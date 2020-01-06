Norveç'te elektrikli araç satışları rekor seviyeye ulaştı: Lider Tesla Model 3

Elektrikli araçlara geçişin nüfusa oranla en yaygın olduğu ülkelerden biri Norveç. Bu durum, 2019 yılı satış rakamlarının paylaşılmasıyla bir kez daha kanıtlanmış oldu.İlginizi Çekebilir Avusturyalı mühendis, Tesla Model 3'e benzinli motor taktı
Açıklanan verilere göre, 2019 yılında elektrikli araçların toplam satışlardaki payı bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdi. 2019’da Norveç’te satılan yeni araçların yüzde 42’sini elektrikli araçlar oluşturdu. Bu oran 2018 yılında yüzde 31 olarak açıklanmıştı. 2013 yılında ise elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 5 civarındaydı.
Ayrıca Bkz. "Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek"
Marka bazında bakacak olursak, geçen yıl Norveç’teki elektrikli araç satışlarının büyük çoğunluğunu Tesla gerçekleştirdi. Toplamda 18 bin 798 adet satış yapan elektrikli araç üreticisi, ülkenin 2019’daki en popüler markası olan Volkswagen’in yalnızca 150 adet gerisinde kaldı. Tesla’nın sattığı araçların 15 bin 683 adetini Tesla Model 3 oluşturdu.
Norveçli yetkililer, 2020 yılında satılan her iki yeni araçtan birinin elektrikli olmasını ön görüyor. 2025 yılına gelindiğinde ise satılan tüm yeni araçların yüzde 100 elektrikli olması hedefleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Soylenildigi gibi Norvec de Elektrikli icin Tesvik varsa,luks İcten Yanmalılarla aynı fiyata alınabiliyorsa,Elektrik Fiyatı cok pahalı degilse,Ulkenin Altyapısı Elektrikli aracları kaldırıyorsa insanlar tercihlerini icten yanmalı ya da Elektrikli olarak kullanabilir.
Bugun Clio ile Elektriklisi ZOE arasında yaklasık 3 katı fiyat farkı var.Teslaturk anlattıgına gore Elektrik de Yılbasından once 25 kurus civarında idi yani o da cok hesaplı degil,istasyonlar yaygın degil buradan medeniyet analizi bana cok saglıklı gelmedi.
Ayrıca Avrupa da da cok yuksek kullanımının oldugunu sanmıyorum.Tabii ki zamanla artacaktır da buradan kıyasla o zaman Avrupa da da mı medeniyet seviyesi dusuk oluyor?Ya da medeniyet seviyesini olcmede Elektrik Arac cok mu buyuk bir kıstas?
Norvec, dunyanin yesil enerji bakimindan en iyi ulkesi. Bu ulkede tabii ki icten yanmali kullanmak sacma.
Çin gibi elektrigini fosilden ureten bir ulkede elektrikli arac sayisi ile icten yanmaliyi degistir o zaman gorursun kirlilik nasil daha da artiyor.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
10660 kez okundu.
31 yorum yazıldı.
HABERİN ETİKETLERİ
norveç elektrikli araç satışları, tesla model 3 ve