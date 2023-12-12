Dalga enerjisi rüyası gerçekleşmek üzere: Ticari kullanım çok yakın

Tam Boyutta Gör Fransız enerji devi TotalEnergies, İsveçli CorPower Ocean ile dalga enerjisinden elektrik üretmek üzere işbirliği yaptı. Portekiz'in Aguçadoura bölgesinde gerçekleştirilen denemelerde sona yaklaşıldı.

Yenilenebilir enerjinin giderek yaygınlaştığı günümüzde rüzgar, güneş ve akarsu gibi doğal kaynaklardan faydalanılıyor. Ancak büyük potansiyele sahip denizlerdeki dalga enerjisinden henüz faydalanılamıyor. Dalgalardan elektrik üretmek için birçok deneysel çalışma olsa da hiçbiri ticari olarak kullanıma geçemedi. Ancak durum değişmek üzere.

2012 yılında kurulan İsveçli CorPower Ocean şirketi uzun süredir dalga enerjisi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın geliştirdiği teknoloji beş aşamalı süreçten geçerek ticari kullanıma yaklaşmış durumda.

CorPower Ocean'ın tasarımı, birçok patenti olan, mühendis zekasına sahip bir doktor Stig Lundbäck tarafından 2009 yılında geliştirildi. 3 yıl sonra da ilk defa konsept olarak uygulandı.

Sistem nasıl çalışıyor?

Tasarım aslında gayet basit. Denizin dibine bir aks ile bağlı duba şeklindeki cihaz dalganın hareketiyle aşağı yukarı hareket ederiyor. Dubanın içerisinde bulunan dişliler vasıtasıyla bu hareket dönme hareketine çevriliyor. Dönme hareketiyle de jeneratör çalıştırılarak elektrik üretiliyor. 10 yıl boyunca birçok aşamadan geçen cihaz Ağustos ayında dördüncü aşamaya geçerek Portekiz'de denendi. Portekiz kıyılarında birçok fırtınaya ve 18 metre yüksekliğindeki dalgalara maruz kalan cihaz testlerden başarıyla geçti.

Beşinci aşamada, şirketin okyanus dalgalarından enerji üretmek için anahtar teslim bir çözüm olduğunu söylediği CorPack'i oluşturmak için 3 ek cihaz bağlanacak.

Türkiye'deki çatılarda güneş enerjisiyle ne kadar elektrik üretil 1 gün önce eklendi

Ticari kullanıma çok yakın

Corpack sistemi, bağlanma noktaları, sabitleme sistemleri, kablolar ve elektriği iletmek için elektrik toplama merkezinden oluşan ticari ve ölçeklenebilir, eksiksiz bir çözüm olarak sunulacak. Bu işbirliğinde TotalEnergies, pilot programdaki verilere erişme hakkı elde etmesi karşılığında, deniz aşırı kurulum, bakım ve operasyonlardaki uzmanlığını aktaracak.

CorPower Ocean'ın Ticari Sorumlusu Kevin Rebenius, "Bunu TotalEnergies ile yolculuğumuzun sadece başlangıcı olarak görüyoruz ve dalga enerjisinin potansiyeli ve net sıfıra geçişte üstlenebileceği rol konusunda heyecan duyuyoruz." sözleri sarfediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Dalga enerjisi rüyası gerçekleşiyor: Ticari kullanım çok yakın