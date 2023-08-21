Tam Boyutta Gör Dördüncü nesil Dacia Sandero'nun render görüntüleri internete düştü. Büyük bir değişim geçirecek araç 2027 yılında uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkacak. Motor1 web sitesinin yayınladığı görseller yeni modelin nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Görüntülere baktığımızda elektrikli Dacia Sandero'nun tanıdık silüetini koruduğunu görüyoruz. Ancak hatchback'in ön kısmı krom ızgara ve uzun farlarıyla şirketin yeni kurumsal tarzını yansıtıyor. Genel anlamda oldukça şık ve elektrifikasyona uygun bir görünüm sunduğunu söyleyebiliriz.

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Düşük fiyat etiketini koruyacak

Dacia CEO'su Denis Le Voth, daha önceki bir açıklamasında yeni Sandero'nun kompakt bir B sınıfı model olarak kalacağını ve düşük fiyat etiketini koruyacağını söylemişti. Fakat otomobilden 500 km gibi yüksek bir menzil beklememek gerekir. Ayrıca seride Stepway gibi bir arazi seçeneği de olacak.

Tam Boyutta Gör Elektrikli Dacia Sandero yeni Renault 4, Renault 5 ve Nissan Micra tarafından da kullanılacak olan modern CMF-B EV platformu üzerine inşa edilecek. Bununla birlikte Sandero'nun maliyeti düşürmek için "kardeşlerinden" daha küçük bir batarya paketi ile donatılacağını belirtelim.

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Elektrikli Dacia Sandero'nun render görüntüleri yayınlandı