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    Dark'ın 3. sezonu resmen geliyor: İşte yayın tarihi ve ilk teaser

    Dark'ın yeni sezonundan ilk teaser görüntüleri yayınlandı. Heyecanla beklenen 3. sezon önümüzdeki ay seyircilerle buluşacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Dark'ın 3. sezonu resmen geliyor: İşte yayın tarihi ve ilk teaser
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    Netflix'in popüler bilim kurgu serisi Dark yeni sezonuyla çok yakında geri dönüyor. Dizinin merakla beklenen üçüncü sezonundan bugün ilk teaser yayınlandı ve resmi çıkış tarihi de nihayet duyuruldu. 27 Haziran'da yayınlanacak olan sezonun kısa fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    Yayınlanan ilk teaserda aslına bakarsanız pek bir şey anlamak mümkün değil. "Son döngü başlıyor" ifadesine dikkat çekilmiş, burada dizinin artık final sezonuna girdiğine vurgu yapılıyor gibi. Dark'ın ilk iki sezonu bildiğiniz gibi kafa karıştıran yapısıyla ilgimizi çekmeyi başarmıştı. Yeni sezon da yine benzer bir seyir zevki sunacak gibi görünüyor.

    Alman yapımı bir bilim kurgu dizisi olan Dark, anadili İngilizce olmayan bölgelerde şu anda Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birisi. Ülkemizde de büyük bir popülerliğe sahip olan dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor.

    Dark'ın 3. sezonu 27 Haziran'da Netflix'te dünyayla buluşacak.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    yaki83 (yakup tanriverdi) 13 dk.
    Parelel evren sacmaligi ile tadinj kaciracaklar.. ilk iki sezon iyiydi son sahne haric.
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    zaomss (Furkan Bulat) 2 sa.
    Son döngü ifadesi son sezon olduğuna atıfta bulunuyordur. Haberi yazan kişi son sezon olduğunu biliyor mu?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 2 sa. zaomss
    Final sezonu olduğundan haberim yoktu :) Düzelttim o kısmı teşekkürler uyarı için.
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    Musty3535123 2 sa.
    çok güzel bir dizi, resmen beyin yakıyor. tadında bitirmeleride güzel olmuş.
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