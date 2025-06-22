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    Fransa'da dalgadan enerji üreten dalgakıran inşa ediliyor

    Fransa'nın kuzeyinde, limanlar için dalga enerjisi üreten ilk tam ölçekli dalgakıran sisteminin inşasına başlandı. Sistem nasıl çalışıyor?                         

    Fransa'da dalgadan enerji üreten dalgakıran inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Fransa'nın kuzeyinde, limanlar için dalga enerjisi üreten ilk tam ölçekli dalgakıran sisteminin inşasına başlandı. Proje, Fransız deniz araştırmaları enstitüsü Ifremer ve GEPS Techno tarafından yürütülürken, inşaat işleri Birleşik Krallık merkezli Legendre Group tarafından üstlenildi.

    Fosil yakıtlardan uzaklaşmak amacıyla bilim insanları enerji talebini karşılamak için daha temiz yaklaşımlar arıyor. Rüzgar ve güneş enerjisi projeleri her ne kadar hızla büyüse de, güneşin olmadığı veya rüzgarın esmediği durumlarda elektrik üretimi kesintiye uğruyor. Bu nedenle, gelgit ve dalga enerjisi gibi daha tutarlı enerji kaynaklarına dayanan alternatif yenilenebilir teknolojileri araştırılıyor. Bu projelerden biri de kıyı şeritlerini koruma ve temiz enerji üretme gibi iki amaca hizmet eden Dikwe sistemi.

    Dikwe nedir?

    Dalgakıranlar, akıntı ve dalga baskılarına karşı koruma sağlayan yapay yapılardır. Antik çağlardan beri bu tür yapılar inşa ediliyor, ancak bugüne kadar sadece koruma amaçlı kullanıldılar. Dikwe ile araştırmacılar bu yapıların içine düşük karbonlu enerji üretim sistemleri entegre ederek onları enerji pozitif hale getiriyor.

    Fransa'da dalgadan enerji üreten dalgakıran inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Sistem, gelen dalgalarla birlikte ileri geri hareket eden bir kanat yapısından oluşuyor. Bu kanat, dalga enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir mekanizmaya bağlı. Konsept ilk olarak Fransız deniz araştırmaları enstitüsü Ifremer'de geliştirildi ve ardından tam ölçekli gösteri seviyesine ulaşmak için on yıldan fazla bir süre boyunca geliştirildi.

    2012 yılında GEPS Techno, deniz yaşamına zarar vermeyen bir enerji üretim cihazı geliştirmek için Ifremer ile iş birliğine gitti. Ifremer’in teknik uzmanlığıyla, önce dijital ortamda tasarlanan Dikwe enerji toplama sistemi daha sonra küçük prototiplerle test edilmeye başlandı.

    İlk testler, Ifremer’in Brest’teki Deep Wave test merkezinde 1/15 ölçekli bir modelle gerçekleştirildi. Yıllar içinde proje büyütülerek 4,5 metre uzunluğunda 1/4 ölçekli prototip üretildi ve bu prototip 2022 Temmuz ayında test edildi. Testlerin başarılı sonuçlar vermesinin ardından, Legendre Group ve GEPS Techno bir ortak girişim olan Wave-Op’u kurdu. Bu girişim, liman altyapılarının enerji üretiminde kullanılmasını hedefliyor.

    Legendre Group şu anda, Boulogne-sur-Mer’de tam ölçekli bir teknoloji gösterim ünitesinin inşasını sürdürüyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/france-wave-energy-breakwater-system https://www.bretagne-economique.com/actualites/le-projet-dikwe-donne-naissance-a-wave-op-une-joint-venture-portee-par-le-groupe-legendre-et-geps-techno/
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