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    Anlık Bildirim

    Dalga enerjisi rüyası gerçekleşmek üzere: Ticari kullanım çok yakın

    Fransız enerji devi TotalEnergies, İsveçli CorPower Ocean ile dalga enerjisinden elektrik üretmek üzere işbirliği yaptı. Portekiz'in Aguçadoura bölgesinde gerçekleştirilen denemelerde sona yaklaşıldı.
    Dalga enerjisi rüyası gerçekleşiyor: Ticari kullanım çok yakın Tam Boyutta Gör
    Fransız enerji devi TotalEnergies, İsveçli CorPower Ocean ile dalga enerjisinden elektrik üretmek üzere işbirliği yaptı. Portekiz'in Aguçadoura bölgesinde gerçekleştirilen denemelerde sona yaklaşıldı.

    Yenilenebilir enerjinin giderek yaygınlaştığı günümüzde rüzgar, güneş ve akarsu gibi doğal kaynaklardan faydalanılıyor. Ancak büyük potansiyele sahip denizlerdeki dalga enerjisinden henüz faydalanılamıyor. Dalgalardan elektrik üretmek için birçok deneysel çalışma olsa da hiçbiri ticari olarak kullanıma geçemedi. Ancak durum değişmek üzere. 

    2012 yılında kurulan İsveçli CorPower Ocean şirketi uzun süredir dalga enerjisi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın geliştirdiği teknoloji beş aşamalı süreçten geçerek ticari kullanıma yaklaşmış durumda.

    CorPower Ocean'ın tasarımı, birçok patenti olan, mühendis zekasına sahip bir doktor Stig Lundbäck tarafından 2009 yılında geliştirildi. 3 yıl sonra da ilk defa konsept olarak uygulandı.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Dalga enerjisi rüyası gerçekleşiyor: Ticari kullanım çok yakın

    Tasarım aslında gayet basit. Denizin dibine bir aks ile bağlı duba şeklindeki cihaz dalganın hareketiyle aşağı yukarı hareket ederiyor. Dubanın içerisinde bulunan dişliler vasıtasıyla bu hareket dönme hareketine çevriliyor. Dönme hareketiyle de jeneratör çalıştırılarak elektrik üretiliyor. 10 yıl boyunca birçok aşamadan geçen cihaz Ağustos ayında dördüncü aşamaya geçerek Portekiz'de denendi. Portekiz kıyılarında birçok fırtınaya ve 18 metre yüksekliğindeki dalgalara maruz kalan cihaz testlerden başarıyla geçti. 

    Beşinci aşamada, şirketin okyanus dalgalarından enerji üretmek için anahtar teslim bir çözüm olduğunu söylediği CorPack'i oluşturmak için 3 ek cihaz bağlanacak.

    Ticari kullanıma çok yakın

    Corpack sistemi, bağlanma noktaları, sabitleme sistemleri, kablolar ve elektriği iletmek için elektrik toplama merkezinden oluşan ticari ve ölçeklenebilir, eksiksiz bir çözüm olarak sunulacak. Bu işbirliğinde TotalEnergies, pilot programdaki verilere erişme hakkı elde etmesi karşılığında, deniz aşırı kurulum, bakım ve operasyonlardaki uzmanlığını aktaracak.

    CorPower Ocean'ın Ticari Sorumlusu Kevin Rebenius, "Bunu TotalEnergies ile yolculuğumuzun sadece başlangıcı olarak görüyoruz ve dalga enerjisinin potansiyeli ve net sıfıra geçişte üstlenebileceği rol konusunda heyecan duyuyoruz." sözleri sarfediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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