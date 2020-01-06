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    Norveç'te elektrikli araç satışları rekor seviyeye ulaştı: Lider Tesla Model 3

    Elektriğe geçişin en belirgin olduğu ülkelerden biri olan Norveç'te, elektrikli araçların toplam satışlardaki payı giderek artıyor. 2019'da satılan yeni araçların yüzde 42'si yüzde 100 elektrikli.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Norveç'te elektrikli araç satışları rekor seviyeye ulaştı: Lider Tesla Model 3
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    Elektrikli araçlara geçişin nüfusa oranla en yaygın olduğu ülkelerden biri Norveç. Bu durum, 2019 yılı satış rakamlarının paylaşılmasıyla bir kez daha kanıtlanmış oldu.

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    Açıklanan verilere göre, 2019 yılında elektrikli araçların toplam satışlardaki payı bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdi. 2019’da Norveç’te satılan yeni araçların yüzde 42’sini elektrikli araçlar oluşturdu. Bu oran 2018 yılında yüzde 31 olarak açıklanmıştı. 2013 yılında ise elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 5 civarındaydı.

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    Marka bazında bakacak olursak, geçen yıl Norveç’teki elektrikli araç satışlarının büyük çoğunluğunu Tesla gerçekleştirdi. Toplamda 18 bin 798 adet satış yapan elektrikli araç üreticisi, ülkenin 2019’daki en popüler markası olan Volkswagen’in yalnızca 150 adet gerisinde kaldı. Tesla’nın sattığı araçların 15 bin 683 adetini Tesla Model 3 oluşturdu.

    Norveçli yetkililer, 2020 yılında satılan her iki yeni araçtan birinin elektrikli olmasını ön görüyor. 2025 yılına gelindiğinde ise satılan tüm yeni araçların yüzde 100 elektrikli olması hedefleniyor.



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    estrofem 2 hf. en beğenilen
    Çünkü kültürlü ülke. Elektrikli araç dışındaki araçların havayı kirlettiğini biliyorlar. Bir ülkede hava kirliliği artarsa astım ve kanserde artış olacağını biliyorlar.
    Çünkü kültürlü ülke. Elektrikli araç dışındaki araçların havayı kirlettiğini biliyorlar. Bir ülkede hava kirliliği artarsa astım ve kanserde artış olacağını bil...
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    1 Yanıt Yanıtla +53
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    edgar1899 2 hf. reaper2346
    Norveçte ya da danimarkada yaşayan bir insan ötv olmadan üstünede teşvik alarak elektrikli araç alabilirken, içten yanmalı motorlu araç almak istediğinde %60a varan ötv ve ekstra kullanım vergileri ödüyor. Afaki örnek veriyorum başka bir ülkede 35 bin euro ya satılan elektrikli araçla 20 bin euro ya satılan herhangi bir C segment araç, danimarkada ya da Norveçte ki vergilendirme ile aynı fiyattan satılıyor. Bu durumda da elektrikli araç almamak için sebep kalmıyor onlar için.
    Norveçte ya da danimarkada yaşayan bir insan ötv olmadan üstünede teşvik alarak elektrikli araç alabilirken, içten yanmalı motorlu araç almak istediğinde %60a ...
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    1 Yanıt Yanıtla +36
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    cnv_58 2 hf.
    Bu forumda tesla battı batıcak diyende çoktu bu işin lideridir tesla keşke burayada gelse model 3 gerçekten çok iyi araç
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    Hakan.. 1 hf.


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    El Prezidente 1 hf.
    isveç Norveç Danimarkaa Belçika Belçika Hollanda
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    surfer 1 hf.
    Paraları benzine yetmediği içindir ya yoksa zenginlikten olamaz. Bizim gibi gelişmiş ülkelerde parayı verirsin alırsın benzinli arabayı vınn vınn sürersin :D Onlar ancak elektrikli pilli oyuncak Tesla alsınlar. Tabi bi yandan da içten içe bizi kıskana kıskana hasta olsunlar. Biz de bakıp onlara güleriz :)
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    foreveriphone 1 hf.
    Tesla demek norveçte bizim parayla maksimum 80 bin tlye satılıyor ki norveçliler batık olduğundan ona yönelmişler.Bizim dacia neyse Norveç için Tesla o.
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    huso 1 hf.
    Youtube da İsvec de yasayan bir Turk var pek sartlarından memnun degil ayrıca bir gun Alısveris Merkesinde ekstra olarak calısmıtı buraya zengin Norvercliler gelir diyordu.Enteresan gelmisti.
    Soylenildigi gibi Norvec de Elektrikli icin Tesvik varsa,luks İcten Yanmalılarla aynı fiyata alınabiliyorsa,Elektrik Fiyatı cok pahalı degilse,Ulkenin Altyapısı Elektrikli aracları kaldırıyorsa insanlar tercihlerini icten yanmalı ya da Elektrikli olarak kullanabilir.
    Bugun Clio ile Elektriklisi ZOE arasında yaklasık 3 katı fiyat farkı var.Teslaturk anlattıgına gore Elektrik de Yılbasından once 25 kurus civarında idi yani o da cok hesaplı degil,istasyonlar yaygın degil buradan medeniyet analizi bana cok saglıklı gelmedi.
    Ayrıca Avrupa da da cok yuksek kullanımının oldugunu sanmıyorum.Tabii ki zamanla artacaktır da buradan kıyasla o zaman Avrupa da da mı medeniyet seviyesi dusuk oluyor?Ya da medeniyet seviyesini olcmede Elektrik Arac cok mu buyuk bir kıstas?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Skjenol 1 hf. huso
    Isvece zengin norvecliler degil neredeyse butun norvecliler gider alisveris ve sarkuteri urunleri daha uygun fiyatli oldugu icin :) Cunku Norvec deli pahali bir ulkedir. Bu arada sunu bilmenizde fayda var Norvecte electrikli araclara yol ucreti + park ucreti derdi yok bedava o yuzdende tercih sebebi ama yakin zamanda ucreti olacak
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    Mendieta58 1 hf.
    Inanmayin ya norveç de batan iskandinav ülkelerinden birisi
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    TheCaliph_ 2 hf.
    Yorumlar ozellikle en cok begenilen yorumlar gercekten uzucu derecede bilgiden yoksun yorumlar.



    Norvec, dunyanin yesil enerji bakimindan en iyi ulkesi. Bu ulkede tabii ki icten yanmali kullanmak sacma.



    Çin gibi elektrigini fosilden ureten bir ulkede elektrikli arac sayisi ile icten yanmaliyi degistir o zaman gorursun kirlilik nasil daha da artiyor.
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    edgar1899 2 hf. TheCaliph_
    Kirlilik çok daha düşüyor şehirler için bu hindistan içinde Çin içinde bu şekilde. Çin ve Hindistan elektrikli araçlara hava kalitesi yaşanılmaz duruma geçen delhi, bhopal, beijing, şangay gibi şehirleri daha yaşanabilir kılmak için geçiyor zaten.
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    sabe 2 hf.
    Biz yakında bisiklete geçeceğiz bunlar hala araba peşinde. Ne kadar geri bir medeniyet.
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    x2yk 2 hf.
    Norveç 'i bu konuda yaptığı atılımlarla takdir ediyorum, oldu mu böyle olmalı işte helal olsun millete.
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    DoğanGörünümlüToros 2 hf.
    Mesla matiyor reis mibrit al
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    10660 kez okundu.
    31 yorum yazıldı.

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    norveç elektrikli araç satışları, tesla model 3 ve
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