Elektrikli Dacia Sandero'nun render görüntüleri yayınlandı

Düşük fiyat etiketini koruyacak
Dacia CEO'su Denis Le Voth, daha önceki bir açıklamasında yeni Sandero'nun kompakt bir B sınıfı model olarak kalacağını ve düşük fiyat etiketini koruyacağını söylemişti. Fakat otomobilden 500 km gibi yüksek bir menzil beklememek gerekir. Ayrıca seride Stepway gibi bir arazi seçeneği de olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.