Norveç'te elektrikli araç satışları rekor seviyeye ulaştı: Lider Tesla Model 3

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Elektrikli araçlara geçişin nüfusa oranla en yaygın olduğu ülkelerden biri Norveç. Bu durum, 2019 yılı satış rakamlarının paylaşılmasıyla bir kez daha kanıtlanmış oldu.

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Açıklanan verilere göre, 2019 yılında elektrikli araçların toplam satışlardaki payı bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdi. 2019’da Norveç’te satılan yeni araçların yüzde 42’sini elektrikli araçlar oluşturdu. Bu oran 2018 yılında yüzde 31 olarak açıklanmıştı. 2013 yılında ise elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 5 civarındaydı.

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Marka bazında bakacak olursak, geçen yıl Norveç’teki elektrikli araç satışlarının büyük çoğunluğunu Tesla gerçekleştirdi. Toplamda 18 bin 798 adet satış yapan elektrikli araç üreticisi, ülkenin 2019’daki en popüler markası olan Volkswagen’in yalnızca 150 adet gerisinde kaldı. Tesla’nın sattığı araçların 15 bin 683 adetini Tesla Model 3 oluşturdu.

Norveçli yetkililer, 2020 yılında satılan her iki yeni araçtan birinin elektrikli olmasını ön görüyor. 2025 yılına gelindiğinde ise satılan tüm yeni araçların yüzde 100 elektrikli olması hedefleniyor.

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