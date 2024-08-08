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    Anlık Bildirim

    Dalga enerjisinde megavat ölçeklerine geçiliyor

    Kıyı sularını kullanarak elektrik üretme fikrinde ölçek büyüyor. Eco Wave Power tarafından yapılan açıklamada megavat ölçeğindeki ilk kuruluma başlayacaklarını bildirildi.
    Dalga enerjisinde megavat ölçeklerine geçiliyor Tam Boyutta Gör
    Kıyı sularını kullanarak elektrik üretme fikrinde ölçekler giderek büyüyor ve bu alanda on yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Eco Wave Power, buna öncülük ediyor. Firma, kıyı sularının yükselip alçalmasının elektrik üretmek için bir jeneratörü çalıştıran hidrolik pistonları harekete geçirdiği dalga enerjisi sistemi için ilk megavatlık tesisini inşa etmeye hazırlanıyor.

    Eco Wave Power'ın kıyı sularının hareketinden faydalanma ve elektrik üretme yolculuğuna 2012 yılında başladı ve süreç içerisinde çeşitli değişikliklerden geçti. Ancak temel mantık halen aynı. Bir dalgakırana veya bir kıyı altyapısına bağlı platformlar dalgaların hareketiyle yükselip alçalıyor, bu da hidrolik pistonların hareketiyle sıvıyı kara tabanlı bir akümülatöre taşıyor. Sıkıştırılmış hidrolik sıvı daha sonra serbest bırakılarak elektrik ürerimi için jeneratörü çalıştırıyor.

    Eco Wave Power, kendi sistemlerinin günün her saati çalışabileceğini söylerken fırtına, tayfun veya aşırı dalgaların oluştuğu şartlarda şamandıraların kaldırılabildiğini belirtiyor. Bu da olası hasarları ortadan kaldırıyor. Güvenliğin yanı sıra sistemin kurulumu ve bakımı da kolay. Ayrıca kapsamlı ve uzun denizaltı kablolama ihtiyacı da yok.

    Dalga enerjisinde MW dönemi

    Dalga enerjisinde megavat ölçeklerine geçiliyor Tam Boyutta Gör
    Eco Wave Power esasında yakından tanıdığımız bir firma. İsrail merkezli şirket, Türkiye’de OREN Ordu Enerji yaptığı anlaşma kapsamında Ordu’da 77 MW’lık dünyanın en büyük dalga elektrik santralini kurmayı planlıyor. Ancak buradaki çalışmaların veya programın mevcut durumu belirsiz. Öte yandan şirketin inşa edeceği ilk megavat ölçekli proje Portekiz'in kuzeyindeki Porto şehrinde gerçekleştirilecek.

    Eco Wave Power'ın kurucusu ve CEO'su Inna Bravermann ve ekibi, bu çığır açan projenin inşaatını resmen başlatmak için kısa süre önce kilit paydaşlarla bir araya geldi. Porto sahası sadece ilk 1 megavatlık dalga enerjisi istasyonuna sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda dalgakıranın altında eşsiz bir dalga enerjisi müzesi ve eğitim merkezine de ev sahipliği yapacak.

    İnşaatın önümüzdeki iki yıl içinde başlaması ve ardından maksimum 20 megavat kapasiteye kadar dört noktada genişletilmesi bekleniyor. Bravermann, "Bunun dünyada dalgaların gücünden önemli ölçüde enerji üretimi sağlayan ilk dalga enerjisi projesi olacağına inanıyoruz" ifadelerin kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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