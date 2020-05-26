Dark'ın 3. sezonu resmen geliyor: İşte yayın tarihi ve ilk teaser

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Netflix'in popüler bilim kurgu serisi Dark yeni sezonuyla çok yakında geri dönüyor. Dizinin merakla beklenen üçüncü sezonundan bugün ilk teaser yayınlandı ve resmi çıkış tarihi de nihayet duyuruldu. 27 Haziran'da yayınlanacak olan sezonun kısa fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Yayınlanan ilk teaserda aslına bakarsanız pek bir şey anlamak mümkün değil. "Son döngü başlıyor" ifadesine dikkat çekilmiş, burada dizinin artık final sezonuna girdiğine vurgu yapılıyor gibi. Dark'ın ilk iki sezonu bildiğiniz gibi kafa karıştıran yapısıyla ilgimizi çekmeyi başarmıştı. Yeni sezon da yine benzer bir seyir zevki sunacak gibi görünüyor.

Alman yapımı bir bilim kurgu dizisi olan Dark, anadili İngilizce olmayan bölgelerde şu anda Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birisi. Ülkemizde de büyük bir popülerliğe sahip olan dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor.

Dark'ın 3. sezonu 27 Haziran'da Netflix'te dünyayla buluşacak.

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