000 TL 609.900 TL Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 603.900 TL 623.900 TL Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu 603.900 TL 629.900 TL Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 608.900 TL 643.900 TL Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 634.000 TL 654.900 TL Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 649.000 TL 668.900 TL

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Dacia 2023 fiyat listesi: Sıfır Dacia fiyatları