Danimarka, 2019 yılında ürettiği elektriğin yüzde ellisini yenilenebilir kaynaklardan elde etti

Yenilenebilir enerji denilince Avrupa’da akla gelen ülkelerden olan Danimarka, 2019 yılında rüzgârdan elde ettiği elektrik enerjisinde kendi rekorunu kırdı.

Ülkenin resmi haber ajansı dr.dk’nın paylaştığı bilgilere göre Danimarka tarihinde ilk kez elektrik tüketiminin yarısı yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Bu oranın %47’si sadece rüzgârdan geri kalanı ise güneşten elde edilen enerjiyle sağlanmış. Bu değer 2017 yılında elde edilen %46’lık toplam enerji üretiminin önünde.

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Geride bıraktığımız 2019 yılında rüzgârdan elde edilen enerjinin bu denli artmasının nedeni ise birkaç ay önce devreye geren Horns Rev 3 deniz üstü rüzgâr çiftliği. Ülkenin batısında yer alan enerji üretim merkezinin tek başına 425.000 meskenin yıllık enerji ihtiyacını karşılama potansiyeli bulunuyor. 407 MW kapasiteli bu çiftlikte 49 adet Vestas V164-8.3 MW türbin bulunuyor. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse ülkede 2013 yılında devreye giren Anholt rüzgâr çiftliği 400 MW kapasiteyi 111 adet Siemens türbinle sağlıyor. Siemens türbinlerin her biri ise 3.6 MW kapasiteye sahip.

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Danimarka’nın rüzgâr türbini sektörünün temsilcisi pozisyonunda olan Wind Denmark CEO’su Jan Hylleberg elde edilen bu artışı Horns Rev 3’ün devreye girmesine bağlasa da 2019’un rüzgâr açısından daha bereketli bir yıl olduğundan bahsetmiş.

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Tabi bu gelişmeler aslında ülke için başlangıç sayılabilir. Zira 2021 yılında Danimarka ve Almanya’daki elektrik şebekelerine bağlanacak Baltık Denizi üzerindeki 600 MW kapasiteli Kriegers Flak ile 2025 yılında Kuzey Denizi üzerinde kurulacak 800 MW kapasiteli Thor isimli santral ile ülkenin kapasitesi devasa değerlere ulaşacak. Thor’un 2030 yılına kadar tamamlanacak giga-kapasiteli 3 santralden sadece biri olduğunu da ayrıca hatırlatalım.

Danimarka’nın karbon ayak izini 2030 yılına kadar %70 oranında azaltma ve 2050 yılı itibariyle de karbon nötr olma yolunda hızla ilerlediğini sanırız ki bu rakamlarla söylemek yanlış olmayacaktır. Umarız bu tür gelişmeler ülkemizin de yenilenebilir enerji potansiyelini sonuna kadar kullanmasına vesile olur.

https://cleantechnica.com/2020/01/05/denmark-passes-magic-50-in-renewable-electricity-generation-milestone/

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