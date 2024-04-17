Silindirin hacmi nasıl hesaplanır? İşte formülü

Silindirin hacmini hesaplamak, gerçek hayatta çok işe yarayan matematiksel işlemler arasındadır. Örneğin; bir silindirin hacminin nasıl hesaplandığını bilirseniz bir şişenin ne kadar su alabileceğini veya bir kavanoza kaç tane şeker veya başka bir madde konulabileceğini belirleyebilirsiniz. Peki, silindirin hacmi nasıl bulunur? Silindir hacim hesaplama hakkında merak edilenler burada.

Çözüm : Silindirin yarıçapı (r) = 50 cm’dir. Yüksekliği (h) = 1 metre yani 100 cm’dir. Silindirin hacmini bulmak için V = πr²h formülünü uygularsak; (3.142)(50)²(100) = 785,500 cm3 olacaktır.

Silindirin hacmini bulmak için nasıl bir yol izlenir örnek bir soru üzerinden görelim:

Silindir hacmi formülü nedir ✖️

Bu formülde V silindirin hacmini, π pi sayısını, r taban yarıçapını ve h yüksekliğini ifade eder. Bu, silindir hacmini hesaplamak için kullanılan temel formüldür.

Silindir türüne göre hacim hesaplama farklılık gösterir. Silindirin tipi belirtilmemişse dik dairesel silindir olduğu varsayılır ve hacmi V =πr²h formülüyle hesaplanır. Silindir alanı formülü ise; 2π r h + 2π r²’dir.

Dik dairesel silindirin hacmi nasıl hesaplanır ✍🏻 Dik dairesel silindirin tabanının bir daire olduğunu ve r yarıçaplı bir dairenin alanının πr² olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dik dairesel silindirin hacimini hesaplamak için V= πr²h formülü kullanılır.

Burada r silindirin tabanının (dairesinin) yarıçapını, h silindirin yüksekliğini, π genelde 3,14 olan pi sayısını ifade eder. Silindirin hacmi doğrudan yükseliğine göre ve yarıçapının karesine göre değişir. Yani silindirin yarıçapı iki katına çıkarsa hacmi dört katına çıkar.

Eğik silindirin hacminin hesaplanması ✍🏻 Eğik silindirin hacmini hesaplama formülü, dik dairesel silindirinkiyle aynıdır. V silindirin hacmi, r taban yarıçapı, h de yüksekliği ifade ediyorsa; eğik silindirin hacmini bulmak için V = πr²h formülü kullanılır.

Eliptik silindirin hacmini bulma ✍🏻 Bir elipsin iki yarıçapı olduğunu biliyoruz. Ayrıca yarıçapı a ve b olan bir elipsin alanının πab olduğunu biliyoruz. Buna göre eliptik silindirin hacmini bulmak için V = πabh formülü kullanılır.

Bu formülde a ve b, eliptik silindirin tabanının yarıçapları, h silindirin yüksekliği ve π değeri 3.14 olup pi sayısını ifade eder.