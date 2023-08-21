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    Elektrikli Dacia Sandero'nun render görüntüleri yayınlandı

    Dacia Sandero, 2027 yılında elektrikli bir otomobile dönüşecek. Düşük fiyat etiketini koruması beklenen yeni nesil Sandero'nun nasıl bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıktı.
    Elektrikli Dacia Sandero'nun render görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Dördüncü nesil Dacia Sandero'nun render görüntüleri internete düştü. Büyük bir değişim geçirecek araç 2027 yılında uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkacak. Motor1 web sitesinin yayınladığı görseller yeni modelin nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.
    Elektrikli Dacia Sandero'nun render görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Görüntülere baktığımızda elektrikli Dacia Sandero'nun tanıdık silüetini koruduğunu görüyoruz. Ancak hatchback'in ön kısmı krom ızgara ve uzun farlarıyla şirketin yeni kurumsal tarzını yansıtıyor. Genel anlamda oldukça şık ve elektrifikasyona uygun bir görünüm sunduğunu söyleyebiliriz.

    Elektrikli Dacia Sandero'nun render görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Düşük fiyat etiketini koruyacak

    Dacia CEO'su Denis Le Voth, daha önceki bir açıklamasında yeni Sandero'nun kompakt bir B sınıfı model olarak kalacağını ve düşük fiyat etiketini koruyacağını söylemişti. Fakat otomobilden 500 km gibi yüksek bir menzil beklememek gerekir. Ayrıca seride Stepway gibi bir arazi seçeneği de olacak.

    Elektrikli Dacia Sandero'nun render görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli Dacia Sandero yeni Renault 4, Renault 5 ve Nissan Micra tarafından da kullanılacak olan modern CMF-B EV platformu üzerine inşa edilecek. Bununla birlikte Sandero'nun maliyeti düşürmek için "kardeşlerinden" daha küçük bir batarya paketi ile donatılacağını belirtelim.
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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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