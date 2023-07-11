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    Dacia Sandero, 2027'de uygun fiyatlı elektrikli hatchback olarak yeniden doğacak

    2027'de geleceği belirtilen yeni nesil Dacia Sandero, markanın erişilebilir fiyat politikasını destekleyen, Stepway temasının standart olarak uygulandığı elektrikli bir otomobil olarak yeniden doğacak
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    Dacia Sandero, 2027'de elektrikli olarak yeniden doğacak Tam Boyutta Gör
    Dördüncü nesil Dacia Sandero ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Autocar'ın haberine göre, Dacia CEO'su Denis Le Vot, yeni nesil Sandero'nun 2027 veya 2028'de geleceğini açıkladı. Büyük haber ise Dacia Sandero'nun yeni nesilden itibaren %100 elektrikli otomobile dönüşecek olması.

    Renault Grubu'nun CMF-B EV platformu üzerine inşa edileceği belirtilen elektrikli Dacia Sandero, böylece Renault 5'in platform ikizi olarak karşımıza çıkacak. Öte yandan, elektrikli bir otomobile dönüşmesine rağmen Dacia'nın "uygun fiyat" politikasından uzaklaşmayacak. Bu noktada elektrikli Sandero'da rakiplerine göre daha küçük veya ucuz bir batarya paketi kullanılmasını bekleyebiliriz. Zaten CEO'nun "500-600 km menzil veya 20 dk gibi kısa şarj süreleri Dacia'nın hedefi değil" sözlerinden de bunu çok net anlıyoruz.

    Tasarım olarak Bigster konseptiyle gördüğümüz ve yakında yeni Duster'da da karşımıza çıkacak tasarım dilinin uygulanacağı yeni Dacia Sandero, piyasadaki SUV trendinin aksine hatchback olarak kalmaya devam edecek. Ancak tasarım bölümünün patronu David Durand, asfalt dışında da kullanıcısının aklında "Buraya girersen arabanın altını vurur muyum?" şeklinde soru işareti yaratmayacak düzeyde yerden yüksekliğe ve cross esintilerine sahip olacağını söylüyor.

    Bu noktada, mevcut Sandero Stepway tasarımının yeni nesil Sandero'da standart olarak uygulanabileceği akıllara geliyor. Zaten Avrupa'daki Sandero satışlarının yüzde 70'inden fazlasının Stepway olması da bunun en büyük ipuçlarından bir tanesi diyebiliriz.

    %100 elektrikli güç aktarma sisteminin yanı sıra yeni nesil Sandero'nun içten yanmalı motorlu versiyonunun da mümkün göründüğü belirtiliyor. Ancak bu versiyonun da saf içten yanmalı motor deneyiminden ziyade Jogger'da gördüğümüz hibrit motorla gelmesi kuvvetle muhtemel. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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